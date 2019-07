Diesmal reicht Fuchsstadts Endspurt nicht

Vatan Spor Aschaffenburg - FC Fuchsstadt 3:2 (3:0). Tore: 1:0 Gökhan Aydin (21.), 2:0, 3:0 Peter Sprung (28., 31.), 3:1 Nico Neder (60.), 3:2 Steffen Schmidt (91.).

Die "Füchse" erzielten zwar wieder in der Schlussphase ein Tor. Doch diesmal hatte das nur für die Statistik Bedeutung. Als Steffen Schmidt seinen zweiten Saisontreffer erzielte, hatte die Heimelf schon drei Punkte gesichert, und das binnen zehn Minuten in der ersten Halbzeit.

"Zunächst standen wir gut", informierte FC-Coach Martin Halbig, "haben das gegnerische Aufbauspiel durch frühes Anlaufen gestört, waren aber in der ersten Halbzeit nach vorne zu passiv. Die FCler waren mit dem Handicap angereist, dass ihr Torjäger Dominik Halbig unter einem Infekt litt. "Er war den ganzen Samstag flach gelegen", so sein Vater.

Durch eine Unaufmerksamkeit der FC-Deckung ging der Aufsteiger auf dem Kunstrasenplatz, der gerade bei der Ballannahme Probleme bereitete, in Führung. Vatan-Neuzugang Gökhan Aydin setzte Keeper Tayrell Kruppa matt. Dieser musste in den nächsten zehn Minuten noch zweimal hinter sich greifen. Zweimal durfte der heimische Spielertrainer Peter Sprung relativ unbedrängt einnetzen.

Der klare Vorsprung dämpfte den Offensivgeist der Platzherren. Fuchsstadt rannte in Hälfte zwei an. "In der Kabine habe ich an die Spieler appelliert, noch mal alles zu versuchen und habe an die Spielverläufe erinnert, in denen wir zweimal zurückgekommen sind und das Blatt gewendet haben".

Die Gäste bekamen Rückenwind, als Nico Neder verkürzte. Nach einer Flanke von rechts stand er nach einem Abpraller goldrichtig. Der eingewechselte Lukas Lieb wurde in der 85. Minute elfmeterreif gefoult. "Aber der Pfiff unterblieb", so Halbig.

Am Ende traf lediglich Steffen Schmidt, "der sich ansonsten zerriss". Der Mittelfeldakteur war nach der Hereingabe des eingewechselten Fabian Lieb am kurzen Eck eingelaufen. "Insgesamt war der Sieg von Vatan Spor verdient, die Mannschaft hat Qualität, da musste du über 90 Minuten präsent sein und alle erfahrenen Spieler an Bord haben", so Halbig.sbp

Fuchsstadt: Kruppa - Kolb, L. Lieb, S. Bartel, L. Baldauf (75. F. Lieb) - Bolz, Pfeuffer, Schmitt, Neder - Halbig (66. Glykos), Graser (36. Ph. Baldauf).