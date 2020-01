Für Bad Königshofen wird es doppelt schwer

Vor einem Doppelspieltag steht der TSV Bad Königshofen an diesem Wochenende: Nach dem Freitagsspiel (19 Uhr) beim TTC Schwalbe Bergneustadt geht es am Sonntag (15 Uhr) im drittletzten Heimspiel der Saison gegen den Double-Gewinner, den Deutschen Meister und Pokalsieger der vergangenen Saison TTF Liebherr Ochsenhausen. Dass der TSV bereits vor diesem Wochenende, sowohl theoretisch als auch praktisch, den Klassenerhalt für die nächste Saison gesichert hat, nimmt etwas Druck vom Kessel.

Seit 15. September stehen mit dem aus einer Verletzung zurückgekehrten Kilian Ort, mit dem aus Japan von einer WM-Quali zurückgekehrten Mizuki Oikawa sowie mit Bastian Steger und Filip Zeljko wieder einmal alle vier per Lizenz gemeldeten Spieler zur Verfügung. Bleibt jetzt nur noch die Frage, in welcher Verfassung sich das Quartett befindet, dem in dieser Formation, hätte man sie immer aufbieten können, wesentlich mehr als der derzeitige Platz 8 zuzutrauen gewesen wäre.

Weltklasse auf der anderen Seite

Das Hinspiel gegen Bergneustadt hatten die Königshöfer durch zwei Steger-Punkte gegen Paul Drinkhall und Alvaro Robles sowie den Sieg von Oikawa gegen Benedikt Duda mit 3:1 gewonnen. Mit erheblichen Revanchegelüsten des Tabellenfünften aus dem Oberbergischen Landkreis zwischen Köln und Dortmund ist zu rechnen. Mit Nationalspieler Duda (Bilanz 24:8) haben sie einen der erfolgreichsten Spieler der Liga in ihren Reihen. Er ist auf dem besten Weg, Nummer 4 im DTTB-Team bei Olympia 2020 zu sein und wird in der Weltrangliste an Nr. 48 geführt. An 66 steht der Engländer Paul Drinkhall. Selbst der dritte und vierte Spieler der Gastgeber stehen in der Weltrangliste vor dem besten Königshöfer (Oikawa, 91): Alvarao Robles (aus Spanien, 72.) und Alberto Mino Puga (aus Ecuador, 73.). Einen nicht zu unterschätzenden Vorteil sieht Kilian Ort auf Seiten der Bergneustädter: "Ihr Trainer Yang Lei ist auch Honorartrainer beim DTTB in Düsseldorf und für Basti und mich zuständig. Mizuki sieht er jeden Tag, so lange er will." Und von der Besetzung her: "Sie haben mit dem Rechts-Links-Händer-Doppel Robles/Drinkhall das beste der Liga. Sie wissen, dass sie nur zwei Einzel gewinnen müssen. Und dafür sorgt, wenn er gut drauf ist, Benedikt Duda allein."

In seinem zweiten Spiel empfängt der TSV Bad Königshofen mit dem TTF Liebherr Ochsenhausen den amtierenden Deutschen Meister und Double-Gewinner der vergangenen Saison . Bei der Verteidigung des Pokals machte am vergangenen Samstag allerdings der ASV Grünwettersbach den Oberschwaben vor 4500 Zuschauern in Neu-Ulm überraschend einen Strich durch die Rechnung. Im Halbfinale besiegte der Titelverteidiger noch seinen Vorgänger Borussia Düsseldorf mit 3:2. Im Endspiel fehlte aber Hugo Calderano, der sich im Spiel gegen Timo Boll verletzt hatte.

Mit den Grabfeldern vergleichbare Personalprobleme bekommt der Gegner aber nicht. Selbst wenn mit Calderano die Nr. 6 der Weltrangliste ausfiele, hat man mehrere Weltklassespieler zur Verfügung. Zu nennen sind hier der Franzose Simon Gauzy (Nr. 21 der Weltrangliste), der Pole Jakub Dyjas (WR-71.), der Österreicher Stefan Fegerl WR-78.) oder der Russe Vladimir Sidorenko (WR-169.). In Anbetracht der Vielbeschäftigung durch Liga, Pokal, Championsleague, Länderspiele, Weltcupturniere, WM, EM und Olympische Spiele sowie die jeweiligen Vorbereitungslehrgänge der einzelnen Nationen ist diese Breite des Kaders auch nötig. Für Sport auf Weltklasse-Niveau ist auf jeden Fall gesorgt.Rudi Dümpert