Ein 0:0 macht den FC 06 Bad Kissingen zufrieden

FC 06 Bad Kissingen - DJK Dampfach 0:0.

"Wenn man auf einen solch spielstarken Gegner trifft, der einem alles abverlangt, wir ihm aber auch, muss man auch einmal mit einem Unentschieden zufrieden sein", sagte FC-06-Coach Rüdiger Klug nach einer intensiven Bezirksliga-Partie. Den besseren Start verzeichneten die Gäste; Kopfbälle von Lois Jilke (1.) und Patrick Winter (4.), strichen knapp am Kissinger Tor vorbei.

Die Gastgeber agierten nach einer Viertelstunde zielstrebiger. Ruslan Zhyvka wegen Fußverletzung und Ervin Ger-gely (Oberschenkel) mussten aber früh raus. Der eingewechselte Andrei Puscas schlenzte nach einer halben Stunde das Leder bei einem Freistoß an die Latte. Wenig später köpfte nach Puscas-Pass der freistehende Fuaad Kheder die Kugel genau in die Arme von Keeper Nikolas Herold.

Nach der Pause spielte Lukas Rottenberger für Christian Laus, den Klug schonen wollte. Rottenberger leitete eine prima Gelegenheit ein; sein Schlag ins Sturmzentrum wurde von Kheder direkt verlängert, doch der DJK-Goalie riss die Hände hoch. Im Gegenzug brachte Dampfach den Ball Richtung Toreck; Florian Rottenberger holte ihn von der Linie.

Die nächsten Minuten waren von Zweikämpfen geprägt. "Dampfach ging robust zur Sache; wir haben aber gut dagegengehalten", freute sich Rüdiger Klug. Eine gute Gelegenheit vergab Dampfach in der 68. Minute; die Kissinger spielten vielversprechende Angriffe nach gewonnenen Zweikämpfen im Mittelfeld durch Eigensinn des ballbesitzenden Spielers oder fehlende Präzision schlecht zu Ende. In der Nachspielzeit tauchte Dampfachs Oliver Mützel nach einem Steilpass frei vor Rottenberger auf, setzte aber den Ball überhastet am Kasten vorbei. "Das war eines der seltenen Male, wo unsere ansonsten sichere Innenverteidigung nicht gut postiert war", so Klug. "Wenn wir so weiter engagiert auftreten, schießen wir wieder Tore."

Bad Kissingen: Fl. Rottenberger - Götz, Greubel, Aleksoski, J. Schmitt - M. Hüfner, Laus (46. L. Rottenberger), Heilmann, Gergely (31. F. Schmitt) - Zhyvka (20. Puscas), Kheder.

Außerdem spielten: SV-DJK Unterspiesheim - SV Rödelmaier 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Branko Krizanovic (9.), 0:2 Christian Hofgesang (81.).

SG Oberschwarzach/Wiebelsberg - TSV Bergrheinfeld 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Sven Friedrich (34.), 2:0 Eric Renno (90.).

TSV Forst - FT Schweinfurt 1:2 (1:2). Tore: 1:0 Yannick Reinhart (3.), 1:1 Yannik Saal (15.), 1:2 Dominik Popp (18.). Gelb-Rot: Sascha Lommel (32., Forst), Hakan Aydin (44., Schweinfurt).