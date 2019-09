FC Fuchsstadt glänzt mit tollem Auswärtsspiel

TuS Röllbach - FC Fuchsstadt 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Dominik Halbig (23., Foulelfmeter), 0:2 Stefan Graser (53.), 0:3 Johannes Feser (59.). Bes. Vorkommnis: Leon Zwickl (Fuchsstadt) hält Foulelfmeter von Niklas Scherg (75.).

Groß war Trainer Martin Halbigs Freude über den ersten Auswärtsdreier seiner Mannschaft in der laufenden Runde: "Die Jungs haben heute ein richtig gutes Auswärtsspiel gezeigt. Einziges Manko war die Chancenverwertung", so Halbig.

Kurzfristig musste der Coach auf ein Quartett verzichten. Philipp Pfeuffer, Simon Bolz und Tim Kolb fehlten wegen einer Grippe-Erkrankung; Lukas Lieb stand wegen Verletzung nicht zur Verfügung. Dennoch ließen die Fuchsstädter vor der Pause keine nennenswerte Chance der Gastgeber zu. Deren Torjäger Niklas Scherg war bei Fabian Lieb bestens aufgehoben.

Grandioses Spiel von Fabian Lieb

"Das war ein grandioses Spiel von Fabian", sagte Halbig über seinen Rechtsverteidiger. Nachdem Johannes Feser vom Röllbacher Keeper gelegt wurde, schob Dominik Halbig vom Punkt zur verdienten Führung ein. Bis zur Pause vergab der FC weitere Großchancen zur Vorentscheidung. "Da muss das Spiel zu unseren Gunsten gelaufen sein", so Halbig. Stefan Graser setzte seinen Abschluss aus vier Metern übers Tor; Feser scheiterte nach Freistoß aus noch kürzerer Distanz.

Effizienter zeigten sich die "Fuschter" nach Wiederanpfiff: Eine Halbig-Ecke ließ TuS-Keeper Maximilian Sponer auf den Kopf von Stefan Graser fallen, der aus kurzer Distanz kaum Mühe hatte. Auch dem 0:3 ging eine Ecke von Halbig voraus. Diesmal war es Feser, der am kurzen Pfosten einnickte. Danach verloren die Gäste im Gefühl des Sieges den Faden. Dank Schlussmann Leon Zwickl stand aber die Null. Gegen Scherg parierte er einen Strafstoß so wie den Nachschuss. "Da hätte die Partie nochmals spannend werden können", sagte Martin Halbig. "Das war richtig gute Werbung für kommenden Samstag am Kohlenberg gegen Schwebenried/Schwemmelsbach."

Fuchsstadt: Zwickl - Lieb, Barthel S., Barthel T., Neder - Baldauf (87. Jandraschewski), Emmer, Schmidt S., Graser (81. Schmidt D.) - Halbig (90. Kruppa), Feser.