Detter-Weißenbach: das Erbe der Trucker-Tore

Ein "Trucker"-Tor kippte die Partie. Zu Gunsten der SpVgg Detter-Weißenbach. Jan Müller hatte den 0:1-Rückstand gegen Schondras Zweite egalisiert, dann auch den Führungstreffer erzielt. Mehrmals war der Ball dem Schützen vor die Füße gesprungen, bis er schließlich über die Torlinie gedrückt war. Für Trainer Jörg Heinle eben ein echter "Trucker" als Hommage an den ehemaligen Detterer Spieler Manuel Hüfner. "Trucker schaffte es immer, den Ball irgendwie über die Linie zu stochern", erzählt Heinle über den gebürtigen Rupbodener, der von Berufs wegen mit seinem LKW in ganz Europa unterwegs war. Just am Samstag hatte "Trucker" richtig was zu feiern. Der 32-Jährige heiratete seine Lebensgefährtin Maike. Das Brautpaar führte den Hochzeitskorso stilecht mit Hüfners airbrush-bemaltem Truck an. Viele Spieler aus Detter feierten mit - was den etwas müden Auftritt der ersten Hälfte erklären mag. Mit 4:1 wurde die Partie schließlich gewonnen, was gleichbedeutend war mit dem ersten Saisonsieg. Gut zu wissen, dass "Trucker-Tore" in Detter nicht nur ein Manuel Hüfner schießen kann.

Regionalliga Bayern

6 Tore: Adam Jabiri (Schweinfurt), Anton Makarenko (Bayreuth). 5 Tore: Ingo Feser (Aubstadt), Philipp Harlass (Nürnberg II), Patrick Hasenhüttl (Türkgücü München), Luftetar Mushkolaj (Rosenheim).

Bayernliga Nord

8 Tore: Andre Luge, Ivan Milicevic (beide Vilzing), Simon Snaschel (Großbardorf). 7 Tore: Adam Hajek (Hof). 6 Tore: Dickson Abiama (Eltersdorf). 5 Tore: Patrick Görtler (Eintracht Bamberg), Mario Götzendörfer (Ansbach), Friedrich Lieder (Cham).

Landesliga Nordwest

16 Tore: Vincent Held (Geesdorf). 9 Tore: Pascal Kamolz (Unterpleichfeld). 6 Tore: Ökhan Aydin (Aschaffenburg), Christian Breunig, Nikolaos Koukalias (beide Haibach), Dominik Popp (FT Schweinfurt). 5 Tore: Johannes Gerhart und Marco Trapp (beide Haibach), Dominik Halbig (Fuchsstadt), Sandro Kramosch (Kleinrinderfeld).

Bezirksliga Ost

6 Tore: Maximilian Heinrich (Thulba). 5 Tore: Julius Neundörfer (Sand II). 4 Tore: Dominik Demar (Gochsheim), Patrick Hartmann (Hirschfeld), Nico Kummer (Gochsheim), Yanik Pragmann (Westheim), Fazdel Tahir (Wiesentheid).

Kreisliga Rhön

4 Tore: Manuel Leicht (Großbardorf II), Patrick Warmuth (Wülfershausen), Stefan Wich (Riedenberg); 3 Tore: Benedikt Floth (Burgwallbach/Bad Neustadt, Timo Kaiser, Fabian Willacker (beide Ramsthal), Fabio Erhard, Frank Seufert (beide Rottershausen), Fritz Hey (Urspringen-Sondheim/Rh.), Benedikt Bötsch (Strahlungen).

Kreisklasse Rhön 1

8 Tore: Lukas Tartler (Untererthal); 4 Tore: Alexander Unsleber (Sulzthal), Marius Schubert; 3 Tore: Felix Lutz (beide Oberthulba), Patrick Seufert (Waldberg), Julian Kühnlein, Nico Keßler (beide Lauter), Thomas Aulbach (Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth).

Kreisklasse Rhön 2

6 Tore: Stefan Denner; 4 Tore: Andre Keßler (beide Lauertal), Sven Bötsch (Burglauer); 3 Tore: Marco Stumpf (Salz/Mühlbach), Noah Stock; 2 Tore: Kristen Hess, Marcel Reußenzehn, Julian Roos (alle Hendungen-Sondheim/Gr.), Johannes Keller (Lauertal), Moritz Menninger, Markus Seifert (beide Heustreu/Hollstadt), Mario Faulstich (Unterweißenbrunn/Frankenheim), Jan Schneider (Burglauer), Vincent Kiesel (Haard/Nüdlingen), Sebastian Hautzinger, Marcel Karlein, Sebastian Jackisch (alle Hausen/Nordheim).

A-Klasse Rhön 1

6 Tore: Florian Friebel (Oberleichtersbach); 4 Tore: Mario Hägerich (Schondra), Björn Schlereth; 3 Tore: Marco Niebling (beide Garitz), Marcel Schiffermüller (Elfershausen), Fabian Peter (Römershag), Rafael Brand (Thulba II/Frankenbrunn II), Daniel Heck (Markt Geroda/Stralsbach/Oehrberg), Mike Ludewig (Hammelburg I/Fuchsstadt II), Christian Mützel (Machtilshausen).

A-Klasse Rhön 2

5 Tore: Carsten Eckart (Sulzdorf/Bundorf), Timo Helmer (Sulzfeld/Merkershausen), Sebastian Bayer (Eichenhausen/Saal); 4 Tore: Manuel Saal (Rothhausen/Thundorf), Felix Mast (Winkels), Pascal Straub (Hohenroth), Felix Nöth (Hausen); 3 Tore: Fabian Seifert (Eichenhausen/Saal), Erik Hach (Niederlauer I/Strahlungen II), Ludwig Rothaug (Sulzfeld/Merkershausen). B-Klasse Rhön 1

7 Tore: Thomas Eckert (Waldfenster); 5 Tore: Dominik Metz; 3 Tore: Mika Straub (beide Hassenbach/Reith/Oberthulba), Christian Dorn (Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II/Bad Brückenau II), Marvin Hägerich (Detter-Weißenbach), Mark Kurek (Diebach II/Windheim I), Christian Saak (Hammelburg II/Fuchsstadt III).

B-Klasse Rhön 2

8 Tore: Jan Blasek Bad Bocklet/Aschach); 5 Tore: Silas Wehner (Wollbach II); 4 Tore: Nico Wehner (Premich/Langenleiten), Luis Bach (Burghausen I/Windheim I/Reichenbach II); 3 Tore: Salieu Bah, Nicklas Kubytschka (beide Bad Bocklet/Aschach), Holger Späth (Ramsthal II), Jasper Kromer, Christoph Helfrich (beide Eltingshausen I/Rottershausen II), Niclas Floth, Oliver Hillenbrand (Haard/Nüdlingen II).

B-Klasse Rhön 4

6 Tore: Philipp Ruck (Althausen-Aub); 4 Tore: Johannes Sauer, Manuel Greiling; 3 Tore: Julius Seufert (alle Trappstadt/Gabolshausen-Untereßfeld/Alsleben), Julian Kuhn (Althausen-Aub), Johannes Lösch, Marco Warmuth (beide Wargolshausen I/Wülfershausen II), Sebastian Betz (Sulzfeld/Merkershausen II), Heiko Seufert, Christopher Markart, Martin Baumgart (alle Lauertal III), Thorsten Eckart (Kleinbardorf/Bad Königshofen II).