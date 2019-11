Hammelburg Volleys bestreiten Spitzenduell wider Willen

U'haching II - Hammelburg Volleys (Sonntag, 16 Uhr) Nachdem sich in Hammelburg nach fünf von fünf gewonnen Ligaspielen der Ligastart von gelungen in blendend gewandelt hat, fahren die Jungs von Head Coach Cornel Closca entspannt zum Sonntagsspiel nach Unterhaching. Die Oberbayern (1./18 Punkte) haben drei Ligaspielemehr absolviert als die Saalestädter (3./14) und die Tabellenführung erobert. Hammelburg indes hat es sich auf dem dritten Platz gemütlich gemacht, möchte aber zu einem so frühen Zeitpunkt in der Saison von einem Spitzenspiel nichts wissen.

"Wir fahren ohne Druck nach Südbayern und müssen nichts beweisen", freut sich Hammelburgs Trainer auf das Spiel und fügt hinzu: "Wenn wir den gleichen Ehrgeiz wie in den bisherigen Spielen aufs Feld bringen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es ein gutes Spiel wird."

Die Gastgeber haben bisher zwei Niederlagen auf dem Konto: So setzte es zum Auftakt einen knappe Fünf-Satz-Niederlage gegen Gotha. Zudem mussten sich die AlpenVolleys Vizemeister Grafing mit 1:3 geschlagen geben. Zuletzt leisteten sich die Gastgeber gegen das Farmteam aus Frankfurt und Freiburg laut Trainer Stanislav Pochop "zu viele Schwächephasen". Der Coach erwartet von seinen Jungs, "gegen Hammelburg wieder voll da zusein".

Mix aus Erfahrung und Talenten

Personell setzt die Reserve von Erstligist AlpenVolleys Haching auf einen Mix aus nationalen und internationalen Routiniers, wie Angreifer Alexandru Zaharo, Kapitän Roy Friedrich und Talenten wie dem 19-jährigen Zuspieler Eric Paduretu.

Bei den Hammelburgern herrscht gelassene Vorfreunde. Außer Mittelblocker Luca Dierks sind alle Spieler an Bord. Dierks kuriert noch Fußverletzung aus dem Pokalspiel gegen Karlsruhe aus und wird wohl erst im Dezember wieder ins Training einsteigen können.