Drei Zusagen und ein Glücksfall für Großbardorf

Viktoria Aschaffenburg - TSV Großbardorf (Samstag, 14 Uhr)



Auch einige Tage nach der Heimniederlage gegen die SpVgg Jahn Forchheim rätselt man beim TSV Großbardorf noch über die Gründe: "Das, was gegen Forchheim passiert ist, ist kaum zu erklären. Die erste Halbzeit kann man ja noch stehenlassen, aber danach ging kaum noch etwas", findet etwa Stefan Piecha. Im Spiel bei Tabellenführer Viktoria Aschaffenburg fordert der 30-jährige Mittelfeldspieler eine andere Einstellung als zuletzt. "Und zwar über die gesamten 90 Minuten und nicht nur in einigen Phasen."



Teil der Firmenphilosophie



Stefan Piecha (bis 2019) hat in den letzten Tagen ebenso seinen Vertrag bei den Grabfeld-Galliern verlängert wie André Rieß und Maximilian Zang, die beide bis Sommer 2020 an der Unterhofer Straße bleiben werden. Gar bis 30. Juni 2023 gilt die Übereinkunft, die der Verein mit dem langjährigen Hauptsponsor Texpa Maschinenbau aus Saal um Johannes Graf von Westphalen als geschäftsführendem Gesellschafter geschlossen hat. "Für unsere Ziele in den kommenden Jahren ist diese Verbindung elementarer Baustein. Wir waren in der vergangenen Zeit verlässlicher Partner von Texpa und diesen erneut gezeigten Vertrauensvorschuss werden wir auch weiter vollumfänglich erfüllen", wird TSV-Vorsitzender Klaus Lemmer in einer Mitteilung des Klubs zitiert. "Klar können wir über diese in den vergangenen 20 Jahren stetig gewachsene Unterstützung der Grabfeld-Gallier keine Mehrumsätze erzielen, denn unsere Kunden sitzen ja vor allem in Indien, Amerika und sonst wo auf der Welt", so Johannes Graf von Westphalen. "trotzdem ist diese vertrauensvolle Partnerschaft elementarer Bestandteil unserer Firmenphilosophie." Texpa gilt als Weltmarktführer für Textilmaschinen.



Bei den Heimniederlagen gegen Hof und Forchheim sei man "nicht immer mit vollem Elan bei der Sache" gewesen, sagt derweil Piecha. "Ich hoffe und erwarte auch, dass wir unser Auswärtsgesicht zeigen, denn unsere Auswärtsbilanz ist gut. Wir wollen Aschaffenburg ärgern", sagt Piecha. Wohl wissend, dass sich die Viktoria in einer überragenden Form befindet. Immerhin hat das Team von Trainer Jochen Seitz in der Rückrunde von ihren zehn Partien neun gewonnen und einmal remis gespielt. Trotzdem macht Piecha in Optimismus: "Wenn du auf dem Platz stehst, willst du gewinnen. Wir haben sicher die Qualität, gegen jede Mannschaft zu bestehen und auch aus dem Stadion am Schönbusch etwas mitzunehmen."



Keine Geschenke verteilen

Aber nicht nur der Spieler zeigt sich zuversichtlich, auch sein Trainer André Betz liebäugelt mit einer Überraschung. "Jedes Fußballspiel geht bei 0:0 los. Wir haben ab dem Anstoß dann 90 Minuten Zeit, unsere Spielweise durchzubringen und unsere vorhandene Qualität auf dem Rasen zu zeigen. Ein Punktgewinn wäre super." Klar ist für den verantwortlichen Cheftrainer, dass dazu eine konzentrierte Leistung von der ersten Minute an nötig sein wird. "Wir dürfen nicht wie zuletzt Geschenke verteilen, müssen hinten gut stehen, aus einer kompakten Defensive heraus Nadelstiche setzen, unsere eigenen Fehler minimieren und die Fehler der Hausherren selbst ausnutzen."



Mangolds Einsatz fraglich

Aufpassen müssen die Großbardorfer vor allem auf Björn Schnitzer, der in der laufenden Saison bereits 27 Treffer erzielt hat und damit die Torschützenliste der Bayernliga Nord anführt. Aber auch Christian Breunig darf man nicht aus den Augen verlieren, der auch schon elf Mal eingenetzt hat. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Ronny Mangold (Sprunggelenk). Erfreulich für Betz ist aber, dass Pascal Stahl nach langer Leidenszeit wieder so weit ist, dass er in absehbarer Zeit in den Kader zurückkehren wird. Vielleicht schon in Aschaffenburg.