Halbigs geniale Momente sichern Fuchsstadts Sieg

FC Fuchsstadt - TSV Kleinrinderfeld 4:2 (2:0). Tore: 1:0 Philipp Pfeuffer (40.), 2:0 Simon Bolz (45.), 2:1, 2:2 Marco Kramosch (46., 52.), 3:2, 4:2 Dominik Halbig (54., 56.). Gegen Kleinrinderfeld konnte Fuchsstadt wieder auf seinen Dauerläufer Johannes Feser im Sturm setzen. Den Ausschlag für den 4:2-Sieg gab ein anderer.

"Das war ein harter Kampf auf Augenhöhe", bilanzierte FC-Coach Martin Halbig erleichtert. Dass der hochgewachsene Feser zurückgekehrt war, merkte man dem Spiel der Füchse an. Die langen Schläge des bulligen Innenverteidigers Tobias Bartel und dessen Bruders Sebastian fanden früh seine Stirn.

In der Fuschter Defensive war es um die Lufthoheit zunächst nicht gut bestellt. Die Gäste hatten bei halbhohen Freistößen und Flanken Vorteile passable Kopfballchancen.

Fulminanter Kopfball

In Führung gingen allerdings die Kohlenbergler durch einen fulminanten Kopfball von Philipp Pfeuffer, der eine weite Eckballflanke von der rechten Außenbahn voll mit der Stirn erwischte und unhaltbar einnetzte. Etwas schmeichelhaft war der Coup des Kopfballungeheuers Pfeuffer, denn die Gäste hatten im ersten Durchgang ihre wenigen Gelegenheiten leichtfertig ausgelassen. Unruheherd Magnus Rentzsch, der in der Fuschter Box seine Widersacher immer wieder narrte, hatten die Fuchsstädter bisweilen nicht im Griff.

Und doch lag das 2:0 sofort in der Luft, als Dominik Halbig seinen Verfolgern entwischte, alleine auf des Gegners Tor zulief und die Kugel mit dem Außenrist elegant nur wenige Zentimeter vorbeischlenzte. Besser machte es Simon Bolz, der einen Querpass von "Jogo" Feser ahnte und aus kurzer Distanz eiskalt vollstreckte. Das kongeniale Zusammenspiel des raumgreifenden "Jogo" Feser mit dem technisch beschlagenen Angreifer Dominik Halbig ließ bis zur Pause aber auf sich warten.

Der Start des zweiten Durchgangs misslang den Platzherren. Als Tayrell Kruppa aus dem eigenen Kasten stürmte, um auf der rechten Abwehrseite den lodernden Brand zu löschen, schlug der Rettungsversuch völlig fehl. So schalteten die Gäste blitzschnell und Marco Kramosch lupfte den Ball über den kurzzeitig orientierungslosen FC-Keeper hinweg in die Maschen des verwaisten Kastens.

Das Unheil nahm seinen Lauf, denn die TSVler drängten auf den Ausgleich. Marco Kramosch zog auf der Fuschter Strafraumgrenze aus vollem Lauf ab und erwischte Kruppa auf dem falschen Fuß. Der FC-Keeper erreichte das Leder zwar mit den Fingerspitzen, konnte es aber nicht über die Querlatte lenken.

"Bei beiden Gegentreffern sieht unser Keeper nicht gut aus. Aber das weiß er selber am besten", machte Coach Halbig keinen Hehl aus der Unnötigkeit der gegnerischen Tore.

Zwei geniale Momente von Dominik Halbig binnen 120 Sekunden reichten den Füchsen, um die Partie sofort zu drehen. Zunächst hatte Steffen Schmidt den Ball erobert und mit toller Übersicht für den FC-Goalgetter aufgelegt. Dann war "Jogo" Feser routiniert und uneigennützig genug, um das Leder für den besser postierten Halbig zu servieren. Der ging beide Male auf Nummer sicher und lief mit Ball am Fuße fast bis zur Grundlinie durch. Angesichts der aufkommenden Hektik ein doppeltes Husarenstück, das die Klasse des FC-Stürmers eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Halbig hätte einen lupenreinen Hattrick machen können, setzte aber den Ball freistehend flach an den Innenpfosten des Gäste-Tores (75.). Das hätte die Entscheidung sein müssen. So aber wurde die hart umkämpfte Endphase ziemlich ruppig und zudem extrem emotionsgeladen.

Mit gelben Karten versuchte Schiedsrichter Daniel Reich die Brisanz aus dem Match zu nehmen. Das hatte nur sehr dürftigen Erfolg. Der Kohlenberg war endlich wieder so richtig "on Fire". "Wenn wir das fünfte Tor machen, dann haben wir am Schluss mehr Ruhe im Spiel. So aber blieb es ein offener Schlagabtausch", so der FC-Trainer.

"Die besseren Chancen hatten eindeutig wir. Daher geht der Sieg voll in Ordnung. Wir haben hinten nicht viel zugelassen. Dass nach der Pause in zehn Minuten gleich vier Tore fallen, hat für viel Aufregung gesorgt. Aber im entscheidenden Moment waren wir wieder zur Stelle." Fuchsstadt: Kruppa - Kolb, S. Bartel, T. Bartel, F. Lieb - Bolz, Pfeuffer, Schmidt, Baldauf (82. Döpfert) - Halbig (92. Neder), Feser (84. Graser).