Grabfeld-Gallier haben etwas gutzumachen

TSV Großbardorf - SpVgg Jahn Forchheim

(Samstag, 16 Uhr)



Nach der mageren Osterausbeute mit nur einem Punkt aus zwei Spielen (2:2 in Ansbach, 0:1 gegen Hof) empfangen André Betz und der TSV Großbardorf nach Hof mit der SpVgg Jahn Forchheim wieder eine Mannschaft aus Oberfranken. Der Tabellenachte ist im Jahr 2018 noch unbesiegt und holte aus seinen drei ausgetragenen Partien sieben Punkte. Zudem besiegte der Jahn am Karsamstag Hof mit 2:1.



Lehrgeld bezahlt

Sowohl in Ansbach als auch gegen Hof haben die Bardorfer nach Meinung von Maximilian Zang, der auf der rechten Defensivseite der Grabfeld-Gallier agiert, zu einfache Gegentreffer hinnehmen müssen. "Da haben wir Lehrgeld in der Defensive gezahlt. Nach vorne dagegen lief es besonders in Ansbach recht gut. Mit der Punkteausbeute kann man nicht zufrieden sein. Insgesamt geht es aber in die richtige Richtung." Auch für seinen Trainer war in beiden Partien wesentlich mehr drin. "Wir hatten uns natürlich wesentlich mehr erhofft. Es war sicher nicht alles schlecht am Montag, aber wir haben halt den entscheidenden Fehler gemacht. In Ansbach war auch ein Dreier drin, wenn wir unsere vorhandenen Chancen reingemacht hätten." Betz gab aber auch zu, dass die Durchschlagskraft der letzten Spiele gegen Hof gefehlt habe.



Das soll und muss sich am Samstag aber ändern, sollen die drei Punkte, wie von Betz und Zang erwartet, in Großbardorf bleiben. "Wir dürfen uns auf keinen Fall nach dem Gast richten, der ein spielstarkes Team besitzt, sondern müssen unser Spiel durchziehen. Denn wir spielen immerhin auf dem eigenem Platz. Mein Ziel daheim ist immer ein voller Erfolg. Das ist auch gegen Forchheim so. Wir brauchen auf jeden Fall die Punkte", fordert der Routinier, "außerdem müssen wir in Heimspielen etwas gutmachen. Denn wir haben unsere treuen Zuschauer in der Vorrunde doch einige Male enttäuscht."



Präsenz zeigen

Sein Coach erwartet eine tief stehende Forchheimer Mannschaft, die mit langen Bällen bei Kontern zum Erfolg kommen will. "Wir müssen die Zweikämpfe gewinnen und Präsenz auf dem Platz zeigen. Forchheim hat extreme Qualität und wir müssen deshalb hoch konzentriert an diese schwere Aufgabe rangehen, um zu punkten. Auch in diesem Spiel werden voraussichtlich Kleinigkeiten entscheiden. Deshalb dürfen wir natürlich in der Defensive wenig Fehler machen." Auch Betz erhofft sich einen Dreier: "Dafür werden wir alles versuchen und alles tun. Ich bin durchaus optimistisch, dass wir die Zähler in Großbardorf behalten."



Personell sieht es auch wieder besser aus. André Rieß, der am Ostermontag kurzfristig passen musste, ist ebenso wieder dabei wie Zarko Poznic nach einer Muskelverletzung. Auch Lukas Illig, der am Montag leicht angeschlagen ausgewechselt werden musste, ist einsatzfähig. Erfreulich findet Betz, dass Pascal Stahl nach langer Leidenszeit von fast einem Jahr zuletzt in der U 23 Spielpraxis sammelte und sogar einen Treffer erzielte.