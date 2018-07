Frank Otter und Didi Gleisle bei der Militär-WM

Mittelblocker fiel plötzlich aus





Korea ein ganz dickes Brett



Bei den Militär-Weltmeisterschaften im Volleyball ist die deutsche Auswahl nur knapp an den Medaillen vorbeigeschrammt. Sie belegte den 4. Platz. Anteil hatten mit Hauptmann Frank Otter und Oberstabsfeldwebel Dietmar Gleisle Soldaten des Ausbildungszentrums Infanterie in Hammelburg "Es war knapp, wirklich sehr knapp", sagte Dietmar Gleisle, ehemaliger Angehöriger des Ausbildungszentrums Infanterie und Teammanager der Hammelburger Zweitliga-Volleyballer, nach der Rückkehr von den Meisterschaften in Edmonton/Kanada. Drei Tage Vorbereitung an der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf und zwei Tage Training vor Ort mussten reichen, um die deutschen Militärvolleyballer auf die Wettkämpfe einzustimmen. Dabei stand die Vorbereitung unter keinem guten Stern: Der etatmäßige Zuspieler verletzte sich, so dass während des gesamten Turniers für ihn nur Kurzeinsätze möglich waren. Nach der Eröffnungsfeier standen die Vorrundenpartien gegen die USA, Frankreich und Brasilien auf dem Programm. Das Team startete mit einem souveränen 3:0 über die Nordamerikaner. Das Spiel gegen den europäischen Nachbarn aus Frankreich, das über die Qualifikation für das Halbfinale entschied, gewann die deutsche Auswahl überraschend deutlich mit 3:0.In dem durch die Qualifikation für das Halbfinale bedeutungslos gewordenen Vorrundenspiel gegen Brasilien traten die Südamerikaner in Bestbesetzung an, während der deutsche Trainerstab einige "Cracks" schonte. Dennoch war der Spielverlauf weniger klar, als es das abschließende 0:3 (23:25, 20:25, 20:25) vermuten ließ. Im Halbfinale traf das deutsche Team auf China, während Gruppensieger Brasilien gegen Südkorea spielte. Kurz davor musste die deutsche Delegation einen weiteren Rückschlag verkraften: Einer ihrer Mittelblocker war aufgrund eines Infektes nicht spielfähig.In den ersten beiden Sätzen dominierten die groß gewachsenen chinesischen Spieler das Geschehen. "Gegen Ende des dritten Satzes konnten wir eine kleine Schwächeperiode und Unkonzentriertheit im chinesischen 'Sechser' nutzen", sagte Dietmar Gleisle. Von da an sei es ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Die Deutschen wir den Satz mit 25:22 für sich. Im dramatischen vierten Satz war es schließlich die bessere Abstimmung der Asiaten, die über vier Wochen gemeinsame Vorbereitungszeit verfügten, dass sie mit 26:24 die Oberhand behielten. Aufgrund der Verletzungssorgen und des gezeigten Kampfgeistes war die Enttäuschung auf deutscher Seite jedoch nur von kurzer Dauer. Schließlich hatte das Team mit dem Spiel um Platz 3 gegen Südkorea noch eine weitere Medaillenchance."Nach dem äußerst knappen und hochklassigen 3:2-Sieg der Brasilianer über Südkorea wussten wir, dass mit Korea ein ganz schönes Brett auf uns wartet", sagte Trainer Frank Otter. Was sich dann im Spiel um den dritten Platz abspielte, war ein Auf und Ab der Gefühle. Ständig wogte die Führung hin und her; die Zuschauer waren begeistert.Während die Deutschen den ersten Satz mit 29:27 gewannen, konterten die Asiaten ihrerseits mit einem 25:20. Der dritte Satz war vielleicht der hochklassigste Spielabschnitt des gesamten Turniers. Beim 32:30-Satzerfolg der Koreaner hatten beide Teams eine Reihe von Satzbällen. Der deutschen Angriffspower setzten die Koreaner sensationelle Abwehraktionen entgegen.Nuancen am Aufschlag führten schließlich zum 1:2 Rückstand für "Schwarz-Rot-Gold". Doch auch dieser führte nicht zum Aufgabe bei den Deutschen. Nochmals gelang ihnen der Satzausgleich mit 25:14, ehe sich im fünften Satz doch die herausragende Abstimmung der koreanischen Spieler durchsetzte. Im Finale bezwang Brasilien China deutlich mit 3:0. Beim zeitgleich stattfindenden Wettbewerb der Frauen gewann China. Die deutsche Auswahl wurde ebenfalls Vierter. Obwohl die deutschen Herren die Sensation knapp verpassten, waren Gleisle und Otter einige Tage nach den Titelkämpfen zufrieden: Das Team habe die sportlichen Ziele mehr als erfüllt und die direkte Qualifikation für die Military-World-Games 2019 in China geschafft.