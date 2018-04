Ein Freistoß löst in Oerlenbach die Bremsen

JFG Oberes Werntal - SG Steinach 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Luca Greubel (48.), 2:0 Moritz Mützel (69.).

Prima Wetter, starke Kulisse, Bratwurst-Duft, ein erstklassig präpariertes Spielfeld. Und ein unter dem Strich verdienter Sieg der JFG Oberes Werntal im Verfolgerduell. Zumindest für die Gastgeber war es ein nahezu perfekter Nachmittag in Oerlenbach, der freilich eher verhalten begonnen hatte. Torlos blieb nämlich die erste Halbzeit, in der die Gäste die besseren Möglichkeiten besaßen. Nach der Ecke von Dominik Gensch hatte Nicklas Kubyschta das Leder knapp am Pfosten vorbeigesetzt (22.), den Nico Ziegler in Schwingung versetzen sollte nach dem Zuspiel von Lukas Elbert (31.). Kurz darauf bewies JFG-Keeper Julian Jorzig seine Klasse beim parierten Ziegler-Schuss nach Elbert-Pass.



"Wenn wir unsere Torchancen nutzen, geht das Spiel vielleicht 2:2 aus. In der zweiten Halbzeit hat die Kraft bei uns nachgelassen", bilanzierte SG-Spielführer Tristan Schmidt, dessen Elf kurz nach Wiederanpfiff in Rückstand geriet durch den 22-Meter-Freistoß von Luca Greubel, bei dem SG-Keeper Christian Back die Fäuste nicht schnell genug über den Kopf gebracht hatte. Jetzt waren die Kicker aus Ebenhausen, Eltingshausen, Oerlenbach, und Rottershausen obenauf, und legten entscheidend nach durch Moritz Mützel, der sich nach einem Steilpass von Konstantin Schenk geschickt gegen Kai Markard und Nico Blasek durchgesetzt hatte. Für den JFGler, dessen Laufwege immer wieder von Nico Blasek und Benedikt Lorz beschnitten wurden, war es zugleich der neunte Saisontreffer - Ligabestwert. "Bei der Halbzeitansprache spürte man den Willen des gesamten Teams, dass die Punkte in Oerlenbach bleiben sollten. Die Jungs wurden immer ballsicherer und spielbestimmender", lobte Michael Moritz, Trainer der Juniorenfördergemeinschaft, seine Spieler, die vor dem Wechsel zwar viel Ballbesitz, aber nicht den entscheidenden Punch parat hatten. Die beste Chance auf den Anschlusstreffer vereitelte Jorzig, der den 20-Meter-Freistoß von Dominik Gensch abkochte.



"Wir hätten gerne mit einem Sieg den zweiten Platz verteidigt, aber aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg für die JFG Oberes Werntal verdient. Wir haben zu viele Fehlpässe in der Vorwärtsbewegung gespielt und die Zweikämpfe verloren. In der Offensive ist uns zu wenig eingefallen und wir hatten auch keine richtige Torchance mehr bis auf die ungefährlichen Weitschüsse von Nicklas Kubyschta, Tristan Schmidt und Dominik Gensch", sagte SG-Trainer Jens Pratska, der in seiner Truppe mit Spielern aus Steinach, Aschach, Bad Bocklet sowie Unterebersbach und Oberebersbach Tristan Schmidt und Nico Blasek hervorheben wollte. Sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf zeigte sich Michael Moritz: "Das Team hat den Sieg mehr als verdient. Meine Mannschaft schaffte es endlich, ihr Potenzial mal über 90 Minuten auf das Feld zu bekommen. Mal schauen, ob wir zur Stelle sind, wenn Tabellenführer Strahlungen vielleicht anfängt Punkte zu lassen. Danke auch an die SG Steinach für dieses echt spannende Fußballspiel."