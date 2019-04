Ein Fuchsstadter Sieg mit Mini-Makel

SG Fuchsstadt - SG Reith 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Lewin Schmitt (9.), 2:0 Ali Erfani (12.), 2:1 Jonas Klug (33.), 3:1 Lewin Schmitt (70.). Eine von den Spielanteilen und -chancen her einseitige U15-Partie hat die SG Fuchsstadt laut ihrem Trainer Fabio Reuß standesgemäß gewonnen. Der Gegner Reith habe sich insgesamt wenig Torchancen erspielt, aber ein paar gute Abschlüsse aus der zweiten Reihe und gefährlich getretene Freistöße von Jonas Klug für sich verbuchen können. "Das Spiel lebte grundsätzlich von der Spannung durch den engen Spielstand."

In der ersten Hälfte hatte die SG Fuchsstadt nach Reuß' Angaben noch viel Zug im eigenen Spiel. In Halbzeit zwei habe man - auch dem Wetter und dem Nachholspiel vom Mittwoch geschuldet - gemerkt, dass die Kräfte langsam schwanden.

Das 1:0 der Fuchsstadter fiel nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte 30 Meter vor dem Tor nach gutem Pressing durch Lewin Schmitt. Nachdem er keine passende Anspielstation fand, zog er aus etwa 20 Metern ab und traf trocken ins untere rechte Toreck.

Dem 2:0 wenig später ging wiederum ein Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte aus, diesmal von Ali Erfani auf der rechten Seite. Er sah den freien Raum auf der Außenbahn und überlief zwei Gegenspieler. Dann verpasste er eigentlich den richtigen Moment für den Rückpass zum Mitspieler. Also zog Ali Erfani von der Grundlinie wieder nach innen und schloss aus spitzem Winkel in Stürmer-Manier ab.

Danach hatte Fuchsstadt mehrere Chancen, das 3:0 zu erzielen. Doch entweder wurden sie schlecht zu Ende gespielt, oder die Präzision fehlte beim Abschluss, oder der Reither Torwart entschärfte den Schuss.

Der Reither Anschlusstreffer war ein Freistoß aus halblinker Position, etwa 20 Meter vorm Fuchsstadter Tor. Der Ball kam platziert über die Mauer ins linke obere Eck. Keeper Robin Pfriem erreichte ihn zwar mit den Fingerspitzen, konnte das Tor aber nicht verhindern.

Kurz vor Schluss stellte das Heimteam den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach einer scharf getretenen Ecke kam Lewin Schmitt fünf Meter vor dem Tor relativ frei zum Kopfball und netzte zum verdienten 3:1-Endstand ein. Zuvor hatte sich der Reither Keeper mehrfach mit schönen Paraden auszeichnen.

Jochen Pfriem, der andere Trainer der SG Fuchsstadt, sah den Sieg als verdient an. "Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, da wir es schlichtweg versäumt haben, frühzeitig den Deckel drauf zu machen. Besonders schön zu sehen, wie in den ersten beiden Rückrundenspielen Inhalte und Abläufe, die wir im Trainerteam vermehrt in den letzten Trainingseinheiten den Jungs angeboten haben, erfolgreich umgesetzt wurden. Wir haben uns als Mannschaft nochmal deutlich weiterentwickelt. Mussten wir auch nachdem wir bereits seit Oktober auf zwei Leistungsträger verletzt verzichten müssen."

Fabio Reuß lobte grundsätzlich die "kämpferische Leistung der ganzen Mannschaft, welche zusammen an einem Strang gezogen hat". Aber auch den zentralen Mittelfeldspieler Lewin Schmitt mit seinen zwei Toren hob er hervor. Elias Schmitt und Ali Erfani hätten offensiv ständig für Unruhe gesorgt; Laurenz Lösch und Lars Kaiser hätten die Abwehrreihe organisiert und keine Chance aus dem Spiel heraus zugelassen.spion