Drei Goldmedaillen für Kissinger Fechter

Ein reibungsloser Wettkampfverlauf, der Monika Kiesel "total glücklich" machte. Als die Fecht-Trainerin des TSV Bad Kissingen gerade zu einem ausführlicheren Fazit der bayerischen Florett-Meisterschaften ausholen will, kommt ihr wiederholt der Hallensprecher zuvor. Monika Kiesel wird zum nächsten Gefecht ausgerufen. Denn neben ihrer Trainertätigkeit ist die 65-Jährige an beiden Turniertagen als Obfrau eingeteilt - ein Posten, der in anderen Sportarten gerne als Schiedsrichter bezeichnet wird. Auch beim Fechten eine mehr als anspruchsvolle Tätigkeit, zumal die Diskussionsfreude unter den Florettfechtern mindestens genauso ausgeprägt zu sein scheint wie bei der Jagd nach dem Runden. Ansonsten hinken die Vergleiche mit Deutschlands Sportart Nummer eins.

Der Deutsche Fechterbund, einer der kleinsten Sportverbände der Bundesrepublik, umfasste zum Vorjahresende 23 300 Mitglieder - somit also nur unwesentlich mehr als die Einwohnerzahl Bad Kissingens. Nach stetig steigenden Mitgliederzahlen bis 2014 (26 000 Mitglieder) ging es zuletzt rapide bergab. Aber woran mag das liegen? Beim Blick in die Bayernhalle an beiden Wettkampftagen konnte man einen anderen Eindruck gewinnen. "Für Trainer, Eltern und Fechter waren das zwei grandiose Turniertage", bringt Kiesel die Landesmeisterschaft in einer freien Sekunde auf den Punkt.

Die Strapazen und die monatelange Organisation im Vorfeld hatten sich also gelohnt. Daran hatten insbesondere Kiesels Schützlinge in der weißen Kluft ihren Anteil. "Eine derartige Erfolgsbilanz hätte ich im Vorfeld niemals erwartet." Schon am frühen Samstagnachmittag standen für den Bad Kissinger Nachwuchs drei bayerische Titel zu Buche.

Den Anfang machte Theresia Stoll in der U12. Nach souveränen Vorstellungen in den Vorrunden ließ sie im finalen Gefecht Silvia Pedretti vom MTV München beim 10:2 keine Chance. "Der Lucien war für mich die Überraschung". Damit spielt Monika Kiesel auf den Titel von Lucien Vesti in der männlichen U12 an. Aus einem zwölf Teilnehmer umfassenden Feld ging Vesti, der erst seit anderthalb Jahren dem Fechtsport nachgeht, als Sieger hervor. Im hart umkämpften Finale behielt er mit 10:9 gegen Joshua Kießling vom TSV Neu-Ulm den kühleren Kopf. "Mit dem Sieg hätte ich nie gerechnet. Ein Platz auf dem Treppchen wäre schon super gewesen", freute sich der Elfjährige riesig. Julian Wittek machte nur wenige Minuten später den Goldreigen für die Kurstädter perfekt. Im Finale der U11 ließ der Bad Kissinger seinem Kontrahenten Nicolas Geßner vom Fechtclub München mit 10:2 kaum eine Möglichkeit. Sarah Hippler sicherte sich darüber hinaus in der W10 die Bronzemedaille.

Von insgesamt 14 vergebenen Titeln blieben somit ganze drei in der Kurstadt. Eine erstaunliche Bilanz, gerade weil sich die bayerische Fechtszene laut Monika Kiesel "schon sehr in Richtung München orientiert". Die Favoritenstellung der Fechter aus der Landeshauptstadt begründet Kiesel insbesondere dadurch, dass dort "die besten Trainer Bayerns" ansässig seien. Sieben und damit die Hälfte aller Titel gingen an den KTF Luitpold München. So auch in der weiblichen Aktivenklasse, wo Laura Ziegon ihre Konkurrenz am Sonntag dominierte. In der Klasse der männlichen Aktiven holte sich Justus Olbrich vom MTV München den Titel. Die Bad Kissinger hatten in der Aktivenklasse keine Athleten am Start. Dennoch durfte sich Monika Kiesel auch am Sonntag noch einmal über Edelmetall freuen. Veronika Nyrova sicherte sich in der U13 die Bronzemedaille, indem sie ihr K.o.-Gefecht gegen die Münchnerin Ida Kessner mit 10:8 für sich entscheiden konnte. Unglücklicher lief es in der U14 für Valeria Frese, die nach einer knappen 9:10-Niederlage gegen Henrike Noltenius aus Ortenburg am Ende den sechsten Rang belegte.

An den Bad Kissinger Fechtern liegt es in Anbetracht der tollen Organisation zweifelsohne nicht, wenn sich die Entwicklung des Fechtsports in Deutschland eher auf dem absteigenden Ast befindet. Vielleicht war die Meisterschaft am Wochenende ja sogar der Startschuss für eine Trendwende. Unabhängig davon, werden Monika Kiesel und ihr kleines Team auch in Zukunft Woche für Woche daran arbeiten, die traditionsreiche Sportart in Bad Kissingen zu halten und weiter zu etablieren.