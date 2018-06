Frühe Führung für den FC Fuchsstadt - Späte Tore in Westheim

SV Riedenberg - FC Fuchsstadt 0:2 (0:1). Tore:



Pragmann ohne Abnehmer



0:1 Harald Bayer (3.), 0:2 Andreas Graup (61.).Nach dem verlorenen Testspiel vom Freitagabend gegen den TSV Forst (0:1), bei dem sich Tobias Stöth eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte, trumpfte der FC Fuchsstadt in Riedenberg auf. Bereits in der dritten Minute staubte Harald Bayer den Ball von SV-Torwart Florian Dorn ab, der die Flanke von Andreas Graup prallen gelassen hatte. Nach dem kurzen Schock kam auch der SV Riedenberg auf Tour. Philipp Dorn passte den Ball in die Schnittstelle, doch Kevin Lormehs vergab (9.). Auch ein Pfostenschuss von Fuchsstadts Philipp Pfeuffer blieb ohne Folgen (21.).In der Endphase der ersten Halbzeit zeichnete sich Fuchsstadts Frank Fella aus, der einen Schuss von Lukas Hergenröther aus spitzem Winkel hielt. Vor der Pause hielt auf der Gegenseite Florian Dorn den Kopfball von Andy Graup nach Vorlage von Harald Bayer mit einem sehenswerten Reflex.Nach der Pause war Riedenberg weiterhin bemüht, verlor durch einige Auswechslungen allerdings seinen Schwung. Nach einem langen Ball aus der Fuchsstädter Hälfte verwandelte Andy Graup zum 2:0 flach ins Eck, ohne Chance für Riedenbergs Torwart Florian Dorn. Harald Bayer scheiterte allerdings nach einem Rückpass von Graup von der Grundlinie aus Nahdistanz an Dorn (78.). "Ich bin nur bedingt zufrieden, weil in der Offensive die Passgenauigkeit gefehlt hat", sagte Riedenbergs Trainer Thorsten Seufert. "Aber nach zwei Trainingseinheiten war nicht mehr drin." Dennoch sieht Riedenbergs Coach Verbesserungschancen.Auf der Gegenseite war für Martin Halbig der SV ein Aufbaugegner für das Verbands-Pokalspiel gegen Großbardorf am Freitag. "Riedenberg war ein ordentlicher Gegner", sagte Fuchsstadts Coach.1:0 Fabian Martin (90.), 2:0 Malte Förster (90.+2).In Westheim mussten die wenigen Zuschauer lange auf die erhofften Treffer warten. Das hatte den Grund, dass beide Teams zuvor mit ihren teilweise gut herausgespielten Chancen schlampig umgingen. Die Gastgeber, die unter anderem ohne ihre Leistungsträger David Böhm (Urlaub) und Maxi Schaub (krank) aufliefen, setzten erste Akzente durch ihren Torjäger Yanik Pragmann. Im Lauf der ersten Halbzeit musste sie jedoch erkennen, dass die von Marcel Gerber gecoachten Gäste nicht umsonst einen Spitzenplatz in der Kreisklasse Schweinfurt belegt hatten.Nach der Pause "waren wir im Spielaufbau wesentlich konzentrierter", sagte Maxi Schaub, der David Böhm auf der Bank vertrat. Doch mit der Chancenverwertung wollte es trotz einiger Flügelläufe Pragmanns, der dann zu selten einen Abnehmer fand, nicht klappen. In der 73. Minute klärte David Schimmel einen Pragmann-Schuss auf der Torlinie. Zwei Minute später lenkte der TSV-Keeper einen weiteren Pragmann-Schuss an den Außenpfosten. Den Bann brach Fabian Martin, der nach Alleingang zwei Verteidiger stehen ließ und ins lange Eck schob.Nach Wiederanstoß luchste Maxi Seit seinem Gegenspieler an der Mittellinie das Leder ab, schickte den eingewechselten Rückkehrer Malte Förster auf die Reise, der zwei Verteidiger vernaschte und mit all seiner Routine einnetzte. "Mit der zweiten Halbzeit können wir zufrieden sein", sagte Schaub.