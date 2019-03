Ein unerwarteter Gegner für die Winkelser

FC Obereschenbach - TSV Oberthulba 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Fabian Zahaczewski (50.), 1:1 Philipp Halbritter (57.), 1:2 Felix Lutz (71.), 2:2 Philipp Halbritter (73.). Gelb-Rot: Fabian Zahaczewski (82., Oberthulba), Sven Kotitschke (85., Obereschenbach). Von Beginn an wurde den Zuschauern trotz schlechter Platzverhältnisse hohes Tempo geboten. Im ersten Durchgang hatten die Gäste leichte spielerische Vorteile und drückten kurz vor dem Pausenpfiff auf die Führung. Nach der Halbzeit konnte Obereschenbachs Abwehr dem Druck nicht mehr standhalten und Oberthulba ging verdient durch Fabian Zahaczewski in Führung. Der starke Philipp Halbritter gab aus Sicht der Bavaria wenig später die passende Antwort, indem er TSV-Torwart Philipp Metz nach einem präzisen Steilpass überwand. Auch die erneute TSV-Führung durch Felix Lutz glich Halbritter umgehend aus: Einen Abpraller musste der Obereschenbacher nur noch ins Tor schieben. "Es war ein etwas glückliches Remis, aber wir haben gut gekämpft", lobte FC-Abteilungsleiter Tino Reuter.smb SV Römershag - DJK Schlimpfhof 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Max Huppmann (22.), 1:1 Rafael Brand (40.), 2:1 Fabian Peter (44., Elfmeter), 3:1 Robert Adam (88.). Die favorisierten Hausherren waren spielerisch zwar überlegen, nutzten ihre Chancen aber nicht konsequent. So gelang Max Huppmann zwar die Führung, indem er eine punktgenaue Flanke von Spielertrainer James Galloway mit dem Kopf veredelte, Römershag musste aber den überraschenden Ausgleich durch Rafael Brand hinnehmen. Wenig später hatte Schlimpfhofs Torwart Sebastian Kippes beim Elfmeter von Fabian Peter das Nachsehen, auch wenn er erst im Nachschuss überwunden werden konnte. In der ereignisarmen zweiten Halbzeit stellte Robert Adam kurz vor Schluss den Endstand her und so warten die tapfer kämpfenden Schlimpfhofer weiter auf den ersten Saisonsieg.smb DJK Schondra - FC Hammelburg 3:1 (0:1). Tore: 0.1 Andy Möck (35.), 1:1, 2:1 Christian Knüttel (60., 75.), 3:1 Sebastian Fischer (90., Elfmeter). Gelb-Rot: Christoph Baier (74., Hammelburg). Zu Beginn erarbeitete sich Schondra einige Schussmöglichkeiten. Die beste hatte Mario Hägerich, dessen Freistoß Sven Schaupp im Tor der Gäste zu einer Glanzparade zwang. Im direkten Gegenzug konterte Hammelburg schnell und effektiv, sodass Andy Möck zur Führung einschießen konnte. Im zweiten Durchgang stellte Christian Knüttel mit einem Traumtor direkt in den Winkel wieder alles auf Anfang. Nach starker Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Leon Vogler erzielte Knüttel seinen zweiten Treffer und drehte so die Partie. Mit seinen Wechseln bewies DJK-Trainer Kevin Morin somit ein glückliches Händchen. Hammelburg, das sich kurz zuvor mit einem Platzverweis selbst geschwächt hatte, wusste nun nicht mehr viel entgegenzusetzen. Den Schlusspunkt setzte Sebastian Fischer per Elfmeter.smb SV Garitz - SG Sulzfeld/Merkershausen 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Alexander Seidl (47.), 2:0 Jaroslav Tomko (53.), 3:0 Björn Schlereth (88., Foulelfmeter), 4:0 Nicolas Krampert (90.+4). "Wetterbedingt war es kein schönes Spiel", sagte SV-Pressewart Thomas Leiner. Bei starkem Regen und Wind sahen die Zuschauer eine ausgeglichene erste Hälfte mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Die beste Garitzer Chance hatte Björn Schlereth auf dem Fuß. Nach der Pause wurde Garitz stärker und belohnte sich mit dem Kopfballtreffer von Alexander Seidl. "Das 2:0 war die Vorentscheidung", meinte Leiner. Nach einem schönen Spielzug hatte Gästekeeper David Appel einen Schuss zunächst abgewehrt, war aber machtlos gegen den nachsetzenden Jaroslav Tomko. Von den Sulzfeldern kam nach dem Wechsel bis auf einen Pfostenschuss sehr wenig. Nach Foul an Simon Herold verwandelte Björn Schlereth den fälligen Strafstoß, ehe Nico Krampert nach Herold-Zuspiel nur noch einschieben brauchte. "Der Sieg ist hochverdient. Wir hatten noch viele weitere gute Torchancen. Ich muss auch Schiedsrichter Sten Brodkorb für seine souveräne Spielleitung loben", bilanzierte SV-Pressewart Thomas Leiner.sjs SG Niederlauer I/Strahlungen II - TSV Rothhausen/Thundorf 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Manuel Saal (39.), 1:1 Adel Nahdi (56., Foulelfmeter), 2:1 Konstantin Samojlov (65.) Fast eine Stunde führten die Gäste durch ein sehr kurioses Tor . Torschütze, will man den Hauptverantwortlichen zuerst nennen, war nämlich der Wind mit Unterstützung von Manuel Saal. Dessen Eckball senkte sich unhaltbar für Torhüter Johannes Bömmel, zuerst an den Innenpfosten und dann rein ins lange Eck. "Es war ein sehenswertes Tor, wenn auch zu unserem Leidwesen", so der Presse-Informant Andre Mauer aus Niederlauer. Umstritten war der "Tatort", der zum Ausgleich führte: Wurde Adel Nahdi innerhalb oder außerhalb des Strafraums gefoult? Was den Gefoulten nicht wesentlich beeindruckte. Nahdi nahm die Kugel und ließ Keeper Fabian Wiener keine Chance. Die Aufregung war noch nicht richtig verraucht, da erzielte Konstantin Samojlov den Siegtreffer. Er schüttelte in einem Laufduell vom Mittelfeld aus in den Strafraum hinein seinen Verfolger ab und schob Wiener den Ball zwischen die Beine durch zum 2:1 in die Maschen. Der starke Wind hatte seine Hände bei jedem Spielzug mit im Spiel und ließ wenige sehenswerte Aktionen zu, weshalb es auch insgesamt zu sehr wenig Torraumszenen kam. Ein Mal lief Daniel Schreiner allein mit den Ball aufs gegnerische Tor zu, scheiterte aber an Keeper Fabian Wiener. spion TV Jahn Winkels - SG Eltingshausen/Rottershausen II 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Salvador Kirmsse (21.), 1:1 Christoph Helfrich (38.), 1:2 Alexander Schott (57.), 1:3 Nicolas Loibersbeck (59.), 1:4 Alexander Schott (65.).

Der TV Jahn hatte keinen Gegner aus der B-Klasse zu Gast. Das Spiel der ersten Mannschaft aus Rottershausen musste abgesagt werden, weshalb sich einige Kreisklassen-Spieler in der B-Klasse austoben durften. "Dagegen hatten wir es natürlich schwer", ärgerte sich der Winkelser Trainer Jan Mast. "Meine Mannschaft hat aber gut gekämpft und ich kann ihr keinen Vorwurf machen." Der Tabellenerste ging sogar in Führung, verpasste es jedoch, das 2:0 zu machen. Das Ergebnis passte am Ende nicht ganz zum Spielverlauf. "Wir haben gut dagegen gehalten, das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen", sagt Mast.skz

SG Premich/Langenleiten - SG Aura II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Kilian Strauss (40.), 1:1 Andre Arheidt (65.).

"Das 1:0 haben wir schön herausgespielt, als Kilian Strauss nur noch abschließen musste", sagte Premichs Abteilungsleiter Nico Schlesinger. Mit einer Führung ging es für den Gastgeber in die Pause, nach Wiederanpfiff gelang Aura jedoch schnell der Ausgleich. Viel sagen kann man nicht zu dem Spiel. Denn das schlechte Wetter und die dementsprechend schlechten Platzverhältnisse ließen kein schönes Fußballspiel zu. Ein Unentschieden geht an einem solchen Tag in Ordnung. skz Außerdem spielten SG Pfändhausen/Rannungen II - DJK-SV Eichenhausen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Fabian Seifert (3.), 1:1 Robin Döll (61.), 1:2 Fabian Seifert (78.). FC Untererthal II - SV Machtilshausen II/Westheim II/Pfaffenhausen/Langendorf 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Christian Simon (5.), 1:1 Lukas Hereth (16.), 1:2 Christian Simon (44.), 1:3 Marcel Franz (90.). SG Oerlenbach/Ebenhausen II - SG Nüdlingen II/Haard II 2:4 (2:1). Tore: 1:0 Ismael Martinez (5.), 2:0 Noe Osorio Reineke (25.), 2:1 Daniel Dietz (27.), 2:2 Christian Beck (60.), 2:3 Tobias Seufert (80.), 2:4 Daniel Dietz (85.). SG Pfändhausen II/Rannungen III - SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II 1:1 (0:1). SG Pfändhausen II/Rannungen II - SG Unter-Oberebersbach I/Steinach II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Julian Baumgart (28.), 1:1 Louis Diemer (73.).