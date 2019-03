Fuchsstadt trumpft auf

TSV Lengfeld - FC Fuchsstadt 0:6 (0:1). Tore: 0:1 Johannes Feser (24.), 0:2 Simon Bolz (60.), 0:3, 0:4 Pascal Schmitt (61., 70.), 0:5 Dominik Halbig (79.), 0:6 Lukas Lieb (87.). Mit diesem Sieg in dieser Höhe gänzlich unerwarteten Sieg dürften die Fuchsstädter den Klassenerhalt endgültig in der Tasche haben angesichts der 16 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz bei noch acht ausstehenden Spielen. "Das war eine überragende Teamleistung. Wir hätten zur Halbzeit schon höher führen können, haben das Toreschießen aber nach der Pause nachgeholt dank einer konzentrierten Vorstellung", sagte FC-Trainer Martin Halbig. Früh hatte Dominik Halbig nach einem Zuspiel von Johannes Feser nur den Pfosten getroffen, dann verhinderte TSV-Keeper Pascal Krämer den Rückstand seiner Elf mit einer Wahnsinns-Parade beim Flugkopfball von Lukas Lieb. Beim nächsten Anlauf sollte es dann doch klappen für die Fuchsstädter, weil Johannes Feser nach einem Querpass des sträflich freien Lukas Lieb überlegt einschob. Der Rückstand schien allerdings die Elf von Michael Hochrein wachgerüttelt zu haben, die besser ins Spiel fand und auch zu einigen Abschlüssen kam durch Daniel Plagens und Dominik Heckelmann, ohne jedoch FC-Schlussmann Tayrell Kruppa ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

In Halbzeit zwei startete der TSV Lengfeld gut mit einem gefährlichen Schlenzer von Tim Hänling, aber wieder waren es die Fuchsstädter, die frohlocken durften. Und das zweimal binnen weniger Minuten. Erst hatte Simon Bolz das Leder spektakulär aus 25 Metern im Winkel geparkt, dann durfte Pascal Schmitt das Leder nach einer herrlichen Kombination quasi ohne Gegenwehr über die Linie drücken. Doch damit war die Leidenszeit der Hausherren noch keinesfalls vorbei. Auch die Berufs-Optimisten auf Lengfelder Seite waren ruhig gestellt, als erneut Pascal Schmitt nach einem Eckball auf 4:0 stellte, ehe Dominik Halbig nach einem Pass in die Tiefe den TSV-Keeper mit einem Lupfer düpierte und Lukas Lieb per Kopf nach Vorlage von Andy Graup zum Endstand traf. Fuchsstadt: Kruppa - Baldauf, Bayer (75. Emmer), Lieb, Kolb - Schmitt (82. Thurn), Pfeuffer, Bolz, Bold (71. Graup) - Halbig, Feser.