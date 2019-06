Fans bleiben neugierig auf die Kissinger Wölfe

Auf große Resonanz stieß der Fan-Stammtisch der Kissinger Wölfe. Und die Fans waren nicht nur gekommen, weil der Verein Getränke und Würste spendiert hatte. "Es waren so 30 bis 40 Leute da. So viele hatten wir nicht erwartet", staunte Vorstandsmitglied Daniel Wehner, der von einem guten Austausch und interessanten Diskussionen sprach. "Vor allem die Anschaffung der neuen Bande wurde sehr positiv gesehen", sagte Wehner, der die ersten Testspiel-Termine parat hatte: Am 8. September beginnt die Bad Kissinger Eiszeit mit einem Heimspiel gegen den Oberligisten Höchstadt Alligators. Am 15. September wird in Haßfurt getestet, am 20. September findet an der Saale das Rückspiel gegen die "Hawks" statt.

Bis dahin braucht es einen schlagkräftigen Kader. "Wir müssen uns punktuell verstärken, denn die anderen Vereine rüsten teilweise gewaltig auf. Außerdem kommen ja vorerst nur die ersten Sechs der Vorrunde in die Verzahnungsrunde", weiß Fanclub-Sprecher Manuel Wießner. Mittlerweile seinen Vertrag verlängert hat Anton Zimmer, der wie Trainer Mikhail Nemirovsky beim Stammtisch präsent war. Mit einem Oberliga-Stürmer steht der Eishockey-Bayernligist offenbar kur vor einer Einigung. Auch die Gespräche mit Kapitän Eugen Nold seien gut verlaufen.

Derweil stellte Andreas Goerke klar, dass er als Geschäftsführer der Bad Kissingen Eissport GmbH zwar vorgesehen sei, "aber unterschrieben habe ich den Vertrag mit Eishallen-Besitzer Alexander Kondrashov noch nicht. Da muss erst alles in trockenen Tüchern sein", sagt der Fuldaer, der darüber hinaus den Verein in Sachen Marketing unterstützen soll. Von "konstruktiver Kritik von Seiten der Fans", sprach Goerke, der dies als gutes Zeichen wertet. "Im Umfeld des Vereins ist unheimlich viel Leben ist. Wir müssen eine Eishockey-Familie sein, müssen die Fans mitnehmen und unsere Arbeit transparent gestalten, weshalb es solche Fan-Stammtische regelmäßig geben soll", sagt der 55-Jährige, der wie schon bei seinem Antrittsgespräch die Wiederbelebung eines Nachwuchsturnieres in Aussicht stellte mit 250 bis 300 Kindern."

Rund um die Eishalle laufen in diesen Tagen diverse Arbeitseinsätze, um den Wolfsbau so behaglich wie möglich einzurichten. Die Fans packen mit an. Aber liefern muss bis zum Saisonstart auch der Verein.