Fuchsstadt brilliert im Auf- und Abspiel

FC Fuchsstadt - TSV Unterpleichfeld 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Dominik Halbig (3.), 2:0 Andreas Graup (17.), 2:1 Nino Wagner (32.).

Das Auf und Ab bei den Leistungen der "Füchse" fand am Samstagnachmittag auf dem Kohlenberg seine Fortsetzung, diesmal im positiven Sinn. Denn gegen den alten Rivalen aus Unterpleichfeld lieferten die Gastgeber sowohl eine spielerisch wie auch kämpferisch ordentliche Vorstellung ab. "Weswegen unser Sieg nicht unverdient war", kommentierte Trainer Martin Halbig den Spielausgang, der das Saisonziel "einstelliger Tabellenplatz" wieder realistisch erscheinen lässt.

Dass der erste Angriff gleich erfolgreich abgeschlossen wurde, war natürlich leistungsstimulierend. Nach einem Konter über "Jogo" Feser landete dessen flache Hereingabe bei Dominik Halbig, der zunächst an Keeper Stefan Kraus scheiterte. Den Nachschuss verwertete er aber zur 1:0-Führung.

Die TSVler, die sich insgesamt auf Augenhöhe präsentierten, waren am FC-Sechzehner mit ihrem Latein irgendwie am Ende. Ihre Offensivkräfte Pascal Kamolz und Ulrich Scheidel bekamen von der neuformierten Innenverteidigung mit Philipp Pfeuffer und Tim Kolb aber wenig Freiräume eingeräumt.

Der zweite Gegentreffer fiel schnell. Nach einer Freistoßflanke von Tim Kolb aus dem Mittelfeld heraus unterlief ein TSV-Verteidiger die aufsetzende Kugel. Dadurch kam der am lange Eck einlaufende Andy Graup in Ballbesitz und staubte ab.

Das Gegentor forcierte zwar das Aufbäumen der Gäste. Doch mehr als der Anschlusstreffer gelang ihnen nicht mehr. Das 1:2 aus ihrer Sicht resultierte aus einer mit Effet geschlagenen Flanke, die Harry Bayer verpasste, nicht aber der aufgerückte Verteidiger Nino Wagner, der einnickte.

Nach der Pause verteidigten die Einheimischen den Vorsprung, wobei das Mittelfeld mit Simon Bolz, Tobias Bold und dem jungen Lukas Baldauf eine Abfangjägerfunktion wahrnahm. Besonders Baldauf erhielt Lob von seinem Trainer Martin Halbig. "Er hat ein starkes Laufpensum abgeliefert."

Die Fuchsstadter Lieblingstaktik, die gegnerische Deckung mit Tempogegenstößen auszuhebeln, wäre danach aufgegangen, hätte der Assistent an der Außenlinie mitgespielt. Doch der hob zur Überraschung der Beteiligten zweimal die Fahne, "was zumindest in einem Fall falsch war, denn da lief der Dominik erst in einen Querpass von hinten hinein", sagte Halbig hinterher.

Letztlich sollte sich dies aber nicht als spielentscheidend erweisen, denn der ersatzgeschwächten Unterpleichfelder Elf, die nur mit einem Ersatzspieler angereist war, gelang der Ausgleich nicht mehr. "Ich bin gespannt, wie sich die Mannschaft am nächsten Woche verhält, beim Tabellendritten in Kahl steht uns eine Herkulesaufgabe bevor", so Halbig. Denn dem Coach ist es weiter "unerklärlich, warum die Mannschaft sich von Woche zu Woche so unterschiedlich präsentiert".

Fuchsstadt: Eyrich - Bayer, Kolb, Pfeuffer, Schmitt - Bold, Bolz, l. Baldauf, Graup (86. Döpfert) - Feser, Halbig.