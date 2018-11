Es war das Turnier der Favoriten: Bei der Qualifikation zur Junioren-Hallen-Kreismeisterschaft der U13 (D-Junioren im Futsal haben sich die SG VFL SpFr Bad Neustadt, die SG FC 06 Bad Kissingen, der SG FC Fuchsstadt und der TSV Großbardorf als Gruppensieger klar durchgesetzt. Dazu kommen als die beiden bestplatzierten Zweiten SG SV Obererthal und SV Garitz sowie der Ausrichter des Kreisfinales, der TSV 1863 Münnerstadt. Die Endrunde am 16. Dezember findet also mit sieben Mannschaften statt.

Andre Iff vom Veranstalter TSV Nüdlingen schaute sich die meisten Spiele an den beiden Turniertagen in der Schlossberghalle an. Sein Eindruck: Vor allem die Mannschaften, die sich zu Spielgemeinschaften zusammengeschlossen haben, waren gegenüber den "einfachen" Vereinen im Vorteil. Besonders professionell präsentierte sich die SG FC Fuchsstadt, die alle ihre fünf Spiele in Gruppe C gewann, also 15 Punkte einfuhr.

Fast genauso souverän agierten die Bad Kissinger in Gruppe B. Sie überließen lediglich beim torlosen dritten Vorrundenspiel den Sälzern einen Punkt; den Gastgeber TSV Nüdlingen straften sie sogar mit 4:0 ab.

Andre Iff fand die Heimmannschaft aber "unter Wert geschlagen". Ihr habe das Glück gefehlt. Anders als im vergangenen Jahr, als Nüdlingen mit zwölf Punkten Zweiter in der Gruppe wurde, reicht es diesmal bei weitem nicht für den Finaleinzug.

Enttäuscht gab sich Iff vom SV Garitz. Nachdem der Bezirksoberligist das Spitzenspiel der Gruppe C gleich zu Beginn der Vergleiche knapp mit 1:0 gegen Fuchsstadt verloren hatte, tat man sich auch beim 0:0 gegen Poppenlauer schwer. Die folgenden drei Siege seien teilweise glücklich zustande gekommen. Dennoch ergatterte Garitz mit seinen zehn Punkten als bester Gruppenzweiter einen Startplatz im Münnerstädter Finale. Unter Wert wurde laut Iff der FC Hammelburg geschlagen.

In den ausschließlich aus Rhön-Grabfeld-Teams bestehenden Gruppen A und D dominierten die SG Bad Neustadt und der TSV Großbardorf. War der Sieg des letztgenannten Vereins mit fünf Erfolgen und ohne Gegentor in Gruppe D nicht überraschend, ließ Bad Neustadt in Gruppe A immerhin Kreisligist TSV Aubstadt und einige seiner Konkurrenten in der Liga souverän hinter sich. Glück hatte in Gruppe B die SG Obererthal, die mit neun Punkten gleichauf mit der SG Wülfershausen in Gruppe D auf Rang 2 lag, aber durch das bessere Torverhältnis ins Finale einzog.

Markus Winterstein, Jugendleiter des Fußballkreises Rhön, lobte die Fairness der Mannschaften beim Futsal-Turnier. Nickligkeiten seien selten gewesen. Als erfolgreich wertete Winterstein einen Probelauf, den wahrscheinlich nicht jeder der nicht so zahlreichen Zuschauer in der Schlossberghalle mitbekommen hatte. Dort konnte man über die App des Bayerischen Fußball-Verbands unmittelbar die Ergebnisse und Tabellenstände des Turniers nachlesen. Das gebe es erst seit 15. November.

Andre Iff gab aber zu bedenken, dass diesen Service wegen schlechten Handy-Empfangs und fehlenden W-LANs in der Nüdlinger Halle sicher nicht jeder nutzen konnte.