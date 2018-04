Fesers Gespür bringt Fuchsstadt drei Punkte

TuS Röllbach - FC Fuchsstadt 0:1 (0:1). Tor: Johannes Feser (38.).

Die "Füchse" können nach diesem Auswärtssieg endgültig mit einer weiteren Landesliga-Saison planen. "Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir bei noch vier ausstehenden Spielen unseren neun Punkte-Vorsprung auf die Relegationsplätze noch aufgeben", sagte Coach Martin Halbig. Dieser war von der Leistung seiner Schützlinge gegen den Aufsteiger sehr angetan. Das einzige Manko war, dass "wir einige prima Möglichkeiten, die zu einer früheren Vorentscheidung führen und uns vor einem Zittern bis zum Abpfiff hätten bewahren können, nicht genutzt haben".



Defensivere Füchse

Die Gäste waren aufgrund der zu erwartenden offensiven Taktik der Untermainer etwas defensiver eingestellt. "Wir wollten auf dem großen Platz unseren Erfolg im Konterspiel suchen", sagte Halbig. Die Gastgeber drückten zwar, doch wussten ihre potenziellen Torschützen Alexander Grimm und Till Link die FC-Deckungsreihe nicht entscheidend auszuhebeln. "Ich kann mich eigentlich an keine Situation erinnern, in der ein Gegentreffer gerade noch so verhindert werden konnte", sagte ein gut gelaunter Halbig. "Wir selbst standen da schon eher vor dem Führungstreffer."



Dass Johannes Feser die Kugel dann doch über die Linie beförderte, beruhte auf einem schweren Lapsus der Einheimischen und auf dem Gespür des Torschützen. Dieser lauerte auf einen Querpass der TuS-Verteidiger, der auch prompt gespielt wurde und den Feser abfing. Nach der Pause erhöhten die jetzt noch mehr mit dem Rücken zur Wand stehenden Hausherren den Druck, waren aber weiterhin am FC-Strafraum mit ihrem Latein am Ende. "Dies eröffnete uns prima Kontermöglichkeiten, so hätten beispielsweise Feser und Simon Häcker, der nach Alleingang an Torhüter Andreas Patsiourias hängenblieb, das zweite Tor erzielen müssen." Wenn man am Schluss dieses wichtige Spiel aber doch gewinnt, "gibt es keinen Grund zu jammern. Alle Spieler haben hochkonzentriert gearbeitet, ihre jeweilige Aufgabe erfüllt und die ausgegebene Taktik zu meiner großen Zufriedenheit umgesetzt", sagte Halbig. sbp

Fuchsstadt: Eyrich - Schmitt, Lieb, T. Stöth, Bayer (88. Seidl) - Halbritter (67. Graup), Pfeuffer, Häcker, Bolz - Halbig (90. Schießer), Feser.