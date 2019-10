Glückliches Albertshausen feiert Sieg in Limbach

TSV Limbach - SG Albertshausen/Nüdlingen 3:4 (1:1). Tore: 0:1 Laura Hauck (9.), 1:1 Selina Thomas (23., Eigentor), 2:1 Tina Denner (48.), 3:1 Anna Mock (68.), 3:3 Luisa Schmitt (78.), 3:4 Vanessa Heinrich (82.).

Hochspannung bis zum Schluss und aufopferungsvollen Kampf auf beiden Seiten konnten die Zuschauer beim Bezirksliga-Duell der SG Albertshausen erleben. Mit dem besseren Ende für die Gäste. Die legten gleich einen Blitzstart hin. Nach fünf Minuten verwertete nach einem schnellen Konter Laura Hauck eine Vorlage von Vanessa Heinrich. Bei weiteren Gegenstößen vergab die SG weitere Möglichkeiten, hatte das Spiel dennoch im Griff. Vollkommen überraschend kamen die Hausherrinnen zum Ausgleich, als Selina Thomas vor der einschussbereiten, jedoch klar im Abseits stehenden Limbacher Stürmerin ins eigene Tor traf. Bis zur Halbzeit neutralisierten sich die Teams. Kurz davor tauchte die SG zweimal vorm gegnerischen Gehäuse auf, überwand die gute Limbacher Torfrau aber nicht.

Ungünstig startete die zweite Hälfte. Nachdem die Albertshäuserinnen ihren Strafraum eigentlich gut abgedeckt hatten, rutschte eine von ihnen auf dem tiefen Platz aus, sodass ihre Gegenspielerin unbedrängt die Führung fürs Heimteam erzielen konnte. Als nach einer Stunde eine Limbacher Ecke zum nächsten Tor per Volleyschuss zum 3:1 führte, war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt.

SG-Trainer Benny Mast griff in die Taktikkiste. Nach einer Umstellung des Spielsystems machten die Gäste noch mehr Druck. Mit Erfolg. Vanessa Heinrich nutzte einen Traumpass von Luisa Schmitt zum Anschlusstreffer. Albertshausen/Nüdlingen glaubte glaubte nun immer mehr an ein Comeback und ließ Limbach kaum zur Entfaltung kommen. Daraus resultierten mehrere Ecken und Freistöße in Strafraumnähe. Zwei Ecken von Laura Hauck führten mit Nachschüssen zu zwei weiteren Treffern durch Luisa Schmitt und Vanessa Heinrich. In einer hektischen Schlussphase mit fast sechsminütiger Nachspielzeit drängte Limbach auf den Ausgleich. Es blieb es beim verdienten Erfolg von Benny Masts Mannschaft. Die rückt bis auf einen Punkt an Limbach heran, bleibt jedoch auf dem 5. Tabellenplatz.

DJK Schondra - SG Schönderling/Thulba 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Anne Heublein (35.).

Mit dem gewonnen Selbstvertrauen aus dem Sieg gegen Rannungen gingen die Gäste voll konzentriert in die Partie, spielten frei auf. Bereits in der dritten Minute hatte Isabell Koch den Führungstreffer auf dem Fuß; der Ball ging aus spitzem Winkel knapp über die Latte. Die erste richtige Chance der DJK hatte Nicole Brust (12.). Doch Jana Cäsar hielt den Ball sicher. In der 18 Minute hatte wieder Isabell Koch die Chance zur Führung für Schönderling. Ihr Schuss wurde durch die DJK-Schlussfrau abgewehrt. Celine Hock verpasste danach die Chance, den Ball ins Tor abzustauben. Dann wurden die Mühen der Sg doch belohnt. Lisa Schuhmann erreichte mit ihrer Ecke Anne Heublein, die zum 0:1 einnetzte. Kurz vor der Pause hätte Kathi Heinz erhöhen können. Wieder gehalten. Nach der Pause fand Schondra erst nicht ins Spiel. Die zweite Hälfte war durch Fouls geprägt, so dass kein Spielfluss zustande kam. Ab der 60. Minuten fühlte sich Schönderling wohl zu sehr als Sieger; Schondra wurde stärker. Lisa Emmert stand aus spitzem Winkel der Pfosten im Weg.

TSV Rannungen - TSV Ebenhausen 4:2 (3:2). Tore: 0:1 Bettina Mehn (4., Elfmeter), 1:1 Chiara-Sophie Matthes (15.), 1:2 Christina Dees (32.), 2:2, 3:2 Chiara-Sophie Matthes (40., 44.), 4:2 Isabell Reck (90).

Die ersten Minuten gehörten Ebenhausen, das per Elfmeter in Führung ging. Rannungen blieb durch ungenaue Pässe der Gäste in die Spitze im Spiel. Das 1:1 fiel schnell; Ebenhausen antwortete durch einen perfekten Spielzug über außen von Martina Rauh, die in den Strafraum auf Christina Dees zurücklegte: 1:2. Einen Rückschlag für die Gäste bedeutete der Ausfall von Rahel Bauer. Dazu kamen zwei schnellen Gegentore, die den Führungswechsel bedeuteten. Hälfte zwei war ausgeglichen; beide Mannschaften hatten Chancen. Nur Rannungen nutzte eine zum entscheidenden Treffer per Freistoß, der sich über Ebenhausens Torfrau ins Netz senkte.