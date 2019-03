Eckstein Open: Lokalmatadoren früh raus

Mit einem 7:5, 6:2-Final-Sieg des an Position eins gesetzten Joel Link (Nr. 117 in Deutschland) gegen die Nr. 2 David Novotny (Nr. 149) ging die dritte Auflage der "Eckstein Open" in der Halle des TC Rot Weiß Bad Kissingen zu Ende. Bei dem mit 750 Euro Preisgeld dotierten Profiturnier der Kategorie A-6 schlugen insgesamt 28 Spieler aus ganz Deutschland auf, darunter elf mit deutscher Ranglistenplatzierung.

Joel Link setzte sich im Halbfinale denkbar knapp gegen Philipp Dittmer vom STK Garching (deutsche Rangliste 181) mit 2:6, 7:6 und 11:9 durch, Novotny schlug das 16-jährige Talent Julius Sommer vom TVA 1860 Aschaffenburg (deutsche Rangliste 318) mit 7:6 und 6:2. Unter den Teilnehmern waren auch drei Spieler des TC RW Bad Kissingen, die zum Leidwesen der Organisatoren in der ersten Runde ausschieden. Richard Pucher unterlag knapp Mehdi Bdiri vom MTTC Iphitos München 6:7 und 4:6, Enrico Troche verlor 2:6 und 5:7 gegen die Nr. 649 in Deutschland, Tobias Brutscher vom TC TP Herrsching. Unglücklich verlief das Match von Fabian Knüttel, der sich bei einer zwischenzeitlichen Führung von 6:2 und 5:3 kurz vor Matchgewinn am Fuß verletzte und beim Stand von 5:6 im zweiten Satz aufgeben musste. "So etwas ist natürlich sehr ärgerlich, sowohl für mich als auch für Torsten Voll als Turnierleiter. Ich bin jedes Jahr froh über die Ausrichtung des Turniers in meiner Heimat, umso mehr tut so ein Ausscheiden weh. Aber ein Weiterspielen hätte aus gesundheitlicher Sicht keinen Sinn für die anstehende Saison gemacht", so Fabian Knüttel nach dem Match.

Trotzdem war das Turnier aus sportlicher Sicht wieder einmal ein voller Erfolg, schließlich wurde den Zuschauern Tennis auf Spitzenniveau geboten. "Ich freue mich schon auf das Turnier im nächsten Jahr", sagt Veranstalter Torsten Voll. Vom 5. bis 7. April steht mit den Eckstein Ladies Open bereits das nächste Profiturnier an der Saale an, für das Lokalmatadorin Anne Knüttel aus Fuchsstadt bereits gemeldet hat.