Die Wahrheit liegt beim Schiri

"Die Wahrheit liegt auf dem Platz", lautet eine Fußball-Weisheit, die Kulttrainer Otto Rehhagel geprägt haben soll. Viele Schieds- und Sportrichter würden ergänzen: "Doch sie ist bisweilen schwer zu ergründen." Zwei Experten aus dem Fußballkreis Rhön haben mit der Frage, was wahr ist im Sport oder gelogen, ihre eigenen Erfahrungen gemacht.

Seit 45 Jahren steht Ludwig Weisenseel als Unparteiischer auf dem Platz oder als Linienrichter am Spielfeldrand. Für den gebürtigen Waldberger dürfte der Satz gelten: "Die Wahrheit bin ich."

Der 63-jährige muss auf dem Feld in Sekundenbruchteilen entscheiden, ob ein regelwidriges Verhalten, zum Beispiel ein Foul oder Handspiel, vorliegt. Auf Diskussionen mit Spielern, sagt er, lässt er sich dabei nicht ein. "Dann würde ja ein Spiel nicht 90 Minuten, sondern 105 oder 110 Minuten dauern."

Weisenseels Entscheidung - einmal getroffen - steht. Unverrückbar. Um sie zu fällen, verlässt sich der 63-Jährige nach so vielen Jahren "im Dienst" auch auf seine langjährige Erfahrung mit den Spielern. Mit ihrer Körpersprache. Wie verhält sich ein Akteur nach einem mutmaßlichen Handspiel? Wie geht er nach einem Foul auf ihn zu? Da gebe es Unterschiede.

"Jeder Spieler schaut zuerst auf seinen Vorteil und seinen Verein", glaubt Weisenseel. Dass ein Sünder auf ihn zukommt und ihm zum Beispiel mitteilt, dass er als Letzter am Ball war und es keine Ecke geben darf, erlebt der 63-Jährige selten. Umso mehr, wenn es um spielentscheidende Szenen geht. So habe in seiner jahrelangen Praxis noch nie jemand ihm gegenüber freiwillig ein elfmeterreifes Foul zugegeben. "Kollegen von mir ist sowas schon mal passiert, mir selbst nicht."

Dennoch findet Weisenseel es gut, wenn besonders faire und ehrliche Spieler ausgezeichnet werden. "Schon allein deshalb, dass andere merken, dass sich Fairplay wirklich lohnt."

Definitiv mehr Zeit als Weisenseel für seine Entscheidungen darf sich Manfred Schneider nehmen. Der Rechtsanwalt aus Burglauer leitet ehrenamtlich das Sportgericht für den Fußballkreis Rhön, der die Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld umfasst. Zur Wahrheits- beziehungsweise Urteilsfindung vertrauen der 61-Jährige und seine beiden Kollegen zunächst auf die Berichte des Schiedsrichters und der Vereine.

Drei Tage haben die Zeit, Stellung zu nehmen, zum Beispiel bei einer Roten Karte. Den Beteiligten wird das Recht auf "rechtliches Gehör" gewährt, so Schneider. Decken sich die Aussagen weitestgehend, kann der Sportrichter schon ein Strafmaß, also im Fall der Roten Karte, die Sperre eines Spielers festlegen.

Sind die Aussagen zu unterschiedlich, geht es in die nächste Runde. Der Schiedsrichter wird um ergänzende Angaben gebeten, diese dem betroffenen Verein wiederum zur Kenntnis gebracht. Der kann erneut eine Stellungnahme verfassen. Gegen ein Urteil des Sportgerichts kann eine Woche lang Berufung beim Bezirkssportgericht eingelegt werden.

Konträre Aussagen schwierig

Ob bei diesem Verfahren die "ganze Wahrheit" herauskommt, kann Manfred Schneider nicht sicher sagen. Manchmal stünden sich Aussagen konträr gegenüber. Dann habe es das Sportgericht schwer, ein Urteil zu treffen. Es müsse die Aussagen gegeneinander abwägen. "In der Regel bestätigen die Vereine aber die Vorgänge."

Denn den an einem Fall Beteiligten direkt in die Augen blicken Sportrichter eher selten. "Mündliche Verhandlungen, bei denen Spieler, Schiedsrichter und Zeugen geladen werden, gibt es im Jahr nur zwei bis drei. Die meisten Vergehen auf den Sportplätzen erweisen sich ja nicht als so gravierend." Mündliche Verhandlungen würden auf Antrag der Vereine erst angesetzt, wenn es zum Beispiel um die Sperre von mehr als acht Wochen gehe. "Das Gericht muss für so etwas eine gewisse Überzeugung haben, dass eine gravierende Sache vorgelegen hat", so Schneiber. Dazu zählen unter anderem Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter und Spieler, möglicherweise mit Verletzungen als Folge. Der kürzlich in Rannungen stattgefundene Vorfall wäre dafür exemplarisch.

Harte Strafen für Rassismus

Schneider stellt aber auch klar, dass erwiesene rassistische Beleidigungen zu den gravierenden Vergehen gezählt werden. Sie könnten sogar bis vors Verbandsgericht in München führen und im Extremfall einen Komplettausschluss des überführten Spielers nach sich ziehen.

Welche Beweismittel außer den Aussagen Beteiligter können einen "Täter" überführen. Manfred Schneider informiert, dass das durchaus auf der BFV-Homepage übertragene Livestreams sein können, aber auch zufällige Handy-Mitschnitte von Zuschauern. Tatsachenentscheidungen der Schiedsrichter wie gelbe, gelb-rote und Rote Karten oder Elfmeter kann das Sportgericht nicht zurücknehmen.