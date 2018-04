Enorm wichtiger Sieg für FC 06

Bezirksliga Ost



FC 06 Bad Kissingen - FC Strahlungen 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Ruslan Zhyvka (14.), 2:0 Christian Laus (33., Foulelfmeter), 3:0 Darko Aleksoski (60.), 4:0 Ruslan Zhyvka (72.), 4:1 Christoph Kriener (76.), 5:1 Ruslan Zhyvka (85.).

Den 06-ern gelang der "erhoffte Befreiungsschlag", sagte Coach Mario Wirth. In einer sehr einseitigen Auseinandersetzung wurden nicht nur drei Punkte eingefahren, sondern auch der Relegationsplatz an die Gäste abgegeben. Diese liefen neuerlich ersatzgeschwächt auf, bauten in Abwesenheit ihres beruflich verhinderten Torjägers Tim Krais nur auf eine Spitze. Dominik Mauer stand gegen die Innenverteidiger Christian Heilmann und Philipp Greubel aber auf verlorenem Posten. Die dagegen personell gut bestückte Heimelf ergriff sofort die Initiative. Schon in der zweiten Minute strich ein abgefälschter Schuss von Florian Thurn knapp am Tor vorbei.



Die Führung besorgte nach einer sehenswerten Kombination Ruslan Zhyvka, der von der gegnerischen Deckung kaum auszuschalten war. Nach Pass auf Christian Laus legte dieser dem Torschützen die Kugel mit der Hacke in den Lauf zurück, Zhyvka schoss flach ein. Die Schützlinge von Thorsten Seufert fuhren wenige Entlastungsangriffe, doch Keeper Florian Rottenberger wussten sie nicht zu beunruhigen. Dessen Gegenüber Johannes Bömmel, mit Abstand bester Gäste-Akteur, musste ein zweites Mal das Leder aus dem Tornetz holen, als nach Foul von Sebastian Hein an Darko Aleksoski Christian Laus den Elfer sicher ins Toreck setzte.



Chancen für Bad Kissingen

Mit dem Halbzeitpfiff landete ein Volleyschuss des heimischen Mittelfeldspielers Patrick Stöth auf der Latte. Nach der Pause setzten die Kurstädter ihren Sturmlauf fort, nach Zhyvka-Flanke strich ein Thurn-Flugkopfball um Zentimeter am langen Eck vorbei (48.). Zwei Minuten später zögerte Zhyvka freistehend nach einem abgeprallten Laus-Schuss zu lange, Bömmel grätschte den Ball gerade noch weg. Auch das nächste 1:1-Duell zwischen Zhyvka und dem Goalie entschied Letzterer für sich, der kurz darauf Glück hatte, dass ein Weitschuss von Florian Heimerl, knapp hinter der Mittellinie abgefeuert, über den zu weit vor seinem Kasten postierten Torhüter, aber auch am Tor vorbeistrich. Das 3:0 leitete Stöth ein, der Darko Aleksoski mit einem Steilpass auf die Reise schickte, dieser überlupfte in Messi-Manier den herausstürzenden Torwart. Wenig später vergab Aleksoski nach Flanke von Lukas Müller eine weitere Großchance, der zwischenzeitlich eingewechselte Andrei Puscas scheiterte bei einem weiteren Hochkaräter am reaktionsschnellen Keeper. Der war bei nächsten Gegentreffer machtlos, als Zhyvka von der Mittellinie aus zu einem Alleingang ansetzte, den Torhüter mit hoher Geschwindigkeit umkurvte und ins verwaiste Tor einschob.



Der Seufert-Elf gelang dann nach einem Eckball, den Christoph Kriener mit dem Kopf Richtung Tor verlängerte, der Ehrentreffer, der allerdings umstritten war, denn Florian Rottenberger soll den Ball noch vor und nicht hinter der Torlinie weggefischt haben. Für eine Aufholjagd fiel dieser Treffer allerdings zu spät, denn Zhyvka, der in einer 79. Minute nochmals am Keeper freistehend scheiterte, stellte den alten Abstand mit einem Seitfallzieher nach Kopfballverlängerung von Paul Füller wieder her. "Der Sieg tut uns in jeder Hinsicht gut", sagte Wirth. Einziger Wermutstropfen war die Oberschenkelverletzung, die sich Christian Laus nach einer Stunde zuzog.

Bad Kissingen: Rottenberger - Müller, Greubel, Heilmann, Füller - Aleksoski, Laus (55. Götz), Heimerl, Stöth (78. Friedrich) - Thurn (66. Puscas), Zhyvka.





Kreisklasse Rhön 1



SV Römershag - SG Gräfendorf/Wartmannsroth/Dittlofsroda 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Fabian Tretter (39., Foulelfmeter), 1:1 Alexander Melser (44.), 2:1 Christoph Schwarz (54.), 3:1 Alexander Melser (61.), 3:2 Ludwig Kleinhenz (75.).

Ein ganz bitteres Spiel für Gräfendorfs Spielertrainer Christoph Mützel - nicht nur, dass seine Mannschaft drei Punkte gegen den SV Römershag "verlor", Mützel hatte auch noch Verletzte zu beklagen. "Nach zehn Minuten hat sich Philipp Hölzer einen Nerv im Rücken eingeklemmt, ich selbst habe mich am Oberschenkel verletzt. Nach 20 Minuten hatte ich also schon zweimal gewechselt, das hat uns die Kraft am Ende geraubt", sagte Mützel. Dazu kam das 1:1 zu einem unglücklichen Zeitpunkt - kurz vor der Halbzeitpause. Zuvor wurde Fabian Tretter von Römershags Torwart German Steile im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte er gleich selbst. Nach der Pause ging Römershag in Führung, die SG Gräfendorf/Wartmannsroth/Dittlofsroda musste aufmachen - und fing sich das 3:1. Nach einem Freistoß von Jonas Schaidt ging der Ball an die Latte, Ludwig Kleinhenz drückte ihn über die Linie. "Danach haben wir alles nach vorne geschmissen, aber wir haben es nicht geschafft, den Ausgleich zu machen", sagte Mützel. Den hatte Thomas Aulbach auf de





Kreisklasse Rhön 2



FC Rottershausen - DJK Waldberg 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Christoph Helfrich (57.), 1:1 Carlos Rottenberger (90.+4).

Wer vor dem Spiel gesagt hätte, dass Rottershausen gegen Waldberg einen Punkt holt, wäre FC-Trainer Johannes Kanz sehr glücklich gewesen. Nach dem Spiel sah die Welt ganz anders aus. "Wir sind wirklich mit der letzten Mannschaft angetreten, weil uns sehr große Verletzungssorgen plagen. Zwei aus der zweiten Mannschaft standen in der Startelf, zwei saßen auf der Bank, genauso wie ein Alte-Herren-Spieler, den wir noch rekrutiert haben." Doch der FC war schon in der ersten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft. Das 1:0 fiel nach gut einer Stunde durch Christoph Helfrich. "Danach haben wir auch nicht viel zugelassen, bis zur letzten Minute." Nach einem Freistoß wehrte Rottershausen den Ball erst ab, doch der Schuss von Carlos Rottenberger aus dem Rückraum ging durch die ganze Abwehr durch - bis ins Tor. "Heute ist jeder enttäuscht und niedergeschlagen", sagte Kanz.





A-Klasse Rhön 1



FSV Schönderling - SG Eintracht Oberleichtersbach 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Florian Friebel (37.), 0:2 Joschka Eberlein (49.),1:2 Markus Heil (60.).

"Es war für eine am Mittwochabend und bei dem Wetter stattfindende Partie ein wirklich hochklassiges A-Klassen-Spiel", sagte Schönderlings Trainer Oliver Scholz. Chancen gab es hüben wie drüben, erst scheiterte Daniel Dorn auf FSV-Seite, dann Florian Friebel auf SG-Seite. Nach einer Flanke köpfte Friebel mustergültig zum 1:0 ein. "Diese Niederlage fühlt sich wie ein Sieg an, weil die Moral meiner Mannschaft gestimmt hat, auch nach dem 2:0 hat sie sich nie aufgegeben", sagte Scholz.



FC Fuchsstadt II - FC Hammelburg 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Mike Ludewig (13.), 0:2 Benedikt Kreß (52.), 0:3 Julius Günther (80.), 0:4 Dennis Smirno (90.+3).

Einziger Wermutstropfen bei Hammelburgs Trainer Jürgen Wiesler nach dem 4:0-Sieg über Fuchsstadt ist die Verletzung von Thomas Hartung. "Er ist im Gras hängen geblieben und hat sich das Knie verdreht", sagte Wiesler. Hammelburg fing sehr gut an. Benedikt Kreß legte für Mike Ludewig auf, der das 1:0 mit der Spitze erzielte. "Fuchsstadt war mit Marcel Plehn aber immer brandgefährlich, vor allem bei Standards", sagte Wiesler. Nach dem 2:0 ließen die Hammelburger etwas nach, ein Freistoß von Fuchsstadts Martin Halbig wäre fast das 1:2 gewesen.





Außerdem spielten



VfB Burglauer II - SV Aura II 4:5 (2:3). Tore: 1:0 Konstantin Back (6.), 2:0 Björn Seufert (20.), 2:1 Rene Falkenstein (22.), 2:2 Bernd Veth (30.), 3:2 Michael Katzenberger (42.), 3:3 Rene Falkenstein (52., Elfmeter), 4:3 Oliver Mangold (60.), 4:4 Benedict Schlereth (78.), 4:5 Aaron Gessner (86.).

SG Sulzfeld/Merkershausen II/Eibstadt II - SG Großwenkheim/Seubrigshausen 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Patrick Schmitt (20.), 0:2 Max Pfennig (21.), 1:2 Philipp Nick (30.), 1:3 Leo Pfennig (66.), 1:4 Benedikt Zadel (79.).