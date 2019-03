Fuchsstadt feiert Sieg mit Anlaufproblemen

FC Fuchsstadt - TG Höchberg (3:1). Tore: 0:1 Ferdinand Hansel (8.), 1:1, 2:1 Dominik Halbig (18., Foulelfmeter, 26.), 3:1 Tobias Bold (61.). Schwer verbessert gegenüber der Heimniederlage vor zwei Wochen präsentierten sich die "Füchse". Sie gewannen auch nach Ansicht der Gäste völlig verdient mit 3:1.

Die Anfangsphase sah allerdings die "Kracken" überlegen. Bereits in der 3. Minute hatten die heimischen Fans eine Schrecksekunde zu verdauen. Nach einem Vorstoß von Julian Hippacher über die rechte Außenbahn kam der Gäste-Torjäger Ferdinand Hansel frei zum Schuss; mit einem Klasse-Reflex fischte Keeper Sven Eyrich das Leder von der Torlinie. Nicht so gut sah der Goalie wenig später aus, als er nach einem Freistoß von Jakob Müglich die Kugel zunächst aus dem Eck holte, diese aber nach vorne und auf den Fuß von Hansel prallen ließ: 0:1.

"In der ersten Viertelstunde haben wir nicht gut ausgesehen", meinte FC-Coach Martin Halbig, "da waren wir zu weit weg von den Gegenspielern". Doch dann forcierten die Platzherren das Laufspiel, setzten mit Dominik Halbig und "Jogo" Feser den Gast unter Druck und kamen zum Ausgleich. Nach einem von Harry Bayer abgefangenen Ball setzte dieser Feser in Szene, der im Sechzehner von Gegenspieler Rene Riebe von den Beinen geholt wurde. Den Strafstoß versenkte Halbig in den Winkel.

Acht Minuten später durfte der Liga-Torjäger schon wieder jubeln. Nach Doppelpass Bayer mit Feser legte Ersterer den Ball Richtung kurzes Eck, wo Halbig einen Schritt schneller als sein Gegenspieler Alex Beier einnetzte. Bei der nächsten Offensivaktion stand der Trainersohn vor seinem dritten Treffer; sein Freistoß segelte an allen vorbei; den Ball fischte TG-Keeper Alex Daxmeier aus dem Eck.

Die Führung geriet nach einer halben Stunde in Gefahr, als nach weitem Schlag von Yanik Unger der herausstürzende Eyrich den Ball nicht unter Kontrolle brachte. Der Schuss des nachsetzenden Hansel wurde von Lukas Baldauf noch vor der Torlinie weggeschlagen. Die nächste torreife Aktion gab es in der 51. Minute auf der Gegenseite. Nach Flanke von Tobias Bold fälschte Unger einen Drehschuss von Halbig gerade noch um den Pfosten ab.

Die Höchberger verzettelten sich nun zunehmend in unproduktiven Zweikämpfen, verloren viele Bälle in der Vorwärtsbewegung und vernachlässigten das Flügelspiel komplett. Ganz anders die Platzherren, die aus Kontersituationen heraus ausschwärmten. Dabei konnte Daxmeier einen Schuss des durchgebrochenen Feser mit Mühe um den eigenen Pfosten drehen.

Nach einer Stunde musste sich der Gäste-Goalie, dessen Abschläge mit zunehmender Spielzeit meist bei einem Fuchsstadter landeten, dann doch geschlagen geben. Nachdem ein Befreiungsschlag von Unger an Halbig hängenblieb, startete dieser durch, legte quer und der mitgelaufene Bold grätschte zum frühen Endstand ein. Die Elf von TG-Trainer Thomas Kaiser bäumte sich gegen die Niederlage auf. Doch die kompakt stehende Defensivreihe des FC ließ wenig zu.

Zehn Minuten vor Spielende scheiterte Hansel dann noch einmal aus Nahdistanz an Eyrich; ansonsten lag eher ein weiterer Treffer auf der Gegenseite in der Luft.

"Das war heute insgesamt eine enttäuschende Leistung von unserer Seite", kommentierte TG-Pressesprecher Rudi Hußlein die Niederlage, um dann fair Martin Halbig zu den drei Punkten zu gratulieren. Dieser atmete sichtlich durch und hofft nun, dass seine Mannen die Leistung am nächsten Wochenende beim nächsten Unterfrankenderby in Lengfeld wiederholen können. "Das wird aber nur möglich sein, wenn wir wieder so engagiert spielen", war sich der schweißgebadete Philipp Pfeuffer sicher. Fuchsstadt: Eyrich - Bayer, Lieb, Kolb, Baldauf (78. Emmer) - Schmitt, Pfeuffer, Bolz, Bold - Feser (85. Thurn), Halbig (81. Graup).