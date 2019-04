Die SG Münnerstadt macht spät ernst

SG Oberleichtersbach - SG Münnerstadt 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Luca Katzenberger (36., Handelfmeter), 0:2 Sullaiman Warritay (51.), 0:3 Galab Tesfalem (61.), 0:4 Niklas Sperlich (90.). So eindeutig, wie es das Ergebnis aussagt, war die Begegnung der beiden U19-Spielgemeinschaften nicht. Die ohne fünf Leistungsträger angetretene und mit U17-Spielern aufgefüllte SG Münnerstadt war zwar feldüberlegen; aus Sicht ihres Trainers Walter Fleischmann fehlte aber die Passgenauigkeit, vor allem vor dem Tor.

Die Oberleichtersbacher spielten laut ihrem Coach Alexander Bub sehr diszipliniert und ließen nur wenige Chancen zu. So gab es nur in der 17. Minute eine Großchance für die Gäste, bei denen auch Spieler aus Großwenkheim, Nüdlingen und Haard zum Einsatz kamen: René Häse traf die Latte. Laut Bub hätte die SG Oberleichtersbach sogar "in Führung gehen müssen. Da wäre sehr wahrscheinlich ein anderes Ergebnis herausgekommen." Das 0:1 fiel dann doch noch durch einen Handelfmeter, den Luca Katzenberger verwandelte.

In Hälfte zwei bewiesen die Münnerstädter deutlich höhere Passgenauigkeit und besseren Spielfluss. Der verdiente Lohn: weitere Tore. Sullaiman Warritay zeigte einen schönen Torabschluss zum 0:2 von der 16-Meter-Linie nach einem Eckball von Sebastian Schubert. Dem 0:3 ging eine Kombination über mehrere Spieler voraus. Den Querpass von Warritay versenkte Galab Tesfalem aus neun Metern. Kurz danach hatte Niklas Sperlich noch einen Pfostenschuss (63.). Und das 0:4 entsprang einer Einzelaktion mit platziertem Torabschluss aus etwa 16 Metern.

Für Alexander Bub gewann Münnerstadt insgesamt verdient gegen die sehr junge Oberleichtersbacher Truppe, bei der einige noch U17 spielen können. Vielleicht war es zwei Tore zu hoch. Der Kapitän der Gäste, Luca Katzenberger, sah "eine geschlossene Mannschaftsleistung mit einem verdienten Sieg für uns. Wir müssen dranbleiben und dürfen nicht nachlassen. In den nächsten drei Heimspielen gegen Niederlauer, JFG Oberes Werntal und Steinach entscheidet sich die Meisterschaft."

Walter Fleischmann erwähnte neben den U17-Spielern "unsere Asylbewerber, die ebenfalls ihren Beitrag zum Mannschaftserfolg beitragen".spion