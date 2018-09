Die Riedenberger retten die Bilanz

FC Thulba - TSV Gochsheim 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Yannick Sprenger (4., 10.), 0:3 Daniel Meusel (56.). Die Thulbaer gehen derzeit in personeller Hinsicht am Krückstock. Mit ein Grund, warum der Gegner früh in Führung ging, als Yannick Sprenger mit einem Flachschuss FC-Keeper Daniel Neder auf dem falschen Fuß erwischte. Die Führung war ganz nach dem Geschmack der Reichsdörfler, die ihre Konterstärke in die Waagschale werfen konnten. Ein solcher Tempogegenstoß ließ sie wenig später ein zweites Mal jubeln, bei der Direktabnahme von Sprenger war Neder machtlos. Die Frankonen bemühten sich danach zwar um den Anschlusstreffer, dabei segelte ein Schrägschuss von Fabio Reuß am langen Eck vorbei (16.). Die Schützlinge des Trainerduos Dominik Ruh und Stefan Riegler agierten aber auch in der Folgezeit wesentlich torgefährlicher mit Gelegenheiten für Mario Ketterl und Nico Kummer. Die Heimelf forcierte anschließend das Tempo; nach einem Pass von Victor Kleinhenz verfehlte Sebastian Gah das TSV-Tor um Zentimeter. Noch vor der Pause hatte Sprenger die Möglichkeit zum Hattrick nach Flanke von Daniel Meusel, doch der FC-Goalie lenkte das Leder mit Mühe zur Ecke. Den Anschlusstreffer verpasste nach dem Wechsel Marcus Hein, dessen Schuss Keeper Jan Deppert gerade noch über die Latte faustete. Für die Entscheidung sorgte Routinier Daniel Meusel. Gegen seinen Schlenzer ins lange Eck gab es für den Keeper erneut keine Abwehrchance. Dass nun von Victor Kleinhenz propagierte Spiel über Außen sah zum Teil gefällig aus, doch weder der fleißige Markus Kaufmann auf der rechten noch Fabio Reuß auf der linken Seite brachten die Sturmspitze Lorenz Heim in einer aussichtsreiche Schussposition. Die beste Gelegenheit eröffnete sich noch für Marcus Hein, dessen Schuss nach Freistoß von Julian Wüscher aus spitzem Winkel ans Außennetz schlug. Mit dem Abpfiff fast noch das 0:4; nach einem missglückten Befreiungsschlag setzte Tino Kummer den Ball überhastet übers leere Tor. Thulba: Neder - Graser, Düsterwald (82. Diemer), M. Gah, S. Gah - Wüscher, Kleinhenz, Hein, Reuß - Kaufmann, L. Heim. TSV Münnerstadt - TSV Forst 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Eray Cadiroglu (8.), 1:1 Philipp Müller (44.), 1:2 Lucas Wirth (51.), 1:3 Tobias Düring (70.). "Die Stimmung bei der Mannschaft, die heute alles gegeben hat, ist trotz der Niederlage immer noch gut", berichtete Abteilungsleiter Rainer Schmittzeh. Sie ist jedenfalls besser als die aktuelle Tabellenplatzierung. Gegen die zuletzt formstarken Hetzel-Schützlinge gerieten die Gastgeber schnell in Rückstand: Bei einem Freistoß aus spitzem Winkel setzte Eray Cadiroglu das Leder direkt aufs kurze Eck. Die Mannen von Klaus Keller irritierte der Rückstand wenig. Sie bemühten sich sofort um den Ausgleich und gestalteten die Partie ausgeglichen. Zum Ausgleich kamen die Mürschter, als Lukas Katzenberger kurz vor dem Seitenwechsel einen Angriff lancierte, der zunächst abgewehrt wurde. Nach einer neuerlichen Flanke verlängerte Philipp Müller den Ball mit dem Kopf Richtung langes Eck. Die Gäste gingen zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder in Führung, als der in der Sommerpause aus Knetzgau gekommene Lucas Wirth aus fünf Metern einnetzte. Auch der neuerliche Rückstand gab den Platzherren keinen Knacks. Deren Felle schwammen erst nach dem dritten Gegentreffer davon. Dabei legte der frischgebackene Tabellenzweite ein gekonntes Umschaltspiel an den Tag. Nach einem Rückpass von der Grundlinie drückte Tobias Düring den Ball über die Torlinie. "Wir müssen uns bald wieder einmal für unseren Aufwand belohnen", so Schmittzeh. Münnerstadt: Balling - Halupczok (63. Back), Weber, Köhler, Müller - L. Schmittzeh, Kröckel (55. Bott), Schmitt, Markert - Katzenberger, Fleischmann. DJK Altbessingen - FC 06 Bad Kissingen 1:0 (0:0). Tor: Peter Reitz (67.). "Wir haben aufgrund der besseren Chancen nicht unverdient gewonnen. Wobei der Gast in der ersten halben Stunde überlegen war, weil wir da noch überhaupt keinen Zugriff fanden", sagte DJK-Trainer Michael Fery. Mit zunehmender Spielzeit agierte der Aufsteiger zweikampfstark. "Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen", so der DJK-Coach weiter, "allein in der 60. Minute hatten wir drei Riesenbretter." Wenig später gingen dessen Schützlinge doch in Führung, allerdings auf kuriose Weise: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld heraus ließen Freund und Feind das Leder passieren. Der Außenristschuss von Peter Reitz war für Florian Rottenberger nicht abzuwehren. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte wenig später Ruslan Zhyvka auf dem Kopf nach Flanke von Christian Laus. Dass Altbessingens Torjäger Kai Herold in einer 1:1-Situation kurz vor dem Abpfiff an Rottenberger scheiterte, "war diesmal zu verschmerzen", so Fery. Bad Kissingen: Rottenberger - Müller (73. Heimerl), Heilmann, Greubel, Schmitt - J. Hüfner, Laus, Aleksoski (73. M. Hüfner), Götz (63. Kheder) - Zhyvka, J. Hüfner. SV Riedenberg - Dettelbach und Ortsteile 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Philipp Dorn (18.), 2:0 Lukas Hergenröther (82.).

Die Gäste starteten stürmisch in die Partie, machten sofort viel Dampf auf den Außenbahnen. In Führung gingen allerdings die Platzherren durch einen unhaltbaren Kopfball von Philipp Dorn, der eine scharf geschossene Freistoßflanke von Patrick Barthelmes sprunggewaltig mit dem Scheitel erwischte. Am Offensivkonzept der Dettelbacher änderte das aber rein gar nichts. SV-Coach Thorsten Seufert hatte größte Mühe, als klassischer Ausputzer die Bälle von Florian Dorns Kasten fernzuhalten. Die Dettelbacher Steilpässe zeigten Wirkung, verunsicherten die SV-Deckung immer stärker. Fast aus dem Nichts hätte Kilian Markart mit einem Lupfer die Führung der Riedenberger ausgebaut, doch die Gäste kratzten das Leder mit vereinten Kräften von der Linie (32.). Was die Dettelbacher dann in Person von Julian Deinlein und Lukas Schimmer an besten Einschussmöglichkeiten ausließen, war mehr als sträflich. Die Rhöner hielten nun mit körperlicher Härte dagegen, bewegten sich aber frühzeitig auf dünnem Eis. Die Entlastungsangriffe der Riedenberger wurden meist über die rechte Außenbahn vorgetragen, wo Lukas Hergenröther seine Schnelligkeit voll ausspielte. Nach der Pause rauschte das spielerische Niveau phasenweise voll in den Keller. Das erkannte auch SV-Coach Seufert, der den defensiv spezialisierten Thomas Vorndran aus dem Spiel nahm und dafür den wiedergenesenen Christoph Dorn in die Schaltzentrale stellte. Der tauchte auch gleich gefährlich vor dem Dettelbacher Kasten auf, verzog zunächst knapp (64.) und kam dann trotz akrobatischer Verrenkung nicht mehr richtig an den Ball. Das hohe Anfangstempo der Gäste machte sich urplötzlich bemerkbar. Die Dettelbacher schlugen sich in der Rhöner Sommersonne mit ersten Krämpfen und offensichtlichen Ermüdungserscheinungen herum. Das war Wasser auf die Mühlen der tief stehenden Riedenberger, die clever Nadelstiche über die schnellen Stürmer Kevin Lormehs und Lukas Hergenröther setzen durften. Ein Freistoß-Schlenzer von Christoph Dorn (80.) strich knapp am Lattenkreuz vorbei. Die Entscheidung besorgte Lukas Hergenröther, der einen flachen Steilpass von Christoph Dorn überlegt und eiskalt am Dettelbacher Keeper vorbei in die Maschen schob. Der Treffer nagte gehörig an der Moral der Gäste, die nun nicht mehr so sattelfest wirkten. Lukas Hergenröther probierte es noch einmal per Distanzschuss, aber Dettelbachs Keeper Philipp Will parierte glänzend (90.). Seuferts defensive Grundordnung hatte sich in einem nicht besonders ansehnlichen Match voll ausgezahlt.

Riedenberg: Fl. Dorn - Schaab, Konopka, Seufert, Spahn (46., Schumm) - Barthelmes (85., Eirich), Vorndran (60., Chr. Dorn), Ph. Dorn, Markart - L. Hergenröther, Lormehs.

Außerdem spielten SV Rödelmaier - Krum 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Christian Hofgesang (48.). Gelb-Rot: David Dziemballa (61.), Rödelmaier). TSV Bergrheinfeld - FT Schweinfurt 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Thomas Cäsar (7.), 1:1 Dominik Popp (26.), 1:2, 1:3 Julius Herrmann (30., 69.). TSV/DJK Wiesentheid - SV-DJK Oberschwarzach 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Markus Popp (49.), 1:1 Sebastian Flurschütz (56., Eigentor), 2:1 Anis Sahli (82.). DJK Dampfach - SV-DJK Unterspiesheim 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Philipp Geßendorfer (5.), 2:0, 3:0 Patrick Winter (29., 57.), 3:1 Steffen Hein (63.), 3:2 Johannes Nun (72.).