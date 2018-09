Eine schwere Prüfung für die Frankonen

DJK Altbessingen - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr) Es war eine sehr gute Woche für den FC 06 Bad Kissingen (6./10). Erst schlug die Truppe von Trainer Mario Wirth den FC Thulba mit 2:0, am Mittwochabend folgte ein 2:1 beim FC Rottershausen und damit der Einzug in die nächste Pokalrunde. Jetzt gilt es, diesen Trend bei Aufsteiger DJK Altbessingen (8./9) fortzuführen. Die Mannschaft von Trainer Michael Fery ist auf eigenem Platz noch sieglos und holte ihren einzigen Heimpunkt am ersten Spieltag beim torlosen Remis gegen Mitaufsteiger Rödelmaier. "Man hört, es ist eine sehr kompakte und robuste Truppe, die mit den Fulls im Mittelfeld und Kai Herold im Sturm Qualität besitzt", sagt Mario Wirth über den kommenden Gegner, dessen Stärken ähnlich gut eliminiert werden sollen wie dies zuletzt im Derby gelang. "Damit hat von den Außenstehenden wohl kaum einer gerechnet, dass wir den spielstarken Tabellenzweiten schlagen. So muss es weitergehen. Wenn alle 100 Prozent Leistung bringen, haben die Gegner Probleme mit uns. Fehlt beim einen oder anderen etwas bis zu seiner Leistungsgrenze, wird es für die Kontrahenten leichter, uns weh zu tun", sagt Wirth, der Vlad Ruja, (Leistenbeschwerden) ersetzen muss. Hinter dem Einsatz von Routinier Ervin Gergely (muskuläre Probleme) steht ein Fragezeichen.

FC Thulba - TSV Gochsheim (Sonntag, 15 Uhr) Nach der Niederlage im Sportpark vergrößerte sich für den FC Thulba (2./14) der Abstand zu Tabellenführer FT Schweinfurt. Im Thulbatal-Stadion gastiert mit dem TSV Gochsheim (11./8) nun der eigentliche Top-Favorit auf die Meisterschaft in der Bezirksliga Ost. Die Mannschaft vom Trainer-Duo Dominik Ruh und Stefan Riegler wäre allerdings froh, in der Situation der Frankonen zu sein nach dem Stotterstart mit nur zwei Siegen und schon drei Niederlagen. Thulbas Spielertrainer Victor Kleinhenz ist sich dennoch sicher, dass die Truppe aus dem Schweinfurter Landkreis noch explodiert: "Für mich sind sie weiterhin der Meisterschaftskandidat Nummer eins. Gochsheim hat ein super Trainerduo und die größte individuelle Klasse in der Liga. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie wieder ins Rollen kommen." Natürlich hofft Kleinhenz, dass das nicht gegen sein Team der Fall sein wird, das sich bei der Niederlage in Bad Kissingen äußerst schwer tat. "Wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber uns haben die Ideen und auch die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt. Wir müssen gegen Gochsheim mit extrem viel Leidenschaft und Optimismus in die Partie gehen. Ich gehe davon aus, dass wir nicht viele Chancen bekommen werden. Die, die wir haben, müssen wir kaltschnäuziger nutzen", sagt Kleinhenz. In der vergangenen Saison gelang den Frankonen gegen den TSV ein Sieg (3:2) und ein Unentschieden (2:2).

SV Riedenberg - Dettelbach u. Ortsteile (Sonntag, 15 Uhr) Der SV Riedenberg (10./9) empfängt am Wochenende Aufsteiger Dettelbach und Ortsteile (12./6), der drei Zähler weniger auf dem Konto hat als die Grün-Weißen. Die standen jüngst beim Spiel in Forst (0:2) auf verlorenem Posten und das, obwohl man siebzig Minuten in Überzahl agierte. "Die hat man allerdings nie richtig gemerkt, da Forst unbeeindruckt und sehr konsequent gespielt hat. Wir hatten nicht unseren besten Tag und der Gegner dafür einen guten. Das Ergebnis geht so in Ordnung", wollte sich SV-Trainer Thorsten Seufert erst gar nicht lange über die Niederlage grämen. Viel schlimmer zu bewerten ist die schwere Verletzung von Simon Raab, der sich einen Kreuzbandriss zuzog. Seufert: "Das tut mir sehr leid für ihn, weil er ein sehr engagierter Junge ist und nach einer Handverletzung erst sein zweites Spiel für uns gemacht hat nach seinem Wechsel aus Schondra. Für uns ist es jetzt der dritte Kreuzbandriss in kurzer Zeit. Das ist schon extrem bitter." Gegner Dettelbach ist für Seufert ein weitgehend unbeschriebenes Blatt: "Klar ist, dass wir gegen einen Aufsteiger zuhause gewinnen wollen. Dafür müssen wir wieder deutlich mehr Zweikämpfe gewinnen, konstruktiver nach vorne spielen und dürfen die Bälle nicht zu schnell verlieren. " Aus dem Personallager gibt es von Christoph Dorn eine positive Rückmeldung, der nach ausgestandener Verletzung wieder in den Kader rückt. TSV Münnerstadt - TSV Forst (Sonntag, 15 Uhr) Nichts zu holen gab es für den TSV Münnerstadt (13./6) bei der 0:5-Niederlage bei der FT Schweinfurt. Gegen den TSV Forst (4./12) ist daher Wiedergutmachung angesagt. "Das war beim Spitzenreiter ein Klassenunterschied. Wir waren zu keiner Zeit mit dem Gegner auf Augenhöhe wie es gegen Gochsheim oder Oberschwarzach der Fall war", gab Münnerstadts Coach Klaus Keller unumwunden zu und hob trotz der fünf Gegentore seinen Keeper Patrick Balling hervor, der "überragend gehalten hat". Die Forster ließen am vergangenen Wochenende nichts anbrennen und siegten trotz langer Unterzahl sicher mit 2:0 gegen Riedenberg. Gleich drei Akteure kommen auf bereits drei Saisontreffer: Neben Spielertrainer Florian Hetzel sind dies Marcel Hartmann und Tim Westerhausen. Ex-Schnüdel Eray Cadiroglu traf bereits zweimal. "Forst scheint sich in dieser Saison zu stabilisieren und bringt das Leistungsvermögen auf den Rasen, was man erwartet. Das wird ein ganz, ganz schwerer Gegner für uns", sieht Keller viel Arbeit auf sein Team zukommen, welches ein bisschen krankheitsgeplagt ist.