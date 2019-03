Halbig-Elf kassiert Knockout trotz Überzahl

FC Fuchsstadt - FC Geesdorf 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Karl Ekollo (32.), 1:1 Harald Bayer (49.), 1:2 Karl Ekollo (73.). Rot: Hassan Alremeithi (42., Geesdorf).

Aus dem erhofften Fuchsstädter Sieg wurde es nichts, "weil wir in läuferischer und kämpferischer Hinsicht nicht an die Schmerzgrenze gegangen sind, insgesamt im Spielaufbau zu fahrig waren und unsere Überzahl nie clever in die Waagschale geworfen haben", analysierte Trainer Martin Halbig.

Bereits nach sechzig Sekunden hatte Gäste-Spielertrainer Hassan Alremeithi, der in der nächsten Saison den Bezirksligisten TSV Wiesentheid trainieren wird, die Führung auf dem Fuß, wurde aber von Lukas Lieb rechtzeitig gestört. Drei Minuten später musste Keeper Sven Eyrich Kopf und Kragen riskieren, als Stefan Weiglein freistehend vor ihm auftauchte. Die beeindruckten Fuchsstädter kamen nur schwer in die Gänge, "weil wir nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen sind", so Halbig. Daran änderte auch der Pfostenschuss von Jogo Feser aus spitzem Winkel nichts, wobei der Stoßstürmer in dieser Situation den besser postierten Dominik Halbig übersah. Die mit schnellem Umschaltspiel agierenden Geesdorfer gingen in Führung, als Stefan Weiglein die Kugel in den Lauf von Karl Ekollo legte. Kurz darauf wurden die Gäste dezimiert, als Schiedsrichter Raßbach eine Tätlichkeit von Alremeithi ahndete. "Ich habe da Schlimmes befürchtet, denn im Hinspiel ist uns dasselbe kurz vor der Pause passiert und läutete eine Wende ein", so Alremeithi, der die Aktion, bei der Harald Bayer zu Boden ging, nicht als Tätlichkeit, sondern als Zusammenprall bezeichnete.

Die Gastgeber kamen jedenfalls mit Elan aus der Kabine. Erst traf Simon Bolz nach Feser-Pass die Unterkante der Latte, dann fiel der Ausgleich durch den Flachschuss von Harald Bayer nach einer Kombination über Philipp Pfeuffer und den eingewechselten Andy Graup. Als Dominik Halbig kurz darauf einen Flugkopfball nach Graup-Hereingabe am kurzen Eck vorbeisetzte, war es mit der Herrlichkeit der Einheimischen allerdings vorbei. Gefährlicher waren nun die Geesdorfer. Als sich deren Verteidiger Uli Konrad mutig in einen Schuss von Bolz warf, schnappte sich Stefan Weiglein den Ball und bediente Ekollo. Dieser fackelte nicht lange und schoss ins kurze Eck ein, was Eyrich eher nicht erwartet hatte. Die Platzherren setzten danach alles auf eine Karte, doch mit langen Bällen aus der Abwehr heraus ins Sturmzentrum, wobei der böige Wind präzise Schläge verhinderte, war dem Gegner nicht mehr beizukommen. "Wenn wir nächste Woche wieder so uninspiriert spielen, brauchen wir eigentlich nicht zum Tabellenführer nach Karlburg fahren", vermutet Halbig.

Fuchsstadt: Eyrich - Bayer, Lieb, L. Baldauf (79. Thurn), Schmitt - Bolz, Pfeuffer, Kolb, Bold (46. Graup) - Feser, Halbig.