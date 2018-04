Ein Riedenberger Erfolg zum 30. Geburtstag von Benedikt Carton?

FC Thulba - FC Strahlungen

(Samstag, 16 Uhr)

Zwei Verlierer des vergangenen Wochenendes treffen beim FC Thulba (5./39) aufeinander. Die Mannschaft von Spielertrainer Victor Kleinhenz, frischgebackener Inhaber der Fußballtrainer A-Lizenz, empfängt den gebeutelten FC Strahlungen (13./25), der mittlerweile auf den Relegationsplatz durchgereicht worden ist. Unter der Woche unterlag die Truppe von Spielertrainer Thorsten Seufert im Kellerduell in Bad Kissingen mit 1:5. Es war die sechste Niederlage im Jahr 2018. "Der Gegner geht derzeit auf dem Zahnfleisch. Für uns ist es schon ein besonderes Spiel, wenn man bedenkt, wie oft wir dieses Duell in den letzten Jahren in der Kreis- und jetzt auch in der Bezirksliga hatten. Und es waren immer heiße Duelle", sagt Victor Kleinhenz. Seine Frankonen mussten in der Vorwoche einen Rückschlag im Kampf um Platz Zwei hinnehmen. In Wiesentheid unterlagen sie mit 0:1. "Gegen Strahlungen wollen wir wieder diesen lebendigen, frischen und frechen FC Thulba auf den Platz bringen." Im Hinspiel agierten die Frankonen sehr diszipliniert und gewannen mit 2:0.



TSV Rannungen - TSV Münnerstadt

(Sonntag, 15 Uhr)

"Wir haben gegen Oberschwarzach gemacht, was man in unserer Situation erwarten kann. Wir sind gelaufen, haben gekämpft, aber zu einem Punktgewinn hat es nicht gereicht. Die kämpferische Leistung ist das eine, aber wenn du dir die Chance auf den Klassenerhalt erhalten willst, musst du auch mal gegen Mannschaften aus dem vorderen Bereich punkten", sagt Rannungens (14./17) Trainer Klaus Seufert. Dazu hat seine Mannschaft im Derby gegen den TSV Münnerstadt (3./39) die nächste Möglichkeit. Denn die "Nägelsieder" sind so ein Team, das noch um Platz Zwei mitspielt. "Aber man hat gesehen, dass sie in der Rückrunde auch den einen oder anderen Zähler liegen gelassen haben. Dennoch haben sie natürlich große individuelle Qualität", sagt Seufert. Um gegen Münnerstadt zu Punkten zu kommen, müssen seine "Gücker" in der Offensive wieder an Gefährlichkeit zulegen, da haperte es zuletzt gegen Oberschwarzach. Ob alle seine angeschlagenen Akteure bis zum Spiel fit werden, ist noch unklar. "Aber wir haben für den Fall Alternativen", macht Rannungens Trainer kein Aufhebens ob etwaiger Personalsorgen.



Fabian May zurück im Training

Für seinen Gegenüber Klaus Keller sind die Rannunger noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. "Man kann aber erkennen, dass sie einen sehr guten Zusammenhalt haben und die Bezirksliga als Herausforderung ansehen. Ich traue ihnen in jedem Fall noch zu, dass sie den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Es wird dort eine schwierige Aufgabe für uns." Im Derby gegen Strahlungen (2:1) reichte es zum ersten Dreier im Jahr 2018, obwohl man nahezu fahrlässig mit den reichlich vorhandenen Gelegenheiten umging - sehr zum Ärger des Trainers: "Wir müssen klar führen und sind am Ende des Tages noch froh, das Spiel gewonnen zu haben, weil es am Ende eng wurde. Da muss ich mit meiner Mannschaft ganz hart ins Gericht gehen." Für das Spiel in Rannungen steht Simon Snaschel weiter auf der Kippe, der restliche Kader ist für das Spiel bereit. Erfreulich ist, dass auch der länger verletzte Fabian May das Training wieder aufgenommen hat.



TSV Gochsheim - FC 06 Bad Kissingen

(Sonntag, 15 Uhr)

Einen wichtigen Befreiungsschlag landete am Mittwochabend der FC 06 Bad Kissingen (12./27), der das Kellerduell gegen Strahlungen gleich mit 5:1 gewann und dadurch auf einen Nichtabstiegsplatz sprang. Jetzt führt die Reise der Mannschaft von Trainer Mario Wirth zum TSV Gochsheim (2./41). Dieser hat beste Aussichten im Kampf um die Vizemeisterschaft, nachdem Geesdorf auf Rang Eins enteilt ist. "Auch das Spiel in Gochsheim geht wieder mit 0:0 los. Klar ist aber, dass es eine spielstarke und schnelle Mannschaft ist mit einer tollen Offensive. Trotzdem ist unser Ziel dort zu punkten, auch wenn wir nicht Favorit sind", möchte Bad Kissingens Übungsleiter auch beim Tabellenzweiten möglichst in der Erfolgsspur bleiben. Gegen Strahlungen bescheinigte Wirth seinem Team eine gute Leistung: "Wir haben das umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben die Strahlunger Fünferkette immer wieder bespielt und sind dabei oft durchgekommen. Die Tore waren dann fast zwangsläufig", freute sich der 06-Coach unter anderem über einen Dreierpack seines Angreifers Ruslan Zhyvka und ein tolles Solo von Darko Aleksoski. Der 06-Kader wird sich im Vergleich zum Spiel unter der Woche kaum verändern.



Oberschwarzach - SV Riedenberg

(Sonntag, 17 Uhr)

Vor einer hohen Hürde steht der SV Riedenberg (6./35). Die Mannschaft von Trainer Marius Kubo reist zum ambitionierten SV-DJK Oberschwarzach (4./39). In der Vorrunde standen die Grün-Weißen kurz vor einem Dreier, ehe Oberschwarzachs Philipp Mend kurz vor Schluss zum 1:1 traf. "Es wird schwer für uns, weil Oberschwarzach ein starker Gegner ist. Sie haben den Anspruch, aufzusteigen, nachdem sie vergangene Saison in der Relegation nur knapp gescheitert waren", spricht Riedenbergs Coach mit Respekt vom Kontrahenten. Deshalb setzt Kubo bei seinem Team auf die emotionale Schiene: "Unser Kapitän Benedikt Carton wird am Sonntag 30. Er ist der Kopf der Mannschaft und geht immer voran. Er hat viel Arbeit auf dem Feld und muss die jungen Spieler führen. Schon allein deswegen werden wir uns am Sonntag für ihn zerreißen und alles für einen Erfolg tun." Sein Team sieht Kubo in der laufenden Saison absolut im Soll. Auch beim 1:1 in Unterspiesheim war er mit der Leistung einverstanden: "Bis auf die Chancenverwertung haben wir uns nichts vorzuwerfen. Nach dem frühen Rückstand waren wir gut im Spiel und haben wenig zugelassen." Gastgeber Oberschwarzach befindet sich in der Rückrunde auf dem Vormarsch und steht auf dem Sprung zu Platz Zwei. Allerdings kam die Truppe des Duos Alexander Greß und Simon Müller unter der Woche nicht über ein 2:2 zuhause gegen Dampfach hinaus, was für die Steigerwälder einen kleinen Rückschlag bedeutete. Unter den Torschützen war erneut Simon Müller, der derzeit nach Belieben trifft und schon 22 Buden auf dem Konto hat.