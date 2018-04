Die Hammelburg Volleys enttäuschen

GSVE Delitzsch - Hammelburg Volleys 3:0 (25:16, 25:22, 25:16).

Die einfache Fahrtstrecke von Hammelburg nach Delitzsch beträgt 308 Kilometer, die sich die Hammelburg Volleys an diesem sonnigen Samstag eigentlich hätten sparen können. Beim den akut abstiegsbedrohten Sachsen zeigten die Saalestädter eine ihrer schwächsten Vorstellungen, während die Gastgeber eindrucksvoll demonstrierten, dass man die Hoffnung auf einen Ligaverbleib noch nicht aufgegeben hat. "Wir haben nicht das gespielt, was wir können und sind während der gesamten Partie unter unserem Niveau geblieben. Dabei haben wir in allen Mannschaftsteilen einfach zu unkonstant gespielt", fasste Volleys-Angreifer Moritz Rauber das durchgängig uninspirierte Spiel seiner Mannschaft zusammen. Bei Mittelblocker Oscar Benner, der später zum MVP seines Teams gewählt wurde, wollte ebenso keinen rechte Freunde über die Silbermedaille aufkommen: "Sagen wir mal so: Wir wollten Lange-Leine-Kurze-Leine spielen, wobei die Leine schon sehr früh gerissen ist. Delitzsch hat sehr gut gespielt und war vor allem in der Abwehr top, während wir heute in allen Facetten geschwächelt haben."



Sucht man in drei Sätzen das einzig Besondere aus Hammelburger Sicht, dann wäre zu erwähnen, dass den Volleys beim Spielstand von 1:0 und beim 4:3 die einzigen beiden Führungen im gesamten Spiel gelang. Vielleicht lag die Erklärung für den schwachen Auftritt auch einfach darin begründet, dass seit vergangener Woche feststeht, dass man nicht mehr absteigen kann und auch ein allzu großer Sprung nach oben in der Tabelle nicht mehr möglich ist. Für Moritz Rauber allerdings keine Ausrede, sich nun gehen zu lassen: "Wir müssen die beiden verbleibenen Wochen im Training noch einmal Gas geben, um uns mit zwei Top-Leistungen von unserem tollen Heimpublikum zu verabschieden."



TV/DJK Hammelburg - TV Fürth 2:3 (25:23, 25:20, 18:25, 22:25, 13:15).

Geplant war mal wieder alles ganz anders bei Hammelburgs First Ladies. Wie immer in dieser Saison. Und am Ende waren es doch wieder die Saalestädterinnen, die nach einem dramatischen Fünf-Satz-Spiel mit hängenden Köpfen das Spielfeld verlassen mussten. "Dabei war im vierten Satz der Erfolg so zum Greifen nah", resümierte Trainer Oliver Möller, der seinen Mädels dieses Erfolgserlebnis im letzten Heimspiel doch so sehr gewünscht hätte. "Wir haben in den ersten beiden Sätzen richtig gut und konzentriert gespielt und uns von Rückständen zu keiner Zeit beeindrucken lassen." Auch im Aufschlag zeigten die Gastgeberinnen eine konstant hohe Barzahl, sodass Fürth nur vier Bälle über die Mitte angreifen konnte. "Dann kommt unser berühmter dritter Satz, wo die Konzentration nachlässt und die Mädels vielleicht gedacht haben, dass nun alles von selbst gehen würde", so Möller, dessen Spielerinnen im vierten Satz allerdings wieder eine Leistung zeigten, die man gerne als das Gegenteil von abstiegswürdig bezeichnen darf. "Leider nur bis zu diesem ominösen Spielstand von 22:17, ab dem uns plötzlich kein Punkt mehr gelingen wollte", erklärt Möller, der ab diesem Zeitpunkt nahezu ohnmächtig zusehen musste, wie die Mittelfranken das plötzliche und unerklärliche Erstarren ihrer Gegenüber gnadenlos ausnutzten und sich die beiden Außenangreiferinnen der Gäste kompromisslos zeigten. So musste der Tie-Break die Entscheidung bringen, in dem die Hammelburgerinnen bei einem Rückstand von 3:8 die Seiten wechselten, dann allerdings Moral und Spielwitz reanimierten und das hochklassige Match noch einmal spannend gestalteten.



Der Matchball der Fürtherinnen war fast symptomatisch für die gesamte Saison: "Da fällt ein gepritschter Notfall der Gegner bei uns auf die Linie", so Möller, der nach dem Spiel dennoch voll des Lobes war: "Auch heute haben die Mädels wieder gezeigt, dass sie spielerisch in diese Liga gehören. Deswegen tut es mir persönlich sehr sehr Leid für meine Truppe, denn die vielzitierten Verletzungen, die uns vom zweiten Spieltag an verfolgt haben, haben uns am Ende das Genick gebrochen. Ich ziehe meinen Hut davor, dass die Mädels niemals resigniert und sich immer wieder aufgerafft haben und trotz dieser ganzen Rahmenbedingungen niemals schlechte Stimmung aufkam." Das Team beendet die Saison mit dem Spiel in Chemnitz.