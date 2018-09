Ein fettes Ausrufezeichen vom SV Garitz

SV Garitz - SG Obererthal 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Noah Reuß (50.), 2:0 Anabel Keul (59.). Das war mal ein Ausrufezeichen vom Newcomer: In ihrem ersten Bezirksoberliga-Spiel feierten die U-13-Kicker des SV Garitz gleich einmal einen Sieg, und das auch noch im Derby über die Jungs aus Obererthal, Untererthal und Thulba. "Man hat unseren Spielern die Nervosität angemerkt. Aber defensiv standen wir sehr geordnet gegen die Spielgemeinschaft, die uns wie erwartet das Leben sehr schwer gemacht hat. Umso mehr sind wir stolz auf unsere Leistung", sagte der Garitzer Michael Nöth, der die Stadtteilkicker gemeinsam mit Matthias Glöckler trainiert.

Das kampfbetonte, aber jederzeit faire Derby begann mit zwei vorzeigbaren Gästechancen für Benno Wächter nach einer schönen Kombination über Maximilian Klug und Nick Jampolski, als SV-Keeper Finn Manninger stark parierte, sowie Quentin Helbig, dessen Flankenball noch die Querlatte streifte. Da waren gerade einmal vier Minuten gespielt. In der Folge wussten die Gastgeber das Spiel zu kontrollieren; Maximilian Nöth verfehlte das SG-Tor knapp (11.), dann hatte Anabel Keul Pech mit einem Pfostentreffer nach Nöthflanke.

Munterer in den Strafräumen wurde es dafür nach dem Wechsel. Besonders in der heißen Zone vor SG-Keeper Ulrich Knüttel, der zunächst fast den Führungstreffer seiner Mannschaft hätte bejubeln können, als Benno Wächter nach dem Zuspiel von Silas Zeitz den Ball bereits am Garitzer Keeper vorbeigelegt hatte, aber Moritz Heidl auf der Linie für Manninger klären konnte.

Mehr Glück im Abschluss hatte auf der anderen Seite Noah Reuß, dessen direkt getretener Freistoßball auf sehenswerte Art und Weise im Winkel einschlug. Keine zehn Minuten später die Vorentscheidung im Landkreis-Derby, als Anabel Keul mit einem abgefälschten Ball im Getümmel traf.

"Wir haben stark begonnen, aber im Verlauf des Spiels sind die Garitzer immer stärker geworden und haben ihre Chancen besser genutzt. Mit zunehmender Spieldauer haben wir die Punkte aufgezeigt bekommen, an denen wir arbeiten müssen", bilanzierte Thomas Kirchner, der als Co-Trainer SG-Chefcoach Dimitrios Tsimaris unterstützt.