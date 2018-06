Die DJK Reith setzt ihre Vorgaben um

JFG Sinntal/Schondratal - SG Reith 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Phil Grom (17.), 0:2 Finn Schmied (22.), 0:3 Julio Pfülb (51.).

Die SG Reith/Oberthulba/Frankenbrunn setzte im Spiel bei der JFG Sinntal/Schondratal das um, was sie mit Trainer Rainer Werner zuvor besprochen hatte: "Man merkt bei der jungen Truppe, dass so langsam die Übungen und Vorgaben des Trainings auf dem Spielfeld auch umgesetzt werden", sagte der Coach über seine U13-Kicker. Die SG Reith bestimmte fast die ganze Zeit das Spielgeschehen. Es gab einige sehenswerte und gelungene Kombinationen, aber auch die JFG Sinntal/Schondratal hielt kämpferisch und läuferisch dagegen.



Aufwind durch Führungstreffer

So dauerte es bis zur 17. Minute, bis der SG Reith der Führungstreffer gelang. Nach einem Zuspiel mit Erich Kilchert hämmerte Phil Grom den Ball mit einem scharfen Schuss unter die Latte. Durch diesen Führungstreffer bekam die SG Reith Aufwind und Finn Schmied beförderte den Ball nach einem Flankenlauf von Kevin Seissinger und dessen präziser Vorlage volley ins Tor zum 2:0.



In der zweiten Halbzeit kam die JFG wieder ran. Pech hatte Kapitän Niklas Weirich bei einem Freistoß, als sein Schuss aus 30 Metern von der Unterkante der Latte wieder ins Spiel zurückprallte (40.). Bei einer Unachtsamkeit in der Vorwärtsbewegung wurde die JFG kurz darauf bestraft. Beim Spielaufbau fing Julio Pfülb den Ball ab und legte ein Solo durch drei JFGler hin. Pfülb hatte keine Mühe, den Ball überlegt ins lange Eck zu drücken.



Geschlossene Teamleistung

"Bei etwas mehr Konzentration im Abschluss hätte das Ergebnis auch etwas höher ausfallen können. Insgesamt betrachtet und auch, weil der Gegner sich nicht aufgab, geht das Ergebnis so in Ordnung", sagte Rainer Werner, Trainer der SG Reith. Er hob keinen einzelnen Spieler seines Teams hervor, sondern sagte: "Es war ein Erfolg der gesamten Mannschaft." Auch Harald Möller, Trainer der gastgebenden JFG Sinntal/Schondratal, sah in der SG Reith den verdienten Sieger: "Körperlich und spielerisch waren die Reither unseren Jungs überlegen. Aber die zweite Halbzeit hat auch gezeigt, dass die JFG mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung mithalten konnte."