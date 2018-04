Hammelburgs Reservisten werden zu übermütig

TSV Waldfenster - SG Geroda/Stralsbach/Oehrberg 2:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Thomas Eckert (55., 78.).

"Die Zuschauer haben ein faires Derby gesehen, das über weite Strecken sehr zerfahren war", bilanzierte TSV-Abteilungsleiter Jochen Schlereth. Die Gäste fanden zunächst besser ins Spiel, Waldfenster besaß nur wenige Chancen. Nach dem Wechsel bekam der TSV das Spiel in den Griff. David Schlereth leitete mit einem weiten Ball auf Thomas Eckert, der ins lange Eck einschoss, den Führungstreffer ein. Nach einer guten Kombination der Hausherren stand erneut Thomas Eckert goldrichtig. "Insgesamt war der Sieg verdient, auch wenn Geroda lange ebenbürtig war", sagt Schlereth.



SG Poppenroth/Lauter II - DJK Schlimpfhof 1:0 (1:0). Tor: Tobias Ziegler (9.).

"Das war ein Spiel auf ein Tor", sagte SG-Pressewart Marcel Kleinhenz. "Wir hatten noch einige Großchancen, haben es aber nicht geschafft, die Führung weiter auszubauen", so Kleinhenz. Schlimpfhof spielte harmlosen Fußball, hatte freilich Pech, als die Latte den Ausgleichstreffer verhinderte. Poppenroth zieht mit den Schlimpfhöfern nach Punkten in der Tabelle gleich und bleibt an den Aufstiegsplätzen dran.



FC Hammelburg II - SV Detter/Weißenbach 2:4 (0:2). Tore: 0:1 Dominik Marx (9.), 0:2 Christoph Hähnlein (32.), 1:2 Lukas Hofbauer (53., Elfmeter), 2:2 Kane Kleespies (63.), 2:3 Dominik Marx (78.), 2:4 Marvin Hägerich (87.). Gelb-Rot: Dominik Marx (81., Detter).

"Wir haben von Beginn an Druck gemacht, Detter hat aber die Tore erzielt", sagte FC-Trainer René Piper. Hammelburg ließ die guten Gelegenheiten in der ersten Hälfte liegen, der Gast blieb vorm Tor eiskalt. Hammelburg kam nach der Pause besser ins Spiel, durch Lukas Hofbauer zum Anschluss und durch Kane Kleespies zum Gleichstand. Auf Sieg spielende Saalestädter wurden durch Dominik Marx und Marvin Hägerich aber kalt erwischt.



SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II - SG Gräfendorf II/Wartmannsroth 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Mika Straub (40.), 2:0 Mario Häfner (44., Elfmeter), 3:0 Stephan Schreihanz (50., Eigentor), 4:0 Stefan Muth (74.), 5:0 Fadi Awad (79.), 5:1 Steffen Zeitz (85.).

"Meine Mannschaft hat eine starke Leistung gezeigt", lobte Hassenbachs Trainer Oliver Hofmann, dessen Elf durch Mika Straub zum überfälligen Führungstreffer kam. Nach einem Foul an Günter Pfülb verwandelte Mario Häfner eiskalt vom Punkt. Raphael Stoll leitete ein besonderes Tor ein, denn dessen Flanke bugsierte Stephan Schreihanz per Kopf ins eigene Tor. Ein schöner Freistoßtreffer von Stefan Muth und Fadi Awads Tor nach Kopfballvorlage von Mario Häfner besiegelten den Kantersieg.



SV Aura II/Wittershausen - SG Euerdorf/Sulzthal II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Christian Sell (84.).

"Wir haben viele Chancen gehabt, das war eine bittere Niederlage für uns", sagte Euerdorfs Pressewart Brook Alemayehu. Bei 1:1-Situationen, konnte sich Nico Kaiser im Auraer Tor gleich mehrmals auszeichnen. Zu Beginn spielte der Gastgeber mit nur zehn Mann, mit der Zeit kamen aber die fehlenden Spieler. Auch Christian Sell, der das Siegtor erzielte, wurde erst in der zweiten Hälfte eingewechselt. Sein erstes Saisontor besiegelte die unglückliche Euerdorfer Niederlage.



SG Steinach II - TV Jahn Winkels 5:2 (3:1). Tore: 1:0 Maximilian Trost (15.), 2:0 Peter Hemmert (19.), 2:1 Christian James (33.), 3:1 Tizian Ziegler (42.), 4:1 Fabian Rottenberger (63.), 4:2 Andrej Rasvalaev (65.), 5:2 Alexander Gensch (76.).

"Am Anfang waren wir die bessere Mannschaft und hatten das Spiel in der Hand", sagte Winkels' Pressewart Bernd Hillenbrand. Die Spielgemeinschaft erwies sich vor dem Tor allerdings als cleverer. Unkonzentriertheiten der Jahn-Defensive wurden zweimal konsequent ausgenutzt. Christian James erzielte aus kurzer Distanz den Anschlusstreffer, was Steinach aber nicht verunsicherte. Erneut waren es Abwehrfehler, die der Hausherr zu nutzen wusste. "Wären wir in den entscheidenden Situationen konzentrierter gewesen, wäre ein Unentschieden drin gewesen."



SG Premich/Langenleiten - TSV Bad Bocklet/Aschach 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Carsten Ulrich (30., 63.), 0:3 Fabian Götz (70.).

"Das war die schlechteste Leistung seit langem", sagte SG-Abteilungsleiter Johannes Wehner. Premich spielte sich nur sehr wenige Chancen heraus, auch der Tabellenführer brillierte nicht. Das desolate Abwehrverhalten des Gastgebers wussten die Kurortler aber konsequent zu nutzen. Carsten Ulrich traf per Doppelpack, ehe Fabian Götz einen Stellungsfehler der Premicher Defensive bestrafte. "Uns hat wie im Hinspiel komplett der Biss gefehlt, das muss besser werden!", fordert Johannes Wehner.

SG Rottershausen II/Rannungen II - TSV Bad Bocklet/Aschach 1:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Stefan Weingart (4., 20.), 1:2 Florian Löffler (90.).

Auf weichem Platz entwickelte sich laut TSV-Informant Thomas Kraus am Freitagabend ein "komisches Spiel, das wir verdient gewonnen haben". Beide Gästetore wurden von Marco Bocklet vorbereitet. Der Anschlusstreffer mit dem Schlusspfiff konnte den TSV-Sieg nicht mehr gefährden. "Bei uns stimmt es zur Zeit einfach. Wir verstehen uns alle super", freut sich Thomas Kraus.



SG Heustreu II/Hollstadt II/Rödelmaier II - SCK Oberwildflecken 4:1 (4:1). Tore: 1:0 Sven Schubert (27.), 2:0 Ilian Hysaj (34.), 3:0 Sven Schubert (36.), 4:0 Connor Gaumond (39.), 4:1 Timo Paul (42., Elfmeter). Gelb-Rot: Robert Adam (90., SCK).

"Es lag wahrscheinlich an der mangelnden Vorbereitung", kritisierte SCK-Abteilungsleiter Benjamin Wittke den Auftritt seiner Elf. Die Spielgemeinschaft dominierte die Partie und entschied das Spiel schon vor dem Pausenpfiff. "Man kann schon von einem Spiel auf ein Tor sprechen. Wir sind derzeit personell leider sehr knapp aufgestellt", sagt Wittke. Auch im dritten Spiel der Rückrunde bleiben die Oberwildfleckener punktlos.



TSV Maßbach II - SG Großwenkheim/Seubrigshausen 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Adrian Ziegler (48., Eigentor), 0:2 Johannes Freibott (57.), 0:3 Alexander Schuhmann (60.).

"Wir waren klar überlegen, trotzdem hat es lange gedauert, bis wir das Tor getroffen haben", erzählt SG-Pressewart Ludwig Schmöger. Von der A-Klassen-Reserve war wenig zu sehen. Der Tabellenführer hat nach wie vor Probleme die zahlreichen guten Chancen zu verwerten. So war es mit Adrian Ziegler auch ein Maßbacher, der einen Schuss von Alexander Schuhmann ins eigene Tor abfälschte. Nach Zuspiel von Leo Pfennig, erhöhte Johannes Freibott aus der Drehung. Kurz darauf setzte Alexander Schuhmann einen Freistoß direkt platziert ins TSV-Gehäuse. Die beste Defensive der Liga wurde nur durch einen Schuss an den Außenpfosten herausgefordert.



DJK Kleinbardorf - SG Großwenkheim/Seubrigshausen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 André Then (30.), 0:2 Alexander Schuhmann (57.).

Einen gelungenen Start ins Wochenende hatte die SG Großwenkheim am Freitagabend mit dem Sieg in Kleinbardorf. Einmal mehr war die starke Defensivleistung der Schlüssel zum Erfolg. Sechs Gegentore in 16 Spielen sind eines kommenden Meisters würdig.





B-Klasse Rhön 1

FC Westheim II - SG Diebach II/Morlesau II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Andreas Schleyer (40.), 2:0 Stefan Niedermeier (47.), 2:1 Markus Schernich (66.).

SG Machtilshausen II - FC Untererthal II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Manuel Manger (40.), 1:1 Simon Schneider (90.).





B-Klasse Rhön 2

TSV Pfändhausen II - SG Salz/Mühlbach II 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Bastian Wolf (17.), 0:2 Christopher Schmitt (73.), 0:3 Leon Seufert (81.), 0:4 Alexander Schmitt (84.).

SG Rottershausen II/Rannungen II - SpVgg Haard II 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Jonas Schäfer (10.), 2:0 Manuel Kiesel (35.), 2:1 Christoph Schömig (85.).

TSV Wollbach II - SG Oerlenbach/Ebenhausen II 3:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Philipp Kirchner (32., 57.), 3:0 Fabian Höper (76.), 3:1 Dominik Stößer (80.), 3:2 Peter Weingärtner (87.).

VfB Burglauer II - SG Reiterswiesen/PSV Bad Kissingen II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Marlon Schwientek (29.), 0:2 Christian Schmitt (64.).

SG Steinach II - SG Salz/Mühlbach II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Bastian Wolf (32., Elfmeter), 0:2 Louis Schmitt

SpVgg Haard II - VfB Burglauer II 4:4 (1:2). Tore: 0:1 Daniel Issel (6.), 0:2 Björn Seufert (14.), 1:2, 2:2 Jan Niklas Kiesel (30., 57.), 2:3 Konstantin Back (69.), 3:3 Jan Niklas Kiesel (76.), 3:4 Sven Bötsch (87.), 4:4 Jan Niklas Kiesel (88.).





B-Klasse Rhön 4

FC Poppenlauer II - DJK Kleinbardorf 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Marc Griebak (10.), 0:2 Jonas Nenninger (22.), 1:2, 2:2 Lorenz Seufert (43./Foulelfmeter, 60./Foulelfmeter).

SpVgg Althausen-Aub - TSV Rothhausen/Thundorf II 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Philip Ruck (10.), 2:0 Sebastian Arrighy (18., Foulelfmeter), 3:0 Philip Ruck (30.), 4:0 Klaus Bauer (40.), 5:0, 6:0 Timo Zeitz (60., 75.), 7:0 Simon Beer (85.).