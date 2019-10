Diebacher belohnen sich für ihren Kampf

TSV Oberthulba - TSV Wollbach 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Simon Markart (60.), 1:1 Markus Markert (82.).

"In der Schlussphase war das ein offener Schlagabtausch, aus dem beide Teams als Sieger hervorgehen hätten können", resümierte Oberthulbas Abteilungsleiter Kevin Voll. Wollbach war in einer ereignisarmen ersten Hälfte die aktivere Mannschaft, ohne die ganz großen Chancen herauszuspielen. Beim 0:1 vollendete Simon Markart einen schönen Spielzug über Jonas Kirchner mit einem unhaltbaren Abschluss ins kurze Eck. Im Anschluss waren auf beiden Seiten Hochkaräter zu vermelden. Doch an keinem der beiden mehrfach glänzend parierenden Torhütern war zunächst ein Vorbeikommen - bis zur 82. Minute: In Folge einer Flanke fiel Markus Markert der Ball vor die Füße, der aus kurzer Distanz Florian Erb überwinden konnte. "Mit dem Punkt können wir schon leben, gegen Aura nächste Woche wollen wir vor der Winterpause aber unbedingt nachlegen", so Kevin Voll.jo

FC Untererthal - SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Stefan Thoma (16.), 2:0 Patrick Heilmann (19.), 3:0, 4:0 Lukas Tartler (21., 47.), 5:0 Mathias Tartler (65./Foulelfmeter), 6:0 Lukas Tartler (69.).

"Das Zusammenspiel unserer Tartler-Brüder ist im Moment wirklich traumhaft anzusehen", schwärmte FC-Vorstand Thomas Tiedemann. Die Gräfendorfer konnten sich nur in der Anfangsphase zweimal dem von Daniel Hammer gehüteten Tor annähern. "Gerade nach dem 3:0 lief bei den Gästen gar nichts mehr zusammen, das war dann eher Trainingsspielcharakter", so Thomas Tiedemann. Beim 2:0 zog Patrick Heilmann sehenswert aus zwanzig Metern ab, dem 3:0 ging eine schöne Kombination über Benedikt Hüfner und Mathias Tartler voraus. Lukas Tartler legte nach der Pause seine Saisontore 16 und 17 nach. "Unser Spiel war sehr leichtfüßig, wir hätten den ein oder anderen Treffer mehr erzielen müssen."jo

SC Diebach - 1. FC Bad Brückenau 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Florian Jakobsche (42.), 1:1 Markus Schernich (60.), 2:1 Patrick Schmähling (86.). Bes. Vorkommnis: Philipp Bold (Diebach) schießt Foulelfmeter an die Latte (67.).

Der erste Durchgang einer fairen Partie verlief ereignisarm. Dennoch ging die Brückenauer Führung durch Florian Jakobsches strammem Rechtsschuss laut Diebachs Informant Bernd Resenberger in Ordnung: "Bad Brückenau war vor der Pause die etwas reifere Mannschaft." Über den Kampf fanden die Diebacher zurück in die Partie. Per 20-Meter-Heber glich Markus Schernich verdientermaßen aus. Nachdem Philipp Bold zunächst vom Punkt am Querbalken gescheitert war, verwertete Patrick Schmähling einen halbhohen Eckball per Scherenschlag ins lange Eck. Kurz vor dem Abpfiff hielt SC-Keeper Lukas Wahler die drei Punkte seiner Diebacher fest. "Aufgrund der kämpferisch richtig starken Leistung im zweiten Durchgang geht der Dreier für uns in Ordnung", berichtet Resenberger.jo

BSC Lauter - SV Rot-Weiß Obererthal 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Felix Heid.

Revanche gelungen: Nach der 1:3-Heimpleite in der Hinrunde punktete der SV Obererthal im ersten Match der Rückrunde beim BSC Lauter voll. Wobei es gemessen an den Chancen ein glücklicher Erfolg in einem stark von Regen beeinflussten Spiel war. So erzielte Felix Heid den Siegtreffer per direktem Freistoß aus 25 Metern. Der Ball hüpfte zweimal auf und segelte dann ins Tor. Zuvor waren die Gäste auf schwerem Platz besser ins Spiel gekommen; sie verbuchten zwei Weitschuss-Chancen. BSC-Torwart Fabian Lang parierte gut. Nach 20 Minuten fand auch Lauter mehr statt. Doch die Möglichkeiten wurden entweder verstolpert oder Obererthals Keeper Michael Helm hielt glänzend. "Wir machen einfach die Tore nicht", ärgerte sich Lauters Informant André Lang. In Hälfte zwei wurde die heimische Chancenverwertung nicht besser. Anu-In Bamrumnok und Daniel Metz köpften an die Latte; bei manchen Chancen schalteten die Lauterer nicht schnell genug. Es war die fünfte BSC-Pleite hintereinander.st

SG WMP Lauertal II - VfR Sulzthal 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Alexander Unsleber (16.), 0:2 Felix Keß (18.), 1:2 Michael Krautschneider (41.), 1:3 Alexander Unsleber (58.), 2:3 Moritz Keller (81.).

Eine "verdiente Niederlage in keinem guten Kreisklassenspiel von beiden Seiten", sah WMP-Pressewart Sven Gessner am Samstagmittag. Nach dem Doppelschlag der Sulzthaler binnen zwei Minuten waren die Hausherren völlig von der Rolle. Zuerst traf Alexander Unsleber, dann war Felix Keß nah einer Flanke zur Stelle. Fünf Minuten vor der Pause ließen die Lauertaler aufhorchen. Erst traf Lars Wahl aus 25 Metern sehenswert die Latte, direkt danach fiel der Anschlusstreffer durch Michael Krautschneider. Nachdem Alexander Unsleber erneut netzte und auf 1:3 erhöhte, war die Luft im Spiel ein wenig raus. "Die Partie plätscherte so vor sich hin, bis wir überraschend das 2:3 erzielten", so Gessner. Moritz Keller traf per direktem Freistoß aus 18 Metern ins Tor, obwohl VfR-Rückhalt Felix Neder noch die Fingerspitzen am Ball hatte. Die Gastgeber kamen durch Moritz Keller noch zu einem Pfostenschuss, "doch über das gesamte Spiel gesehen wäre ein Remis für uns unverdient", wusste Sven Gessner.jf

DJK Waldberg - SG Reiterswiesen I/Arnshausen I/FC Bad Kissingen II 1:4 (1:3). Tore: 0:1 Jakob Fischer (3.), 1:1 Louis Ziegler (16.), 1:2 Kilian Metz (36., Eigentor), 1:3, 1:4 Marcel Röder (39., 56.).

Die Defensivtaktik der ersatzgeschwächten Waldberger war schon nach drei Minuten über den Haufen geworfen, weil ein DJK-Verteidiger über den Ball trat und Jakob Fischer so freie Bahn ermöglichte. Doch wurden die Rhöner zunehmend stärker und glichen durch Louis Ziegler nach einem Freistoß von Patrick Seufert aus. Nachdem Julian Raab erst per Kopf das Tor verfehlte (25.), dann das Leder vor dem Torwart vertändelte (27.), zeigte sich der Gast konsequenter und schockte die DJK mit zwei Treffern durch Kilian Metz (Eigentor) und Marcel Röder, der einen Freistoß aus 20 Metern aus zentraler Position verwandelte. "Für die zweite Halbzeit hatten wir uns viel vorgenommen, sind aber nicht wirklich durchgekommen", musste DJK-Trainer Mirko Kleinhenz anerkennen, dass "Reiterswiesen clever gespielt hat". rus

FC WMP Lauertal I - SG Unsleben/Wollbach 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Daniel Schmitt (2.), 2:0, 3:0 Andre Kessler (14., 42.), 4:0 Stefan Denner (70., Foulelfmeter), 4:1 Jonas Schirber (81.). Bes. Vorkommnis: Sebastian Müller (WMP) pariert Foulelfmeter von Luca-Maxim Bauss (60.).

In einer einseitigen ersten Halbzeit traf Daniel Schmitt früh zur Führung. Seine Einzelleistung krönte er mit einem Abschluss aus 18 Metern. Noch in der ersten Halbzeit schraubten die Lautertaler das Ergebnis in die Höhe: Andre Kessler traf nach Freistoß von Daniel Schmitt mit einer tollen Direktabnahme, um kurz vor dem Pausenpfiff auf 3:0 zu erhöhen. "Nach der Halbzeit war das Spiel etwas ausgeglichener", berichtete Lauertal-Informant Volker Kneuer. Die Gäste hätten verkürzen können, doch den Elfmeter von Luca-Maxim Bauss parierte Sebastian Müller. Auf der anderen Seite landete ein Strafstoß im Tor, als Stefan Denner vom Kreidepunkt aus seinen 18. Saisontreffer erzielte. Der SG Unsleben/Wollbach war immerhin der Ehrentreffer durch Jonas Schirber vergönnt. Ein völlig verdienter Sieg", befand WMP-Informant Kneuer, dessen Team weiterhin mit der SG Salz/Mühlbach an der Tabellenspitze steht. jf SG Haard/Nüdlingen - SG Heustreu/Hollstadt 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Vincent Kiesel (5., Foulelfmeter), 1:1 Matthias Schäfer (33.), 1:2 Nico Müller (68.), 1:3 Moritz Menninger (73.).

Ihren 2:0-Erfolg aus dem Hinspiel bestätigten die Gäste zu Beginn der Rückrunde. Den sehr guten Beginn der Hausherren krönte Vincent Kiesel mit dem 1:0. Die Heim-SG machte anschließend viel zu wenig aus ihren Chancen, hätte eigentlich mit zwei oder drei Toren führen müssen. "Nach 25 Minuten haben wir das Fußballspielen aufgehört und unser Gegner wurde immer stärker", sagte SG-Abteilungsleiter Peter Haupt. Die Gäste glichen schließlich aus, als Matthias Schäfer nach einem Freistoß einköpfte. In der zweiten Hälfte bestimmte Heustreu/Hollstadt weiter das Geschehen. Mehr als eine Stunde war gespielt, als Nico Müller einen Abpraller zum 1:2 verwertete. Mit seinem Lattenfreistoß, der einzigen Haarder Chance im zweiten Durchgang, hätte Vincent Kiesel den 2:2-Ausgleich erzielen können. Für die Entscheidung sorgte Moritz Menninger, als er einen Konter erfolgreich abschloss. "Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Gästesieg vollkommen verdient", bilanzierte Haupt.jf