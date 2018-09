Fuchsstadt mit Absturzangst gegen Erlenbach

FC Fuchsstadt - SV Erlenbach/Main (Sonntag, 15 Uhr) "Es wird mehr als Zeit, dass wir wieder einmal punkten, vor allem aber wieder einmal gewinnen", lautet die Devise von Martin Halbig, Trainer des FC Fuchsstadt (13./11) vor dem Match gegen den Tabellennachbarn aus Erlenbach (12./12). Beim Gäste-Trainerduo Sebastian Göbig und Jens Mehrmann dürfte die Stimmungslage ähnlich sein. Ihr Team steht gefährlich nahe an der Abstiegszone.

Auf dem Kohlenberg steht so eine für beide Seiten wegweisende Begegnung an. "Da dürfte erst einmal Kampf angesagt sein", ist sich Halbig sicher. Er kränkelt wie sein Sohn Dominik seit Tagen an einer Magen-Darm-Grippe. Letzterer will "am Sonntag unbedingt spielen", so sein Vater.

Nach der knappen 0:1-Niederlage in Rimpar, bei der Sven Eyrich im Tor stand, kehrt Tayrell Kruppa zwischen die Pfosten zurück. "Was aber auch schon dadurch bedingt ist, dass Sven Eyrich in Urlaub ist." Von seinem USA-Aufenthalt kehrt Lukas Lieb zurück. "Ob er in der Anfangsformation steht, bleibt abzuwarten, das will ich erst mit ihm absprechen", meint Halbig, dem immerhin Marcel Plehn, der in dieser Woche wieder das Training aufgenommen hat, zur Verfügung steht. Ansonsten fehlen bei den Gastgebern nur die Langzeitverletzten.

Sollte Dominik Halbig spielen können, steht eine Art Duell an. Denn er führt mit seinen neun Treffern gemeinsam mit dem Erlenbacher Philipp Traut die Liga-Torjägerliste an. Traut, sein Bruder Jakob und der im Mittelfeld agierende Muhamed Kayaroglu gehören zu den wenigen Akteuren, die dem Bayernliga-Absteiger aus der letzten Saison verblieben sind. Der stellt nun den jüngsten Kader der Liga und eine Multi-Kulti-Truppe. Bei dieser ist seit Anfang August auch der 19-jährige Gabriele Blasi spielberechtigt. Das Talent, das seine Ausbildung bei Greuther Fürth und Rot-Weiß Erfurt genoss, kehrte vom FC Eisenach in die Heimat zurück.

"Erlenbach ist ein unangenehmer Gegner", so Halbig, "an guten Tagen können sie jeden schlagen". An schlechten Tagen aber auch gegen jeden verlieren. Die 0:3-Heimniederlage gegen die TG Höchberg ließ den Befreiungsschlag und den Sprung Richtung Tabellenmittelfeld ausbleiben. Dorthin wollen auch die "Füchse" vorrücken. "Es wird Zeit, dass wir uns nach fünf Spielen wieder einmal drei Punkte sichern", fordert Halbig.