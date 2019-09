Eine gute Vorbereitung für die nächste Boxnacht

Mit sechs gemeldeten Boxern nahm der TSV Bad Kissingen am über zwei Tage gehenden Altstadtpokal im thüringischen Nordhausen teil. Um vor Ort erst einmal festzustellen zu müssen, dass nur vier Kämpfe besetzt werden konnten aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle der Gegnerschaft. Der Wettkampftag begann aus Bad Kissinger Sicht mit einer Niederlage für Elias Leifels in der Schülerklasse. Gegen Dogan Tackmann vom Berliner TSC fand der Kurstädter nach einer längeren Wettkampfpause erst spät seinen Rhythmus, konnte so den Punktevorsprung seines Kontrahenten nicht mehr aufholen. Besser lief es für seinen Teamkollegen Elias Paul in der Klasse bis 60 Kilogramm. Der technisch versierte TSV-Kämpfer hielt Hamza Auragh (TUS Gerresheim/NRW) auf Distanz und steigerte sich von Runde zu Runde, musste sich aber hauchdünn geschlagen geben. Dennoch reichte es zu einem dritten Platz.

Florian Säwert, der seit einem Jahr in der Männer-Eliteklasse boxt, bekam es mit Hamlet Simonyan aus Erfurt zu tun. "In dieser Klasse gibt es keine leichten Gegner mehr", weiß TSV-Trainer Edgar Feuchter. Zumal Simonyan bereits mehr als 50 Kämpfe in seiner Karriere bestritten hat. "Flo, der seinen 21. Kampf bestritt, hielt seine Deckung gut geschlossen und ließ dem Gegner somit kein Ziel. Nach jeder Attacke konterte er gezielt und setzte den Erfurter unter Druck. Dennoch sahen die Punktrichter den Thüringer vorne", wunderte sich Feuchter.

Den Abend beschloss Mohammad Shadab gegen Kahder Asses, ebenfalls aus Erfurt. Zwei Kämpfer, die in der Männerklasse bis 75 Kilogramm zu den Spitzenboxern gehören. Während Shadab sein ganzes Können abrief, schlug Khader wie wild und mit Haken auf den Kurstädter ein, der geschickt auspendelte, sich duckte, blockte und punktgenau konterte. In der dritten Runde konnte sich sein Gegner kaum noch auf den Beinen halten, was dem Bad Kissinger den Punkt- und Tagessieg bescherte.

Am zweiten Wettkampftag bestritt Elias Leifels einen Kampf gegen Yani Koyzev aus Nordhausen. Der TSV-ler wollte die "Schmach" vom Vortag nicht auf sich sitzen lassen und setzte voll auf Angriff. Eine Taktik, die seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance ließ. Damit durfte sich auch Elias Leifels mit einer Goldmedaille schmücken.

Die nächsten Wettkämpfe für die TSV-Boxer sind bereits terminiert: Am 5. Oktober geht es in Würzburg, am 19.10. in Ilmenau und am 2. November in Kitzingen in den Ring. Das Highlight findet am 9. November statt mit der 2. Bad Kissinger Boxnacht im Tattersall.