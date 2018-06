Fußballfest in Obererthal

1:0 in der Nachspielzeit





Müde durch englische Wochen



0:1 Max Albert (30.), 0:2 Daniel Vitrval (36.), 0:3 Luis Wäcke (41.), 1:3 Samuel Betz (52.).Ein Fußballfest war das BFV-Pokalfinale in Obererthal allemal. Bei sommerlichen Temperaturen waren viele Zuschauer gekommen, um einen tollen Fußballabend zu erleben. Mit dem besseren Ausgang für den TSV Großbardorf, der der Spielgemeinschaft aus Obererthal überlegen war."Bis zur 20. Minute war es ein ausgeglichenes Spiel mit kaum Torchancen auf beiden Seiten", sagte SG-Betreuer Gerald Betz. Danach "kippte" das Spiel mit der Einwechslung von Vollblutstürmer Luis Wäcke vom TSV Großbardorf. Mit Wäcke hatte der TSV einen "Center" vorne, der die Bälle festmachte, so dass die Mitspieler immer wieder nachrücken konnten. Das 1:0 fiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Ecke. Max Albert verwandelte mit rechts. "In der zweiten Halbzeit wurden wir dann zweimal blitzsauber ausgekontert", sagte Gerald Betz.Daniel Vitrval ließ mit einer sehenswerten Einzelleistung zwei Obererthaler Verteidiger und den Torwart Max Stürzenberger aussteigen und schob zum 2:0 ein. Das dritte Tor fiel durch Luis Wäcke selbst, der ebenso einen Verteidiger aussteigen ließ und zum 3:0 abschloss. Die SG Obererthal steckte aber nicht auf und kam durch Samuel Betz zum Anschlusstreffer nach einer Freistoßflanke von Nick Jampolski. "Die Obererthaler kamen zum Anschluss, weil sie alles probiert und nach vorne geworfen haben", sagte Großbardorfs Trainer Andreas Marschall. "Aber danach haben wir nichts mehr zugelassen. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, unser Sieg war verdient."Auch Gerald Betz erkannte den Großbardorfer Sieg als gerecht an: "Während wir die beiden Spiele in der Runde ausgeglichen gestalten konnten, waren wir heute dazu nicht in der Lage." Nach den vielen englischen Wochen mit Nachholspielen und Pokalrunden fehlte es der SG Obererthal an Spritzigkeit, gedanklicher Frische und konzentriertem Passspiel. "Wir lassen uns dadurch die Laune aber nicht verderben und der Stolz auf unsere Jungs ist grenzenlos", sagte Gerald Betz. Zurecht: Der fünfte Platz in der höchsten unterfränkischen Liga, der Rhön-Pokalsieg in der Halle und der Vize-Pokalsieger-Titel sind die drei größten Erfolge dieser Saison. "Das wird in unserem kleinen Club nicht wiederholbar sein. Wir haben nicht diese stabilen Strukturen, die sich Großbardorf über viele Jahre hart erarbeitet hat." Trotz langer Saison freuen sich die Obererthaler auf das letzte BOL-Spiel dieser Runde am Samstag gegen den FC 05 Schweinfurt. "Wir lassen die Saison danach mit viel Feiern und WM gucken ausklingen."Die Pokalsieger-Feier muss der TSV Großbardorf allerdings noch nachholen: "Das Spiel war ja erst abends zu Ende, da brauchten manche noch eine Stunde nach Hause", sagte Andreas Marschall.