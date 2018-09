Die Pechsträhne des FC Fuchsstadt hält an

FC Fuchsstadt - TSV Lengfeld 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Dominik Halbig (34., Foulelfmeter), 1:1 Dominik Tkalec (40.), 1:2 Silas Krebelder (49.), 1:3 Daniel Plagens (87.). Rot: Simon Häcker (47., Fuchsstadt). Das unerwartete Comeback von Simon Häcker war eine echte Überraschung, die Martin Halbig da auf Lager hatte, schließlich hatte der FC-Routinier eine Art Abschied auf Raten angekündigt, kürzer zu treten und stand in dieser Saison kein einziges Mal im Aufgebot der Kohlenberg-Truppe. Auf der Bank fand sich erst einmal Andreas Graup wieder. Durchaus ein Zeichen an die Mannschaft, die zuletzt nicht nur ergebnistechnisch enttäuscht hatte bei den Niederlagen gegen Karlburg (1:2) und in Höchberg (1:4).

Früh gefordert war FC-Keeper Tayrell Kruppa beim Schuss von Igor Mikic (1.); danach waren es aber die Gastgeber, die in einer kampfbetonten Begegnung die Initiative ergriffen. Und die nach einer halben Stunde eigentlich längst hätten führen müssen. Nach einer Kopfball-Bogenlampe von Jogo Feser hatte Dominik Halbig bei seinem zu hoch angesetzten Schuss zu viel Rücklage (3.); dann scheiterte der Trainersohn nach seinem Sololauf aus spitzem Winkel an TSV-Schlussmann Marvin Nicklaus (20.), der eine Zeigerumdrehung später gewaltig Dusel hatte beim Lattenkreuz-Kracher von Simon Bolz.

In Führung gehen sollten die Füchse" schließlich durch einen Strafstoß nach Foul an Tobias Bold direkt auf der Strafraumlinie. Vom Punkt aus bewies Dominik Halbig Nervenstärke. Zur Pausenführung reichte es dennoch nicht, weil die Gäste mit ihrer einzigen nennenswerten Möglichkeit der ersten Halbzeit egalisierten. Von links hatte Dominik Tkalec mit links ins rechte untere Eck getroffen, unhaltbar für Kruppa.

Ein mehr als ärgerlicher Nackenschlag für die Gastgeber, die nach der Pause gleich den nächsten Tiefpunkt erlebten, und das doppelt. Ausgerechnet Simon Häcker flog vom Platz als letzter Mann nach einer Notbremse gegen Igor Mikic, den daraus resultierenden Freistoßball zirkelte Silas Krebelder gekonnt ins FC-Netz. Dass Dominik Halbig kurz darauf aus zehn Metern Lengfelds Keeper anschoss und Lukas Lieb einen Kopfball über den Kasten setzte, bewies zumindest, dass sich die Heimelf noch lange nicht aufgegeben hatte. Zwangsläufig mehr Risiko ging Martin Halbig mit der Einwechslung von Andy Graup, der den folgenden Pfostenschuss von Dominik Halbig mit einem Flankenball eingeleitet hatte. Kurz zuvor hatte Halbig das Leder im Fallen nicht am Lengfelder Keeper vorbeigebracht. "Mit der Leistung und der Einstellung bin ich absolut einverstanden. Selbst in Unterzahl haben wir genug Chancen kreiert, um das Spiel zu drehen. Der Platzverweis war natürlich Pech, den kann man geben, muss es aber nicht", sagte Martin Halbig nach diesem, aus Fuchsstädter Sicht, Spiel der vergebenen Möglichkeiten mit vielen gelben Karten in der Schlussphase. Zufrieden, aber durchaus auch kritisch war Michael Hochrein. "Der Platzverweis hat uns nicht in die Karten gespielt. In Unterzahl haben wir uns noch schwerer getan gegen kämpferische Fuchsstädter. Aber als es darauf ankam, haben wir eiskalt zugeschlagen." Fuchsstadt: Kruppa - Schmitt, Kolb, Emmer, Lieb - Häcker, Bold (70., Graup), Pfeuffer, Bolz - Halbig, Feser.