Eishockey-Camp ausschließlich für Mädchen

Am Sonntag, 17. Februar, findet in der Eishalle Bad Kissingen erneut die deutsche Ausgabe des "Global Girls Games" des Internationalen Eishockey-Verbandes statt. Insgesamt 37 Länder - von Neuseeland über Asien bis nach Europa - sind an diesem Wochenende involviert. An der Saale erwarten die Veranstalter mehr als 50 Teilnehmerinnen. Das offizielle Spiel findet um 12.30 Uhr statt, die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit dem Eistraining nur für Mädchen.

Zum Spiel werden voraussichtlich auch der neue Frauen-Bundestrainer Christian Künast, die U18-Bundestrainerin Franziska Busch sowie die Spielleiterin der Frauenbundesliga, Marion Herrmann, anwesend sein und im Anschluss die Siegerehrung durchführen.

Die Veranstaltung wird vom Verein "GirlsEishockey.de" mit Sitz in Hammelburg für den Deutschen Eishockey-Bund ausgerichtet. Als Partner vor Ort leisten die Kissinger Wölfe wertvolle Unterstützung. "Wir helfen auf und neben dem Eis, zum Beispiel bei der Verpflegung. Unsere Gäste kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, aber auch aus der näheren Umgebung", sagt Wölfe-Vorsitzender Michael Rosin.

Der Initiator von "GirlsEishockey.de", Thomas Christof, lebte mit seiner Familie von 2009 bis 2015 in Boston. Seine Tochter Nina bestritt in dieser Zeit mehr als 250 Spiele in diversen Mädchenteams.

Bei ihrer Rückkehr nach Deutschland wollte die Familie ihre Erfahrungen und vor allem Begeisterung für diesen tollen Sport für Mädchen mitbringen. Schnell schlossen sich einzelne Trainer und weitere Eltern der Initative an, so dass am 5. Dezember 2015 während des 1. GirlsEishockey-Camps in Bad Kissingen der Verein GirlsEishockey.de von 18 Personen ins Leben gerufen wurde.