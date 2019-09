Fuchsstadt ist gut gerüstet für das Derby

FC Fuchsstadt - DJK Schwebenried (Samstag, 16 Uhr) Rechtzeitig zum "regelmäßigen Highlight der Saison", so FC-Coach Martin Halbig, haben sich die "Füchse" (8./17) in Form gespielt mit dem 3:0-Sieg in Röllbach. Und damit nach Punkten gleichgezogen mit der zuletzt etwas schwächelnden DJK Schwebenried/Schwemmelsbach (9./17). Auch die Schützlinge von Dominik Schönhöfer vermochten vor Wochenfrist bei der 1:2-Heimniederlage die Erfolgsserie des Spitzenreiters Vatan Spor Aschaffenburg nicht zu stoppen. "Sie haben richtig gut gespielt, da wäre ein Punktgewinn nicht unverdient gewesen", sagte der das Match beobachtende FC-Trainer Martin Halbig. Der Auftritt der DJKler war zwar aller Ehren wert, doch ist das Team nach gutem Saisonstart etwas außer Tritt geraten. Dabei hatten sich die Verantwortlichen des Tabellenvierten der Vorsaison für diese Runde viel vorgenommen angesichts vielversprechender Neuzugänge. Neben den beiden Lengfeldern Andreas Jazev und Kevin Markert hatte der DJK-Coach große Hoffnungen auf den Ex-05er Jannik Göller, den jüngeren Bruder des Rottershausener Torjägers Julian Göller, sowie den langjährigen Gochsheimer Leistungsträger Tino Kummer gesetzt. Tatsächlich schaffte das Quartett den Sprung in die Stammformation und schien die Abgänge der Routiniers Sebastian Heinlein, Simon Weißenberger und Dominik Barth verschmerzen zu lassen. Doch gleich zu Saisonbeginn musste das Team einen schweren personellen Rückschlag hinnehmen, ihr junger Mittelfeldregisseur Yannick Deibl verletzte sich so schwer, dass er wegen einer Leisten-OP langfristig ausfiel und wahrscheinlich auch im Derby nicht einsatzfähig ist. "Deibl gehört zu den besten Spielern der Liga. So einen Verlust kannst du nur schwer kompensieren", weiß Halbig.

Auch spielerische Fortschritte

Der FC-Coach selbst geht mit großen Erwartungen in dieses Match. "Zum einen hat sich die personelle Situation zuletzt verbessert, zum anderen macht die Mannschaft spielerische Fortschritte, lediglich die Chancenverwertung könnte noch besser sein." Garant der Erfolge war insbesondere die Abwehrreihe, wo die Bartel-Brüder immer besser mit ihren Nebenleuten harmonieren.

Und Torjäger Dominik Halbig (11 Saisontreffer) scheint nach der Rückkehr seines kongenialen Partners "Jogo" Feser noch effektiver. "Zwei gefährliche Angreifer binden gegnerische Verteidiger halt mehr als nur einer", so die Erkenntnis des FC-Coaches, dem die zuletzt fehlenden Simon Bolz, Philipp Pfeuffer und Tim Kolb wieder zur Verfügung stehen. Lediglich hinter dem Einsatz von Lukas Lieb steht ein Fragezeichen. Nicht auflaufen wird Michael Emmer aus beruflichen Gründen.

FC Westheim - TSV Münnerstadt (Sonntag, 15 Uhr) Das Landkreisderby am Sonntagnachmittag stellt aus Sicht beider Teams eine Premiere dar, denn an ein bisheriges Ligaduell kann man sich weder beim FC Westheim (15./6) noch beim TSV Münnerstadt (8./14) erinnern. Favorisiert werden müssen die Lauertaler, die sich zehn ihrer bisherigen 14 Punkte in den letzten vier Spielen sicherten. Die Erfolgsserie beruht laut TSV-Abteilungsleiter Rainer Schmittzeh darauf, dass sich die Mannschaft immer besser zusammengefunden hat und personelle Probleme weitestgehend behoben sind. Mit dem Toreschießen tun sich die Schützlinge von Coach Goran Mikolaj zwar weiter schwer angesichts der zwölf Treffer in neuen Spielen, doch die Deckung (12 Gegentreffer) steht ordentlich. "Da ist nicht nur auf unsere Torhüter Patrick Balling und Lorenz Büttner Verlass, auch deren Vorderleute leisten gute Arbeit", sagt Schmittzeh. Im Saaletal dürfte bei den Gästen das Team auflaufen, das vor acht Tagen nach hartem Kampf die DJK Dampfach mit 1:0 besiegte, "wobei der Sieg aufgrund der kämpferischen Einstellung und der hohen Laufbereitschaft aller Akteure nicht unverdient war", so Schmittzeh.

Zu viele Gegentreffer

Ganz anders hat sich die Situation beim Aufsteiger entwickelt, der seit Wochen aufgrund fehlender Punktgewinne in der Abstiegszone festklebt. Ursächlich ist hierfür die hohe Zahl (28) an Gegentreffern. Eine Verbesserung in dieser Hinsicht ist gegen den TSV dadurch zu erwarten, dass Torjäger Yanik Pragmann höchstwahrscheinlich einsatzfähig und Fabian Martin aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Spielertrainer David Böhm, der an einer Wadenverletzung laboriert. Wichtig wird aus Sicht der "Waster" sein, dass Maxi Seit und Andy Graup ihren Torinstinkt wiederfinden. "Wir geben jedenfalls nicht auf. Gegen Münnerstadt wollen wir vor sicher großer Kulisse den Bock umstoßen", verspricht FC-Abteilungsleiter Maxi Schaub.

TSV Forst - FC Thulba (Sonntag, 15 Uhr) Das Spitzenspiel wird beim TSV Forst (4./17) ausgetragen im Duell mit dem punktgleichen FC Thulba (5./17). Beide Teams kassierten zuletzt unerwartete Niederlagen: Die Gastgeber bezogen beim Tabellenvorletzten in Rödelmaier eine 0:1-Niederlage, noch schlimmer erwischte es die Frankonen, die auf eigenem Platz mit 3:4 den Kürzeren gegen den Aufsteiger aus Steinbach zogen. "Allein diese beiden Ergebnisse beweisen, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann, da musst du in jede Partie hochkonzentriert hineingehen", so die Erkenntnis von FC-Spielertrainer Victor Kleinhenz. Die bisherige Bilanz beider Kontrahenten spricht für eine spannende Auseinandersetzung: Die Mannen von Florian Hetzel haben ihrer bisherigen vier Heimspiele alle gewonnen, die FCler sind auswärts noch ungeschlagen. Diese Serie wollen die Gelb-Schwarzen verteidigen, wobei Keinhenz auf den Torinstinkt von Maximilian Heinrich baut, der mit acht Treffern den zweiten Platz der Liga-Torschützenliste belegt. Im Aufgebot steht wieder Tobias Huppmann, ausfallen wird dagegen Florian Heim (Bänderriss). Neuerlich vertraut der FC-Coach auf die Fangkünste des reaktivierten Daniel Katzenberger, der gegen Steinbach trotz der Niederlage ein guter Rückhalt und an den Gegentreffern schuldlos war. Das Augenmerk des FC-Spielertrainers dürfte nicht nur auf die Regiekünste seines Kollegen Florian Hetzel gerichtet sein, auch die Routiniers Tobias Düring und der Ex-05-er Lucas Wirth verdienen größere Beachtung.

Spfr. Steinbach - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr) "Bei der 2:4-Heimniederlage gegen den TSV Bergrheinfeld haben wir vergangenes Wochenende nicht an die zuvor gezeigten starken Vorstellungen anknüpfen können und uns zu viele Flüchtigkeitsfehler im Spielaufbau erlaubt", blickt Bad Kissingens Coach Frank Halbig auf den vergangenen Spieltag zurück. Bei den Sportfreunden Steinbach (13./9) will es der FC 06 (3./17) nun besser machen, um dranzubleiben am Führungsduo aus Wiesentheid und Hirschfeld. Aber dieser Aufsteiger besitzt Qualität, was er mit dem Auswärtssieg in Thulba eindrucksvoll bewiesen hat. Zum Erfolgsrezept gegen die Haßbergler, die bereits 28 Gegentreffer hinnehmen mussten, soll ein wirkungsvolles Flügelspiel gehören. Dabei muss der Gast weiterhin auf Christian Laus, der frühestens nächste Woche wieder einsatzfähig ist, und auf Darko Aleksoski (doppelter Bänderriss) verzichten. Im Aufgebot steht dafür wieder Lukas Rottenberger. Das Augenmerk der Kurstädter wird insbesondere auf den Steinbacher Spielertrainer Stefan Seufert und den routinierten Angreifer Anthony Jilke gerichtet sein.