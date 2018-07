Hausen und Garitz gehen sich aus dem Weg

Um ein Derby gebracht



Kreisklasse Rhön 1 (13):

Kreisklasse Rhön 2 (13):

Kommando zurück und alles auf Anfang: Die SG Oerlenbach/Ebenhausen bleibt in der Kreisklasse Rhön 1 , die DJK Waldberg in der Kreisklasse Rhön 2 . "In der Kreisklasse 2 hätten wir über hundert Kilometer mehr fahren müssen. Und da wir mit dem Zuschauer-Interesse in der Kreisklasse 1 auch sehr zufrieden waren, bestand für uns eigentlich kein Anlass für einen Wechsel", sagt SG-Abteilungsleiter Nico Rogge, dessen Team im Vorjahr erst auf Intervention in der Kreisklasse 1 hatte auflaufen dürfen - im Tausch mit der DJK Waldberg. "Dass jetzt erneut getauscht wurde, haben wir erst bei der Spielklasseneinteilung gesehen und anschließend erneut um eine Versetzung in die Kreisklasse 1 gebeten, dabei auch die Waldberger angeschrieben, die einem Tausch dann auch zugestimmt haben", so Rogge. "Fakt ist, dass wir lieber in der Kreisklasse 2 geblieben wären. Wir hatten auch nie einen Antrag auf einen Wechsel gestellt und wurden auch nicht gefragt, ob wir in eine andere Klasse wollen", sagt Waldbergs Sportleiter Sebastian Arnold, der wie seine Kollegen ebenfalls staunte über die - nun doch wieder hinfällige - Versetzung.Ebenfalls etwas kurios mutet ein weiterer Tausch an. "Da hat der eine vom anderen wohl nichts gewusst", kommentierte der Garitzer Pressesprecher Thomas Leiner den Umstand, dass der SV Garitz und die TSVgg Hausen nun die Plätze tauschen. In die A-2 wollte der SV Garitz nämlich, um attraktive Spiele zu haben gegen Haard , Nüdlingen - und auch gegen Hausen. "Und wir wollten in die A-1 aufgrund der größeren räumlichen Nähe unserer Konkurrenten und der damit verbundenen kürzeren Fahrzeiten und dem Plus an Spielen mit Derby-Charakter", sagt TSVgg-Trainer Jochen Haberle, der daher natürlich bedauert, dass der Tauschpartner ausgerechnet der SV Garitz ist. "Dann hätten halt 15 Teams in der A-Klasse 1 und 14 in der A-Klasse 2 gespielt und nicht umgekehrt", sagt Haberle.Der Tausch an sich war kein Problem für den Verband. "Der jeweilige Vorschlag von mir ging an den Bezirksspielausschuss, der in der Regel einem solchem Vorschlag auch folgt", sagt Kreisspielleiter André Nagelsmann.SV Aura, FC Bad Brückenau, SC Diebach, SG Gräfendorf, BSC Lauter, SV Morlesau/Windheim, SV Obererthal, SG Oberleichtersbach/Modlos, SG Oerlenbach/Ebenhausen, TSV Reiterswiesen, VfR Sulzthal, FC Untererthal, TSV Wollbach. TSV Aubstadt II, VfR Stadt Bischofsheim , SG Brendlorenzen, VfB Burglauer, FC Eibstadt, SG Heustreu/Hollstadt, TSV Nordheim , FC Rottershausen, DJK Salz/Mühlbach, SG Unsleben, SG Unterweißenbrunn, DJK Waldberg, DJK Weichtungen.FC Elfershausen, FC Fuchsstadt II, FC Hammelburg, TSVgg Hausen, SV Machtilshausen, FC Obereschenbach, TSV Oberthulba, SV Römershag, DJK Schlimpfhof, DJK Schondra , TSV Stangenroth, SG Thulba II/Frankenbrunn I, TSV Volkers, TSV Waldfenster.SG Bad Bocklet/Aschach, SG Burghausen, SV Eichenhausen, SV Garitz, SpVgg Haard, TSV Maßbach, TSV Münnerstadt II, SG Niederlauer I/Strahlungen II, TSV Nüdlingen, SG Pfändhausen I/Rannungen II, FC Poppenlauer, TSV Rothhausen/Thundorf, SG Salz/Mühlbach II, SpVgg Sulzdorf, SG Sulzfeld/Merkershausen.