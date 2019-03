Desolater Start schockt die Brückenauer Fans

FC Bad Brückenau - TV Marktsteft 22:26 (7:14).

Vor einer beeindruckenden und lautstarken Zuschauerkulisse hat der FC Bad Brückenau eine derart schwache erste Halbzeit aufs Parkett gezaubert, dass selbst den eingefleischten Fans zum Teil die Spucke wegblieb. Im Angriff präsentierten sich die Sinnstädter so harmlos, dass die Marktstefter mit einem personell arg gebeutelten Team überhaupt keine Mühe hatten, eine satte Führung aufzubauen. Zumal die Gäste das Tempo so geschickt zwischen zurückhaltend und explosiv variierten, dass die FCler in der Rückwärtsbewegung fast immer auf dem falschen Fuß erwischt wurden und zu viele Konter der TVler fast regungslos zuließen. Mit dem 7:14-Halbzeitstand waren die Bad Brückenauer noch gut bedient, weil die Marktstefter immer wieder zu optimistisch und vorschnell den Torabschluss aus merkwürdigsten Positionen suchten. Die Kabinenansprache muss es in sich gehabt haben, denn im zweiten Durchgang erwachten die Gastgeber endlich und zeigten schonungslos auf, dass die Marktstefter gar nicht so sattelfest waren, wie das zunächst den Eindruck hatte. Die Gäste, die weiterhin die Chance auf den Aufstieg in die Landesliga haben, probierten nun ganz unterschiedliche taktische Varianten, spielten phasenweise ohne Keeper und stellten auch am eigenen Kreis immer wieder personell um. Die Bad Brückenauer versuchten es mit Tempogegenstößen, streuten aber hartnäckig technische Fehler ein. Am Ende wurde die Aufholjagd durch viel Pech und unkonzentrierte Aktionen jäh gestört. Viel Arbeit für das Bad Brückenauer Trainerteam, dem die Formschwäche einiger Leistungsträger nicht entgangen sein dürfte.

Tore für Bad Brückenau: Simon Weiner (8), Simon Dietrich (4/2), Tom Schumm (3), Alexander Bauer (3), Nick Schumm (1), Michael Müller (1), Sebastian Gensichen (1), Peter Feuerstein (1).

FC Bad Brückenau - TSV Partenstein 22:17 (10:6).

Die Sinnstädterinnen setzen ihren Titelkurs in der Bezirksliga unbeirrt fort, hatten im TSV Partenstein allerdings einen unangenehmen Gegner, der trotz Dauer-Rückstand niemals aufgab. In einer turbulenten und emotionalen Schlussphase kamen die Handballerinnen aus dem Spessart etwas überraschend noch einmal in Schlagdistanz (18:16), fingen sich aber einige Tempogegenstöße der FClerinnen ein, die insbesondere durch die erneut treffsichere Jennifer Frank erfolgreich abgeschlossen wurden. Überhaupt hatten die Gäste immer dann erhebliche Probleme, wenn das Spiel schnell gemacht wurde. Im hart umkämpften, starren Stellungsspiel zeigten die TSVlerinnen keine Kompromisse und kauften den Sinnstädterinnen bisweilen den Schneid ab. Das kampfbetonte, aber nicht überharte Match war stark von Siebenmetern, Strafzeiten sowie zwei Roten Karten geprägt und dementsprechend recht häufig unterbrochen. FC-Keeperin Annalena Löser hatte alle Hände voll zu tun, entschärfte stolze vier Siebenmeter und war auch ansonsten ein starker Rückhalt für ihr Team, das in der Defensive teilweise zu große Lücken offenbarte. Ein Highlight hatte das Spiel aus Sicht der FClerinnen parat: Jana Gebhard machte ihre ersten beiden Tore für die FC-Damenmannschaft überhaupt. Sie war aus dem Juniorenbereich zum Team gestoßen, das aktuell einige Ausfälle von Stammspielerinnen zu verkraften hat.

Tore für Bad Brückenau: Jennifer Frank (6/1), Lena Übelacker (5/2), Marie König (3), Jana Gebhard (2), Sabrina Beck (2), Theresa Löser (1), Katharina Probeck (1), Sabine Bott (1), Katharina Schneider (1).

HSV Thüngersheim - DJK Nüdlingen 34:28 (20:18). Nichts Neues aus Nüdlingen, wo sich die Jugendkraftler Woche um Woche abmühen im Bestreben, endlich den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga an Land zu ziehen. Aber auch der nunmehr zwölfte Anlauf zeitigte nicht den erwünschten Erfolg für die Truppe von Harry Rauch, die in der Anfangsphase mehrmals führte, ehe sich die Thüngersheimer mit dem 7:6 ihren ersten Vorsprung erspielten. Bis zur Halbzeit glichen die Gäste mehrmals aus und lagen beim Pausenpfiff angesichts der zwei Tore Rückstand noch aussichtsreich im Rennen. Bemerkenswert, dass die Zuschauer in den ersten 30 Minuten sage und schreibe 38 Treffer zu sehen bekamen. Und nur noch 24 nach Wiederanpfiff, die allerdings erneut in der Mehrzahl von den HSV-Akteuren erzielt wurden, die mit dem Tor zum 29:23 ihrem Gegner endgültig den Zahn gezogen hatten.jsTore für Nüdlingen: Bastian Kiesel (9), Andreas Petsch (6), Jonas Rendl (4), Julius Rauch (3), Vincent Przybilla (3), Kai Kunzmann (2), Ralph Sittler (1). FC Bad Brückenau II - MHV Schweinfurt III 21:22 (7:14).

Eine tolle Aufholjagd legte die Bad Brückenauer Zweitvertretung hin, um am Ende doch noch den Kürzeren zu ziehen. Im ersten Durchgang haperte es ein wenig an der Chancenverwertung, so dass die Schweinfurter locker davonziehen konnten. Nach der Pause kamen die Sinnstädter deutlich besser ins Spiel, nicht zuletzt dank der Unterstützung von Coach Oliver Hilbert-Probeck auf der Platte. In der 54. Minute hatten die FCler das Match durch einen verwandelten Siebenmeter von Urs Grewen tatsächlich komplett gedreht (20:19). Doch Zeitstrafen gegen Oliver Hilbert-Probeck (56.) und Routinier Urs Grewen (58.) bremsten die rasante Aufholjagd jäh aus. Eine Minute vor Schluss versenkte der Schweinfurter Tim Feuerbacher das Spielgerät vom Siebenmeterpunkt zum Endstand. Ein Remis hätten sich die Brückenauer aufgrund ihrer tollen Moral verdient.

Tore für Bad Brückenau: Jan Markovics (6/2), Oliver Hilbert-Probeck (4), Niklas Gerlach (4/1), Lukas Heil (3), Benjamin Krenzer (2), Yannick Reim (1), Urs Grewen (1).

SG Garitz/Nüdlingen - TSV Waigolshausen 23:13 (11:4). Zwei Spieltage vor Saisonende ist den Frauen der Spielgemeinschaft die Meisterschaft in der Bezirksklasse Nord nicht mehr zu nehmen. Auch das achte Spiel dieser Runde gewann das junge Team um Trainer Heiko Schober souverän. Was sich letztlich auch im Torverhältnis von 208:104 ausdrückt. Nur in der Anfangsphase verlief das Match aus Sicht der Gastgeber etwas holprig angesichts der 5:4-Führung nach 16 Spielminuten. Bis zur Pause wurde dem Kontrahenten allerdings kein Tor mehr gestattet. Die sieben Treffer Vorsprung beim Kabinengang bedeuteten die Vorentscheidung.jsTore für die SG: Marina Titt (6), Katrin Busse (4), Pia Steinegger (4), Katharina Karch (3/1), Sarah Zintl (3), Nadja Heer (3). TV/DJK Hammelburg - HSG Volkach II 30:16 (14:7).

Einmal mehr verschlief die Hammelburger Mannschaft die Anfangsphase. Aufgrund vermeidbarer Abspielfehler und halbherziger Torabschlüsse stand lediglich eine 7:5-Führung zu Buche. Nach eindringlichen Worten des Trainers Bernhard Hereth, lief die Angriffsmaschine der Heimmannschaft wie geölt. Variabel und mit rasantem Tempo wurden einstudierte Spielzüge sicher abgeschlossen hin zu einer Siebentore-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste von der Mainschleife Nicole Schröter mit "Manndeckung" auszuschalten. Doch konnte sich die TV/DJK-Spielmacherin geschickt davon lösen, um vor allem immer wieder die wieselflinke Laura Finke mit Pässen zu füttern, die bei elf Versuchen auf acht Torerfolge kam. Siebenmal erfolgreich war Annika Keller, die ihr Torkonto damit auf 68 Treffer schraubte. Auch Tabea Hüfner nutzte ihre Chancen geschickt und kurbelte das Konterspiel ihrer Mannschaft unermüdlich mit an. "Die spielerische Weiterentwicklung und die ausgeglichene Kaderstärke unserer jungen Hammelburger Mannschaft lässt berechtigte Hoffnungen für die nahe Zukunft", bilanzierte Bernhard Hereth nach dem finalen Saisonspiel mit der Vizemeisterschaft in der Bezirksklasse.

Tore für Hammelburg: Laura Finke (8), Annika Keller (7), Nicole Simon (4), Tabea Hüfner(4/1), Lea Schlereth (3/1), Lena Doschko (2/1), Nicole Schröter (1), Kathrin Simon (1).