Hammelburg spielt ein Derby vor großer Kulisse

Unter dem Motto "Faszination Volleyball" laden die Heitec Volleys aus Eltmann (3./38) zum Unterfrankenderby gegen die Hammelburg Volleys (6./25) in Bayerns drittgrößte Multifunktionsarena: Die maximal 6800 Zuschauer fassende Brose Arena in Bamberg wird der Austragungsort für ein echtes Saisonhighlight für beide Teams sein.

Die Gastgeber aus Eltmann befinden sich derzeit in der Vorlizenzierung für die 1. Volleyball-Bundesliga, für die ein oft zehn Mal so großer Etat vonnöten ist, als ihn ein Zweitligaverein für den Spielbetrieb aufweisen muss. Schon mehrfach liebäugelten die Unterfranken mit dem erneuten Schritt ins Liga-Oberhaus. Doch diesmal sind die Verantwortlichen optimistisch, dass ihre Sponsoren den Schritt auch mitgehen werden.

Für Eltmann ist das Derby gegen Hammelburg somit ein erstes Schaulaufen für Fans und Sponsoren. Die Frage lautet, ob es gelingt, eine Region so für den Volleyball zu begeistern, dass eine Arena wie die in Bamberg möglichst immer gut gefüllt ist.

"Wir haben bis jetzt 1700 Tickets verkauft, reserviert oder zurücklegen lassen", sagt Eltmanns Manager Rolf Werner und fügt hinzu: "Wenn wir die 2000er Marke knacken, haben wir einen guten Job gemacht." Um ein Maximum an Atmosphäre in die Arena zu bekommen, wird die Stirnseite abgehängt, so dass die Volleyballfans nur die Plätze längs des Spielfeldes buchen konnten.

Die Hammelburg Volleys hatten im Vorfeld auf das Topevent ebenfalls kräftig die Werbetrommel gerührt und bei ihren Heimspielen vergünstigte Tickets verkauft, Plakate in der Stadt aufgehängt und Werbung in den sozialen Medien gemacht. In Absprache mit den Gastgebern werden die Hammelburger Volleyballfans im "Blauen Block" räumlich beieinander sitzen.

"Wir haben im Vorfeld gut 100 Karten verkauft. Dazu kommen unsere Kinder und Jugendlichen, für die uns Eltmann Freikarten zur Verfügung gestellt hat", berichtet Abteilungsleiter Matthias Benner. "Wir freuen uns sehr, dass Eltmann sich den enormen Anforderungen der 1. Bundesliga in Management, Spielerkader und Halle in der nächsten Saison stellen will. Trotz gesunder Rivalität wollen wir das Team um Peter Knieling und Rolf Werner unterstützen und freuen uns auf ein tolles Spiel vor hoffentlich vielen Zuschauern aus ganz Franken. Wir sind auch aufgrund der Neuverpflichtung von Jackson Maris erfolgreich in die Rückrunde gestartet und hoffen gegen die unter Profibedingungen trainierenden Eltmänner ein spannendes Spiel zeigen zu können."

Die sportliche Ausgangsposition beider Teams für ein spannendes Spiel könnte dabei nicht besser sein. Eltmann will seine Siegesserie fortsetzen und hat nach einer Serie von zwölf Siegen aus den vergangenen 13 Bundesliga-Spielen die Parole Meisterschaft in Liga 2 ausgegeben.

Bei den Gästen aus Hammelburg herrscht nach dem erfreulichen Rückrundenstart keinerlei Druck, unbedingt Zählbares einfahren zu müssen. "Nach unseren vier Siegen in den letzten fünf Spielen können wir im Derby gegen Eltmann befreit aufspielen", sagt Hammelburgs Mittelblocker Luca Dierks und fügt hinzu: "Das Team freut sich auf ein heißes Spiel in der Brose Arena mit geiler Stimmung und einem lauten Hammelburger Publikum."