Ein wirklich guter Tag fürs Landkreis-Quartett

FC Thulba - Dettelbach u. Ortsteile 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Lorenz Heim (11.), 1:1 Lukas Schimmer (27.), 2:1, 3:1 Marcus Hein (35., 43., beides Handelfmeter), 4:1 Markus Kaufmann (74.), 5:1 Julian Wüscher (81.).

Die Frankonen überstanden auch das sechste Saisonspiel ohne Niederlage. Entgegen den Erwartungen von Coach Victor Kleinhenz versteckten sich die vom Ex-06-Trainer Thomas Freund betreuten Gäste nicht, waren in der Offensive allerdings recht harmlos. Die Gastgeber gingen durch einen Kopfball von Lorenz Heim nach Ecke von Julian Wüscher früh in Führung, attackierten weiter und waren recht perplex, als sie den Ausgleich hinnehmen mussten. Nach einem weiten Schlag aus dem Gäste-Sechzehner heraus brachte Fabio Reuß die Kugel nicht unter Kontrolle, Lukas Schimmer ließ dann dem selten geprüften Keeper Daniel Neder keine Abwehrchance. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, denn nach Flanke von Sebastian Gah wurde "Handball" gespielt, den fälligen Strafstoß verwandelte Marcus Hein sicher. Acht Minuten später dasselbe Spiel, nach Freistoßflanke von Gah ging wieder ein Verteidiger mit der Hand zum Ball, Hein zeigte sich wieder nervenstark. "Nach der Pause hatten wir eigentlich mit einem Aufbäumen des Gegners gegen die drohende Niederlage gerechnet", so FC-Abteilungsleiter Matthias Wolf, "doch die Gegenwehr blieb weiter lau". Die Heimelf dominierte weiter, ließ Ball und Gegner laufen und erhöhte auf 4:1: Nach einer Hereingabe von Fabian Düsterwald musste Markus Kaufmann nur noch den Fuß hinhalten. Für den Endstand sorgte Julian Wüscher, dessen verunglückte Flanke sich über den Goalie hinweg ins lange Eck senkte.

Thulba: Neder - Görlitz, Hänelt, Düsterwald, Reuß - S. Gah (84. Schulz), Kleinhenz, Hein (79. Diemer), Wüscher - Kaufmann, L. Heim (74. Döll).

DJK Dampfach - FC 06 Bad Kissingen 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Jonas Schmitt (24.), 1:1 Patrick Winter (41.).

"Das Remis ist aus unserer Sicht aufgrund der Mehrzahl der Torchancen unglücklich", meinte DJK-Pressesprecher Horst Dombrowski. "Aber andererseits haben die 06-er den Punkt nicht unverdient entführt, weil sie in der Defensive, die gut organisiert war, und auf einen überragenden Torhüter Florian Rottenberger vertrauen durfte, dann doch wenig zuließen." Die Gastgeber, die ihre Rolle als Meisterschaftsmitfavorit neuerlich nicht auszufüllen wussten, legten los wie die Feuerwehr, doch weder Ardim Razvaj (4.) noch Abwehrchef Paul Tudor per Kopfball (18.) brachten die Kugel am Goalie vorbei. Die Kurstädter, die sichtlich auf Verhinderung eines Gegentreffers erpicht waren, was die Fünfer-Abwehrkette dokumentierte, gingen mit der ersten nennenswerten Gelegenheit in Führung. Nach einem scheinbar bereinigten FC-Angriff landete das Spielgerät auf dem Fuß von Außenverteidiger Jonas Schmitt, der es überlegt und unhaltbar in den Winkel schlenzte. "Der Rückstand forcierte bei unserer Mannschaft noch einmal die Offensivbemühungen", so Dombrowski, doch das gegnerische Tor schien wie vernagelt. So auch in der 36. Minute, als Philip Greubel in höchster Not einen Schuss von Ralf Riedlmeier von der Linie kratzte. Doch kurz darauf jubelten die DJK-Fans doch, nach einem Steilpass von Tudor umkurvte Patrick Winter mit hohem Tempo Rottenberger und schoss zum Ausgleich ein. Das Anrennen der Schützlinge von Steffen Rögele setzte sich zu Beginn des zweiten Durchgangs fort, doch wieder fanden Riedlmeier mit seinem Flachschuss (53.) und Winter mit Kopfball (58.) im FC-Zerberus ihren Meister. Ab der 65. Minute verflachte die Partie, die Einheimischen rannten sich nun des öfteren schon im Mittelfeld fest, die Kurstädter verteidigten den kostbaren Punkt. In der 87. Minute hatten sie bei einem ihrer seltenen Ausflüge sogar den Siegtreffer auf dem Fuß, doch der eingewechselte Fuaad Kheder scheiterte an Keeper Niko Herold. Dessen Gegenüber durfte sich in der Nachspielzeit bei Fortuna bedanken, als ein Kopfball von Tim Wagner vom Lattenkreuz ins Feld zurückschlug.

Bad Kissingen: Rottenberger - Müller, Greubel, Bäßler, Schmitt, Götz - Gergely (70. Kheder), Laus (60. L. Hüfner), J. Hüfner, Zhyvka - Puscas (85. Aleksoski).

TSV Münnerstadt - FSV Krum 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Lucas Fleischmann (43.), 2:0 Lukas Katzenberger (55.), 3:0 Jonas Back (87.). Rot: Jonas Schmitt (27., Krum). Gelb-Rot: Dustin Fösel (90., Krum).

"Ich wünsche mir für dieses Spiel nicht mehr oder weniger als drei Punkte", verkündete TSV-Coach Klaus Keller schon während der Woche - sein Wunsch wurde erhört. Grund des zweiten Heimsieges in Folge war die "hohe Laufbereitschaft und die Zweikampfstärke, die alle Spieler in die Waagschale geworfen haben", berichtete Abteilungsleiter Rainer Schmittzeh, der aber nicht verhehlen wollte, dass der Gegner, der nun auf dem vorletzten Tabellenplatz rangiert, nicht so schlecht agierte, wie es zu vermuten gewesen wäre. Die Haßbergler brockten sich in einem interessanten Match die Suppe selbst ein, weil Jonas Schmitt sich zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. Die Gäste mussten also mehr als eine Stunde lang in Unterzahl dem Offensivdrang der Einheimischen standhalten. Dies gelang aber nur bis zur 43. Minute: Nach einer Freistoßflanke faustete FSV-Keeper Florian Gräf, behindert von einem seiner Vorderleute, unabsichtlich Richtung langes Eck, wo die Kugel auf den Schlappen von Lucas Fleischmann landete, der sofort abzog. Aus der Kabine kam Krum mit verstärkter Gier, kassierte aber nach einem verlorenen Zweikampf im Mittelfeld den zweiten Gegentreffer. Der auf der rechte Außenbahn angespielte Lukas Fleischmann zog in "Robben-Manier" (Schmittzeh) nach innen und haute das Leder überlegt ins Toreck. Die FSVler waren aber keineswegs demoralisiert, drängten nun auf den Anschlusstreffer, doch ein Goalgetter ging ihnen im Lauertal sichtlich ab. Die Platzherren bekamen nun mehr Freiräume, ließen in der Deckung weiterhin wenig zu, vergaben allerdings gute Kontermöglichkeiten zur Vorentscheidung. Erst der eingewechselte Jonas Back behielt die Übersicht, nach einem langen Schlag von Nicolas Weber überlief er die Krumer Abwehr samt Keeper und erzielte sein erstes Saisontor. "Wir haben gut gespielt", so das Fazit von Schmittzeh, "die Stimmung ist trotz des ergebnismäßig nicht berauschenden Saisonstarts weiter gut und macht Hoffnung für die nächsten Spiele".

Münnerstadt: Balling - Halupczok, Bott, Weber, Müller - Markart, Kröckel (90. Schmidtke), L. Schmittzeh, Markert (83. Back) - Fleischmann (61. Schmitt), Katzenberger.

DJK Altbessingen - SV Riedenberg 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Kai Herold (50.), 1:1 Kevin Lormehs (62.), 1:2 Patrick Barthelmes (64.). "Der Sieg ist bestimmt nicht unverdient. Über 90 Minuten waren wir die agilere und bessere Mannschaft, auch wenn es uns Altbessingen wirklich schwer gemacht hat", bilanzierte Riedenbergs Abteilungsleiter Mario Rüttiger, der vor der Pause auf jeder Seite eine Großchance ausgemacht hatte. Für Riedenberg hatte Stefan Wich nach dem Pass von Kevin Lormehs die Führung verpasst, auf der anderen Seite hatte Kai Herold den Pfosten in Schwingung versetzt. "Dann mussten wir zweimal zur Pause wechseln. Fabian Seuring ging verletzt raus, Simon Raab mussten wir vorsichtshalber vom Platz nehmen, er war gelbrot-gefährdet", informierte Rüttiger, dessen Elf in Rückstand geriet, als der pfeilschnelle Kai Herold erst drei Verteidiger düpierte, dann auch noch Keeper Florian Dorn umkurvte nach einem Riedenberger Ballverlust. Anschließend profitierte Kevin Lormehs von einer Altbessinger Unachtsamkeit, und nur zwei Minuten später fiel gar der Siegtreffer der Rhöner, als der auf den langen Pfosten geschlagene Flankenball von Patrick Barthelmes sich ins DJK-Tor verirrte ungeachtet der zum Kopfball hochgestiegenen Meute im Strafraum. "Die Altbessinger haben zum Schluss alles nach vorne geworfen, aber unsere Abwehr stand sicher. Wir hätten durch einen Konter sogar noch erhöhen können, als Kevin Lormehs allein aufs Tor zulief und der folgende Querpass auf Stefan Wich zu lang geriet." js Riedenberg: Fl. Dorn - Vorndran, Schaab, Seuring (46. Konopka), Spahn, - Raab (46. Markert), Barthelmes, P. Dorn, L. Hergenröther - Wich, K. Lormehs (88. Schäfer). Außerdem spielten TSV Gochsheim - TSV/DJK Wiesentheid 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Martin Grießmann (14.), 1:1 Daniel Meusel (32.), 2:1 Tino Kummer (77.), 2:2 Alexander Ruppert (84.). FT Schweinfurt - TSV Forst 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Lucas Wirth (13.), 1:1 Fabian Reith (25., Elfmeter), 2:1 Julius Herrmann (64.), 2:2 Marcel Hartmann (879.), 2:3 Florian Hetzel (85.), 3:3 Dominik Popp (90.+4). TSV Bergrheinfeld - SV-DJK Oberschwarzach 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Sven Friedrich (13.), 0:2 Eric Renno (69.), 0:3 Jens Hart (88., Eigentor).

SV Rödelmaier - SV-DJK Unterspiesheim 1:1 (1:0). Tore 1:0 Branko Krizanovic (26.), 1:1 Steffen Hein (62.).