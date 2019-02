Die Schiedsrichtergruppe sucht Verstärkung

Das im Bayerischen Fußball-Verband an Bedeutung gewinnende Thema eSports hat auch im Bereich des Schiedsrichterwesens Einzug gehalten. So veranstaltete die Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen ein eSports-Turnier, bei dem die rund 20 Teilnehmer auf mehreren Spielkonsolen gegeneinander antraten. Neben vielen jungen Gesichtern waren auch erfahrenere Schiedsrichter anwesend, die mit entdeckerischer Neugierde den virtuellen Fußball kennenlernten. "Der Trend eSports befindet sich noch in Kinderschuhen. Bei der Begeisterung, die ich hier bei den jungen Kollegen verspüre, habe ich jedoch das Gefühl, dass dieses Thema in den kommenden Jahren eine große Rolle spielen wird", sagte der ebenfalls am Turnier teilnehmende Gruppenobmann Alexander Arnold.

Dass die Schiedsrichtergruppe, die in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Verjüngung durchlaufen hat, auch neben dem Platz ein breites Angebot an Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten bieten kann, macht die Obmannschaft stolz. "Wir möchten der jungen Generation auch abseits des Fußballplatzes eine Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln, sich im Sport und der Gesellschaft einzugliedern, aber vor allem Spaß zu haben. Dies gelingt mit dem Hobby als Schiedsrichter durch angebotene gesellige Veranstaltungen, diverse Förderabende, oder den unterschiedlichsten Einbringungsmöglichkeiten auf Gruppenebene", sagt Arnold. Wer die Chance auf spannende Veranstaltungen, eine Weiterentwicklung seiner Persönlichkeit, freien Eintritt zu allen Spielen des DFB, oder dem Verbunden-Sein zum Fußballsport nach seiner Fußballkarriere nutzen möchte, hat die Möglichkeit, am 11. Februar den ersten Neulingskurs der Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen zu besuchen. Startschuss ist um 18.30 Uhr im Sportheim des SV Ramsthal. Anmeldungen vor Ort oder bei Lehrwart Sebastian Wieber (Tel.: 0151/673 045 78, E-Mail: s.wieber@srg-badkissingen.de)