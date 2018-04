Flotte Spiele im Dauerregen vom Freitag

TSV Wollbach - TSV Steinach 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Fabian Schäfer (22.), 1:1 Felix Warmuth (34.).

Respekt vor allen Akteuren, die bei strömendem Regen am Freitagabend ein sehr ordentliches Spiel absolvierten und nachwiesen, dass sie zu Recht zu den Spitzenteams der Liga gehören. Deswegen gingen die tropfnassen Zuschauer auch zufrieden vom "Männerhölzlein" weg; einig in der Ansicht, ein intensives Match mit gerechtem Ausgang gesehen zu haben. Vorgelegt hatten die Gäste durch Fabian Schäfer, der zehn Minuten zuvor schon einmal Keeper Florian Erb zu einer Parade gezwungen hatte. Die Wollbacher zeigten sich nicht lange geschockt, störten mit hoher Laufbereitschaft den gegnerischen Spielaufbau und kamen ihrerseits zur ersten Gelegenheit, als Felix Warmuth nach Pass von Mathias Kirchner an Franz-Xaver Rosshirt scheiterte. Nach einer halben Stunde beförderte der Steinacher Keeper mit einem Reflex den Ball, den Benedikt Theimer nach Hereingabe von Philipp Pfaff Richtung Tor gegrätscht hatte, von der Linie. Beim nächsten Angriff musste sich der Gäste-Goalie dann doch geschlagen geben, ein abgefälschter Schuss von Warmuth flog über den Richtung Toreck fliegenden Torwart in die Maschen. Noch vor dem Seitenwechsel schlitterte ein Schlenzer von Aaron Friedel am Erb-Kasten vorbei. Im zweiten Durchgang gab es weniger Höhepunkte vor beiden Toren. Eine Großchance hatte lediglich Steinachs Simon Voll auf dem Fuß.



VfR Sulzthal - DJK Schondra 1:1 (0:0). Tore : 0:1 Kilian Markert (69.), 1:1 Alexander Unsleber (80.).

Laut VfR-Vorsitzendem Peter Fenn entsprach die Punkteteilung im Großen und Ganzen dem Spielverlauf, "mit etwas Glück hätten wir in der Nachspielzeit sogar noch den Siegtreffer setzen können, doch Luca Hartmann drosch das Spielgerät nach Vorlage des eingewechselten Markus Müller über das Quergestänge". Bei der ersten Möglichkeit der Gäste scheiterte Tizian Rölling mit seinem Kopfball am gut reagierenden Torhüter Felix Neder, auf der Gegenseite vergab Fabian Weber freistehend vor Schondras Keeper Marius Müller, der auch den Freistoßball von Tim Eckert entschärfte. Nach der Pause erhöhten die "Sulzler" den Druck, gerieten aber in Rückstand, als ihrem Torwart ein schwerer Lapsus unterlief, der nachsetzende Kilian Markert ließ sich nicht zweimal bitten. Beim verdienten Ausgleich von Alexander Unsleber nach Rückpass von Luca Hartmann war der DJK-Goalie chancenlos. sbp



VfB Burglauer - FC Rottershausen 0:0.

Die Abwehrreihen dominierten beim freitäglichen Dauerregen diese 90 Minuten im Verfolgerduell. VfB-Sprecher Burkhard Mangold sah die Gäste, vor allem im zweiten Abschnitt, optisch im Vorteil. Insgesamt aber dominierten die Abwehrreihen, so dass die Stürmer einen schweren Stand hatten, sich entscheidend in Szene zu setzen. Nach einer flotten ersten Halbzeit verliefen auch nach Wiederbeginn alle Bemühungen auf Torjubel im Sand. Die dickste Möglichkeit besaß der VfB, als Jan Schneiders Freistoß vor dem FC-Keeper Johannes Hein aufsetzte, der aber den Ball noch an den Pfosten lenkte (85.). Aber das Siegtor wäre dann doch des Guten zu viel gewesen. rus



FC Elfershausen - SG Oberbach/Riedenberg II 4:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Christian Hergenröder (3., 35./Foulelfmeter), 0:3 Moritz Metz (38.), 0:4 Stefan Wich (60.), 1:4, 2:4 Adrian Campbell (70., 75.), 3:4 Felix Mack (78.), 4:4 Adrian Campbell (87.).

Was für ein Spiel. Acht Tore, aber kein Sieger. Was unter dem Strich vor allem die unmittelbare Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt freuen wird. Der Tabellenletzte hatte gegen den Vorletzten am Freitagabend bereits mit 4:0 geführt, ehe die Elfershäuser in der letzten halben Stunde gewaltig aufdrehten, insbesondere dank der drei Treffer von Adrian Campbell, der trotz der Punkteteilung damit eine Art Matchwinner war. Mehr Informationen waren leider nicht in Erfahrung zu bringen. "Keiner da", hieß es im FC-Sportheim kurz nach Spielende lapidar.



TSV Rothhausen/Thundorf - SG Alsleben 3:3 (3:1). Tore: 0:1 Lukas Krieger (2.), 1:1 Andre Schmitt (14., Foulelfmeter), 2:1 Michael Weigand (24.), 3:1 Andre Wackenreuther (38.), 3:2 Lukas Weitz (56.), 3:3 Rene Saal (85., Eigentor).

Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui. So lässt sich das Freitagsspiel des TSV Rothhausen/Thundorf ganz gut beschreiben. "Das ärgert mich sehr als Trainer", sagte Olcay Epcelli. Denn gegen die SG Alsleben spielte seine Mannschaft nach dem frühen Gegentor durch Lukas Krieger sehr souverän und dominierte bis zur Halbzeitpause. "Es hätte sogar das 4:1 und das 5:1 fallen müssen." Nach der Pause schien es aber, als habe jemand bei Epcellis Mannschaft den Schalter umgelegt. Zum Schluss fiel sogar noch ein Eigentor. "Die Cleverness fehlt uns einfach, deswegen sind wir auch nicht in der Spitzengruppe dabei", sagte Epcelli.



SG Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II - SG Sulzfeld/Merkershausen 1:4 (0:0). Tore : 0:1 Kevin Behr (48.), 0:2 Ludwig Rothaug (54.), 0:3, 0:4 Patrick Herchet (70., 73.), 1:4 Lukas Rottenberger (75.).

Arnshausens Johannes Friedrich zeigte sich sehr enttäuscht: "Sulzfeld war feldüberlegen, spielerisch besser und hat mehr Willen gezeigt." Bis zur Halbzeitpause hatten die Gastgeber Glück, bei den vielen Offensivaktionen der Gäste nicht in Rückstand zu geraten, doch direkt nach Wiederanpfiff kannte Sulzfeld kein Erbarmen mehr. "Das 2:0 resultierte aus einem Ballverlust, das 3:0 war ein Freistoß", sagte Friedrich. Die SG Arnshausen/Bad Kissingen kam zwar noch zum Ausgleich, doch "spielerisch kam bei uns gar nichts". pia/js



B-Klassen vom Fre itag

FC Untererthal II - FC Hammelburg II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Daniel Virnekaes (33.), 2:0 Jonas Bindrum (42., Elfmeter), 3:0 Kevin Wüscher (55.), 3:1 Marius Saar (60.), 4:1 Jonas Bindrum (60.).

SG Salz II/Mühlbach II - SG Oerlenbach II/Ebenhausen II 8:1 (2:1). Tore: 1:0 Bastian Wolf (20.), 1:1 Julian Schenk (24.), 2:1 Michael Neugebauer (45.), 3:1 Daniel Gehret (59.), 4:1 Leon Seufert (60.), 5:1, 6:1 Martin Wittenberg (71., 79.), 7:1 Louis Schmitt (86.), 8:1 Florian Ruppert (89.).

SpVgg Haard II - SG Premich/Langenleiten 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Markus Herold (15., 54.), 0:3 Dino Bassetti (58., Elfmeter), 1:3 Christian Gabler (63.).

TSV Pfändhausen II - TSV Wollbach II 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Paul Groß (11.), 1:1 Fabian Höper (43.). Gelb-Rot: Christian Rösser (49., Wollbach).