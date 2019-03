Die Lebenshilfe ist der Sieger

Die Bayernliga-Saison beendeten die Kissinger Wölfe mit dem starken sechsten Platz in der Verzahnungsrunde mit der Oberliga. Verzicht üben mussten alle Eishockey-Fans in Bad Kissingen aber trotzdem nicht. Auf dem Eis standen am Samstagabend nämlich die Oldstars der Kissinger Wölfe und einer Unterfranken-Auswahl mit Spielern des ERV Schweinfurt und ESV Würzburg.

Viele Erinnerungen aus den 1980er und 1990er Jahren verbinden die Akteure. "Es macht sogar viel mehr Spaß als früher, denn es geht ja um nichts. Ich erinnere mich an ein legendäres Derby hier in Bad Kissingen mit dem ESV Würzburg. Bis kurz vor Schluss stand es 8:4 für die Kissinger. Innerhalb von drei Minuten erzielten wir vier Tore und das Spiel endete 8:8. Ich glaube, das wird man hier nie vergessen", sagte der Würzburger Oli Lang.

Bei den Kissinger Legenden wirkten Michael Grimm, Christian Keul, Andreas Happ, Martin Wosnik, Christian Fischer, Ralph Heinrich, Michael Rosin, Holger Buczynski, Axel Bergermann und Mirko Karger mit. Im Tor standen Dennis Schmitt und Dimi Trachimowitsch. Unterstützt wurden die Haudegen von Spielern der Hobbytruppe "Rakoczy Rangers". Der in den USA lebende und die vergangenen zwei Monate in Deutschland arbeitende Martin Wosnik verbringt die Wochenenden in der Heimat am liebsten auf dem Eis, bevor es ihn zurück nach Amerika zieht.

Aus sportlicher Sicht gab es nichts zu deuteln an der Überlegenheit der Unterfranken-Auswahl, die sich letztendlich mit 11:3 durchsetzte, auch wenn die Kissinger zwischenzeitlich auf 2:3 verkürzt hatten. Im letzten Drittel zog die Unterfranken-Auswahl endgültig davon. Neben Andi Kleider und seinem 17-jährigen Sohn Lucas Kleider, die beide zuletzt noch gemeinsam für die Schweinfurter Mighty Dogs auf dem Eis standen, war auch deren Ex-Trainer Steffen Heckenberger mit von der Partie. Ein Trio, das quasi noch voll im Saft steht. Ansonsten gaben sich unter anderem Oli Lang, Andreas Bauer, Thomas Kummer, Michael Weppler, Andreas Witti, Jens Schad und Steffen Leja sowie Alex Küsters, Thomas Metz, Michael Pöhlmann und Alois Hedrich auf Seiten der Gäste die Ehre.

Kleine, aber feine Unterschiede zu früher gibt es aber, wie Thomas Kummer, der ebenfalls für den ERV Schweinfurt seine Schlittschuhe schürte, erklärte: "Der Unterschied zu früher ist, dass man schneller kaputt ist, vor allem wenn man vorher nur einmal auf dem Eis war. Es macht wirklich Spaß, mit den alten Kumpels und gegen die alten Rivalen zu spielen. Gewinnen wollen wir trotzdem, der Ehrgeiz ist ja noch immer da." In die gleiche Kerbe schlug Andreas Bauer. Der 60-jährige Würzburger, der sogar noch in der Hobbyliga in Nürnberg aktiv ist, weiß: "Die Schmerzen nach dem Spiel werden zwar immer größer, aber es macht genauso viel Spaß wie damals."

Im Vordergrund des Legendenspiels stand aber vor allem der gute Zweck. Für die Lebenshilfe Bad Kissingen wurden stolze 1150 Euro gesammelt. Aufsichtsratsvorsitzende Monika Fella zeigte sich erfreut über die Spendenbereitschaft und weiß auch schon, für welche Projekte das Geld verwendet werden soll: "Wir freuen uns über jede Spende und können jeden Cent gebrauchen. In der Franz-von-Prümmer-Schule wollen wir einen neuen Spielplatz bauen, außerdem ist ein neues Wohnheim in der Friedrich-List-Straße geplant."

In seinem Fazit machte Organisator Christian Keul deutlich, dass er sich über die zahlreich gekommenen Zuschauer und die gesammelte Summe sehr freue. Keul weiter: "Es war ein schönes Wiedersehen, bei dem wir unsere müden Knochen mal wieder bewegt haben. Unsere heutigen Gegner kennen wir zum Teil schon seit 40 Jahren. Der Spaß stand im Vordergrund, das Ergebnis ist da zweitrangig."