Detter und Hassenbacher verursachen Toreflut

SC Diebach II - SG Oehrberg/Stralsbach/Geroda 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Tobias Kessler (53.), 0:2 Matthias Kohl (67.), 0:3 Simon Hammer (79.). Rote Karte: Daniel Fachinger (89., Diebach).

"Wir haben wirklich guten Fußball gespielt und ich kann meine Mannschaft nur loben", sagte Oehrbergs Spielertrainer Alexander Schleicher nach dem Spiel. Am Anfang fand seine Mannschaft schwer ins Spiel, steigerte sich jedoch und war das deutlich stärkere Team. Vor dem Tor scheiterte die Spielgemeinschaft allerdings einige Male an Diebachs starkem Keeper Adrian Scheller. Erst mit dem 0:1 platzte endgültig der Knoten. Bei einem Stand von 0:3 und einem bis dahin fairen Spiel musste Schiedsrichter Udo Schäfer die Rote Karte ziehen. Nach einem Zweikampf würgte der Diebacher Daniel Fachinger seinen Gegenspieler. "Ein unnötiges und absolut unsportliches Foul", kommentiert Schleicher.

SpVgg Detter-Weißenbach - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 5:4 (3:1). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Marvin Hägerich (15., 20., 35.), 3:1 Maximilian Schmidt (40.), 4:1 Niklas Großmann (75.), 5:1 Dominik Marx (80.), 5:2 Mika Straub (82.), 5:3 Niklas Lerpscher (85.), 5:4 Stefan Gerndt (88.).

"Das war ein Spiel für die Zuschauer", berichtet Detters Spieler Pascal Hähnlein. Sein Team sah sich zwischenzeitlich schon als sicherer Sieger; doch Hassenbach ließ sich nicht abschütteln und kam noch einmal ganz nah heran. Die Zuschauer konnten einige schöne Treffer bejubeln. Beim 2:0 ließ Jan Müller zwei Gegenspieler stehen und spielte einen schönen Diagonalball auf Marvin Hägerich, der nur noch abschließen musste. Hassenbachs erster Treffer war ein sehr schöner Freistoß. In den letzten Minuten des Spiels lieferten sich beide Mannschaften einen harten Kampf, den Detter nur knapp für sich entscheiden konnte.

SG Eltingshausen/Rottershausen II - TSV Wollbach II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Marco Seufert (47.), 2:0 Pascal Metzler (55.).

"Die erste Halbzeit war ein Spiel auf Augenhöhe", erzählt Eltingshausens Betreuer Lukas Karch. Beide Mannschaften verteidigten gut, sodass es auf beiden Seiten kaum nennenswerte Torchancen gab. Kurz nach dem Wiederanpfiff fiel das 1:0 für die Spielgemeinschaft und die heimische Offensive kam besser ins Spiel. Nach dem 2:0 ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, wodurch die Wollbacher zurück ins Spiel fanden. In den letzten 20 Minuten lieferten sich beide einen offenen Schlagabtausch. "Der Sieg war insgesamt verdient und die Zuschauer konnten ein unterhaltsames Fußballspiel sehen", so Karch. SG Euerdorf/VfR Sulzthal II - SG Oerlenbach II/Ebenhausen II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Jonas Renninger (40.), 2:0 Timo Andruschek (66.), 3:0 Stefan Hesselbach (88.).

"Wir waren am Anfang, wie so oft, noch zu schläfrig", sagt Euerdorfs Trainer Bastian Knauer. Doch nach einem langsamen Start steigerte sich der Gastgeber schnell und spielte souverän. Jonas Renninger ließ bei einer schönen Einzelaktion zwei Gegner stehen und schloss ab. Timo Andruschek erzielte das erste Kopfballtor seines Lebens. Oerlenbach war einzig in den ersten zehn Minuten des Spiels die bessere Mannschaft, danach gingen den Spielern die Kräfte aus. Die drei Punkte blieben verdient in Sulzthal.

SG Arnshausen/Bad Kissingen II/Reiterswiesen II - SG Pfändhausen II/Rannungen III 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Paul Füller (20.), 2:0, 3:0 Lukas Kaufmann (49., 60.).

Beide Mannschaften zeigten ein schwaches Spiel. "Als Tabellenzweiter hätten wir gegen den letzten Platz souveräner auftreten sollen", sagte Arnshausens Trainer Johannes Friedrich. Trotz der drei Punkte zeigte er sich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Einzig der direkt verwandelte Freistoß von Paul Füller zum 1:0 war hervorzuheben. "Vielleicht haben wir den Gegner auf die leichte Schulter genommen", so Friedrich.

TV Jahn Winkels - SG Unter- u. Oberebersbach/Steinach II 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Thomas Wittmann (4.), 2:0 Christian James (22.), 2:1 Maximilian Hein (25.), 3:1 Eduard Baster (75.).

Jahn Winkels musste wie so häufig in den letzten Wochen mit dem letzten Aufgebot spielen. Viele wichtige Spieler sind noch immer verletzt. Trotzdem zeigte die Mannschaft ein gutes Spiel. Nach einem Foulelfmeter ging die Mannschaft von Trainer Jan Mast in Führung. Christian James traf mit einem schönen Distanzschuss und Eduard Baster zog von der linken Seite nach innen und traf ins lange Eck. Nur einmal, kurz vor der Pause, konnte Winkels den Ball nicht aus der eigenen Hälfte herausspielen; die Gäste erzielten den Anschlusstreffer. Die Zuschauer sahen ein unterhaltsames Spiel, bei dem die drei Punkte am Ende verdient waren für Winkels.

SG Premich/Langenleiten - SV Ramsthal II 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Thomas Simon (9.), 0:2 Willi Voss (14.), 1:2 Dennis Kirchner (29.).

"Wir haben den Anfang des Spiels verschlafen", erzählt Premichs Trainer Markus Herold. Die Ramsthaler nutzten diese Schwäche aus und gingen in Führung. Nach dem Fehlstart konnten die Premicher das Spiel jedoch herumreißen. "Wir haben am Ende nur noch auf das Ramsthaler Tor gespielt", so Herold. Der Anschlusstreffer glückte, doch der Ausgleich sollte seinem Team nicht vergönnt sein. Der Gastgeber konnte bei seinen vielen Chancen keinen Ball mehr ins Tor bringen.

Außerdem spielten: SG Gräfendorf/Wartmannsroth II - SG Schondra II/Breitenbach I/Schönderling I 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Daniel Kleinhenz (16.), 0:2, 0:3 Tizian Pieczonka (33., 50.), 0:4 Pascal Sellner (82.).

FC Untererthal II - FC Hammelburg II 11:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Simon Hereth (6., 14.), 3:0 Pascal Wüscher (21.), 4:0 Philipp Virnekaes (49.), 5:0, 6:0 Simon Hereth (52., 58.), 6:1 Dylan Kaiser (62.), 7:1 Thomas Schaefer (70.), 8:1 Simon Hereth (84.), 9:1 Lukas Koch (85.), 10:1 Daniel Virnekaes (86.), 11:1 Henrik Koch (90.).

VfB Burglauer II - SG Nüdlingen II/Haard II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Thorsten Bauer (32.), 2:0, 3:0 Jan Schneider (66., 85.).

SV Aura II - VfB Burglauer II 9:0 (7:0). Tore: 1:0 Patrick Schießer (1.), 2:0 Michael Tillemann (4.), 3:0 Christof Sauer (15.), 4:0 Mirko Hälbig (16.), 5:0 Patrick Schießer (17.), 6:0 Bernd Veth (18.), 7:0 Patrick Schießer (41.), 8:0, 9:0 René Falkenstein (73., 88.).

SG Sulzfeld/Merkershausen II/Eibstadt II - TSV Maßbach II 4:3 (3:1). Tore: 0:1 Heiko Seufert (2.), 1:1 Heinrich Wilhelm (9.), 2:1 Patrick Russek (22.), 3:1 Lukas Knobling (35.), 3:2 Christian Gabriel (49.), 3:3 Heiko Seufert (67.), 4:3 Patrick Russek (87.). Gelb-Rot: Daniel Dümpert (38., Sulzfeld).