Die Spitzenteams lassen keine Punkte liegen

FC Hammelburg II/Fuchsstadt III - SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II/Brückenau II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Niklas Martin (25.), 0:2 Christian Hergenröder (43.), 0:3 Christian Dorn (68.). "Oberbach ist eine Spitzenmannschaft und hat klar besser gespielt", berichtet FCH-Pressewart Kurt Kühnlein. Die Hammelburger Reserve leidet unter Spielermangel und tat sich schwer gegen den Tabellenersten. "Wir kamen nur zwei, drei Mal halbwegs gefährlich vors Tor der Gäste", sagt Kühnlein. Die Oberbacher zeigten eine solide Leistung. Niklas Martin und Christian Hergenröder sorgten für die Halbzeitführung. Nach der Pause vergab der Tabellenführer zahlreiche Chancen. Einzig Christian Dorn traf ins Tor von Christian Saak. "Es ist sehr schwer gewesen, den Oberbachern etwas entgegenzusetzen. Wir denken, sie holen die Meisterschaft", meint FCH-Informant Kühnlein. SG Oberleichtersbach II - SpVgg Detter-Weißenbach 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Niklas Beck (42.), 1:1 Matthias Vogt (53., Handelfmeter), 2:1 Florian Heier (82.). Die 50 Zuschauer in Modlos sahen ein zähes, aber faires Derby. "Wir haben nicht wirklich gut gespielt und dennoch ist der Sieg verdient", sagt SG-Pressewart Martin Schmitt. Das Spiel fand hauptsächlich im Mittelfeld statt. Niklas Beck verwandelte einen Flankenball volley zur SGO-Führung. Die Gäste hielten weitestgehend mit. Matthias Vogt egalisierte nach einem Handspiel im Strafraum per Elfmeter. Nach einem langen Ball auf Florian Heier, ließ der zwei Spieler stehen und schob den Ball in die Torecke. Detter versuchte sich zwar am erneuten Ausgleich, erspielte sich aber keine großen Torchancen mehr. DJK Schlimpfhof - SG Gräfendorf II/Dittlofsroda/Wartmannsroth 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Mike Löschner (28.), 2:0 Justus Müller (44.), 3:0 Felix Hagl (74.). "Wir haben uns den Sieg verdient", sagt DJK-Abteilungsleiter Christoph Kleinhenz. Schlimpfhof war mit nur zwölf Spielern angetreten und konzentrierte sich auf die Defensivarbeit. Mit weiten Bällen wurden die schnellen Stürmer Mike Löschner und Felix Hagl gesucht. Die Taktik ging auf. Löschner spielte SG-Torwart Marcus Stiller aus und erzielte die Führung. Justus Müller erhöhte mit einem gewitzten Abschluss aus 30 Metern. Er hatte gesehen, dass der Keeper zu weit vor dem Tor stand. Die Gäste hatten kurz darauf eine hundertprozentige Torchance: Einen Meter vor dem Tor schoss ein Gräfendorfer über die Latte. Nach der Pause bekam Schlimpfhof die Partie in den Griff. Felix Hagls Flanke segelte ins Gräfendorfer Tor. Danach hatte Mike Löschner mehrfach die Möglichkeit, den verdienten Sieg in die Höhe zu schrauben. Die Begegnung SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II gegen DJK Schondra II wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Oberthulba abgesagt. SG Haard/Nüdlingen II - SG Premich/Langenleiten 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Sebastian Kiesel (43.), 2:0 Philipp Hofmann (65., Foulelfer), 2:1 Nico Wehner (75.). "Beide Mannschaften haben gut gespielt", bilanziert Haard/ Nüdlingens Trainer Julian Meder. Die Zuschauer sahen wenige Torraumszenen. In einem ausgeglichenen Spiel bereitete Patrick Iff für Sebastian Kiesel vor, der den Angriff erfolgreich abschloss. Kurz nach der Pause konnten die Premich/Langenleitener Jens Seiferts Kopfball nur knapp auf der Linie klären. Vor dem 2:0 wurde Seifert per Foul gestoppt. Philipp Hofmann verwandelte den berechtigten Elfmeter. Premich/Langenleiten gab sich nicht auf. Zunächst parierte Fabian Winkler einen Schuss der Gäste. Im Nachschuss traf Nico Wehner zum Anschluss. "Premich/Langenleiten hat noch mal gedrückt. Zwingende Chancen haben sie sich nicht mehr herausgespielt", erklärt der zufriedene SG-Trainer Julian Meder. SV Ramsthal II - SG Eltingshausen/Rottershausen II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Jasper Kromer (72.), 0:2 Pascal Metzler (76.). "Das Spiel war extrem umkämpft", sagt Eltingshausens Trainer Alexander Schott. Auf dem Ausweichplatz in Wirmsthal taten sich die Gäste schwer. Zusätzlich hatten sie Pech: Den SG-Kickern wurde ein Tor wegen vermeintlicher Abseitsstellung aberkannt und in der zweiten Hälfte traf Andre Karch nur den Pfosten. Ramsthal kam nur selten vors SG-Tor. "Dennoch haben sie lange das 0:0 gehalten", sagt Schott. Ehe die Gäste nervös wurden, prallte ein Schuss von Alexander Schott vor die Füße von Jasper Kromer, der zur verdienten Führung einschob. Nach einer Vorlage von Schott erhöhte Pascal Metzler. "Wir haben keine Glanzleistung gezeigt", gibt Schott zu. SG Bad Bocklet/Aschach - SG Burghausen/Windheim/Reichenbach II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Christian Nöth (33.), 1:1 Jan Blasek (70., Foulelfmeter), 2:1 Salieu Bah (82.). Gelb-Rot: Johannes Hein (72., Burghausen). "Burghausen hielt gut mit; es war ein schwerer Arbeitssieg", berichtet Bocklets Abteilungsleiter Thomas Kraus. Nach einer Ecke brachte Christian Nöth die Gäste in Führung. Es wurde immer wieder hitzig. Einige strittige Entscheidungen und harte Zweikämpfe sorgten für echte Derbyatmosphäre. Nach einem Foul im Strafraum an Jan Blasek widersetzte er sich der ungeschriebenen Regel, trat selbst zum Strafstoß an - und verwandelte sicher. Salieu Bah avancierte zum Matchwinner. Der Ghanaer ließ einen Burghäuser Verteidiger stehen, spielte Yannick Kriener im SG-Tor aus und traf zum entscheidenden 2:1. "Wir haben das Spiel verdient gedreht", lobt Kraus. Außerdem spielten SG Westheim II/Machtilshausen II/Pfaffenhausen/Langendorf - SC Diebach II/Windheim 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Niklas Veth (83.), 1:1 Markus Schmitt (90., Elfmeter).

SG Steinach II/Unter-Oberebersbach I - SG Oerlenbach/Ebenhausen II 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Felix Bengl (23.), 1:1 Lukas Elbert (42.).

SG Aura II/Albertshausen/Wittershausen - VfB Burglauer II 10:0 (4:0). Tore: 1:0 Timo Faulhammer (25.), 2:0 Patrick Schießer (37.), 3:0 Daniel Gisder (41.), 4:0 Aaron Gessner (42.), 5:0 Florian Schießer (50.), 6:0 Marius Schönig (52.), 7:0 Daniel Gisder (57.), 8:0 Timo Faulhammer (61.), 9:0 René Falkenstein (71.), 10:0 Niklas Graser (81., Elfmeter).

TSVgg Hausen II - TSV Wollbach II 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Jonah Liehr (82.), 1:1 Stephan Voll (90.).

TSV Aubstadt III - TSV Rothhausen/Thundorf II 8:0 (4:0). Tore: 1:0, 2:0 Manuel Köhler (7., 10.), 3:0 Florian Stumpf (15., Foulelfmeter), 4:0 Moritz Rink (27.), 5:0, 6:0 Markus Heuring (49., 47.), 7:0 Manuel Köhler (65.), 8:0 Moritz Rink (87.).

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III - SG Sulzdorf I/Bundorf II 6:4 (2:2). Tore: 1:0 Nick Schuler (2.), 1:1 Karl-Heinz Götz (32.), 2:1 Daniel Steinert (34.), 2:2 Karl-Heinz Götz (36.), 3:2 Daniel Steinert (46.), 4:2 Maximilian Büttner (49.), 4:3 Johannes Schwab (74., Foulelfmeter), 4:4 Karl-Heinz Götz (80.), 5:4 Daniel Steinert (88.), 6:4 Daniel Fischer (90.).

SG WMP Lauertal III - SG Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld I/Alsleben I 0:0. Gelb-Rot: Philipp Bauer (75., Trappstadt).

SG Wargolshausen I/Wülfershausen II - SG Großwenkheim II/Münnerstadt III 8:1 (5:0). Tore: 1:0 Daniel Karlein (3.), 2:0, Marco Warmuth (6., Wülfershausen), 3:0 Marco Warmuth (11., Wargolshausen), 4:0 Niklas Mauer (20.), 5:0 Julian Gensler (36.), 5:1 Niklas Scherl (50., Eigentor), 6:1 Johannes Lösch (60.), 7:1 Julian Gensler (78.), 8:1 Johannes Lösch (90. +2).